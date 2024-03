Las mejores postales del cumpleaños de Valentino, el hijo de Julieta Nair Calvo

Julieta Nair Calvo, la protagonista de Tootsie, dio a conocer todas las postales del festejo que le hicieron a su hijo Valentino, producto de su relación con el empresario gastronómico Andrés Rolando.

La actriz dio a conocer en su cuenta personal de Instagram los mejores momentos de la fiesta para “Nino”, con todos los invitados que asistieron para compartir la emoción de los dos años que cumplió. Muy movilizada Julieta, hace un tiempo que venía pensando y diagramando cada uno de los detalles para el día soñado para su hijo.

Finalmente fueron los dos padres quiénes organizaron todo, tanto Andrés, como Julieta decidieron que sea en la plaza preferida de su hijo, bajo la temática de granja, que le añadió su encanto y su distinción al evento.

La torta que se usó en el cumpleaños de Valentino (Instagram: @julietanaircalvo)

“Nuestro tesoro cumplió 2 años. La felicidad que nos da no tiene comparación. Ojalá podamos devolverte a lo largo de la vida, todo lo que nos das. Nuestro corazón se expandió hasta el infinito con tu dulzura. Te amamos y celebramos hoy y siempre. Feliz cumple hijo”, expresó la actriz en sus posteos de Instagram.

“Gracias a todos los que vinieron a este festejo que pensamos en su plaza favorita (ama este espacio y sus juegos, así que creímos divertido poder llevar a todos sus seres queridos para que todos puedan jugar con él, fue hermoso. La torta estaba deliciosa y el nivel de detalle me volvió loca” escribió la actriz.

La torta principal estaba decorada con figuras de animales como vacas, caballos y gallos, realizadas en mazapán, mientras que el nombre “Nino” añadía un toque personalizado, demostrando también que el chico es un apasionado por los animales y por la naturaleza.

Las mejores postales del cumpleaños de Valentino, el hijo de Julieta Nair Calvo (Instagram: @julietanaircalvo)

También se destacó la mesa dulce con una gran variedad de distintas delicias; como cookies, alfajores y paletas. Todo fue decorado con tonos terrosos y naturales, debido a que evocaban al espíritu del campo, la temática elegida para celebrar el cumpleaños del primer hijo de la pareja.

Los looks de la familia para este momento

Algo que también sorprendió a cada uno de los seguidores de la cantante fue el detalle de cada uno de los vestuarios elegidos para esta ocasión, desde los souvenirs para los invitados hasta cómo estuvo arreglada la propia familia. En este sentido, Valentino lucía una remera a rayas, acompañado de un short y de zapatillas blancas.

De manera agregada, la exparticipante de ShowMatch optó por un atenuado bastante coordinado, con el objetivo de lucir una remera estampada, cinto con tachas y una falda floreada, nuevamente en sintonía con la decoración elegida.

Julieta Nair Calvo, Andrés Rolando y Valentino (Instagram: @julietanaircalvo)

El cumpleaños de Valentino fue la ocasión para celebrar la vida y el crecimiento del niño. Además, fue la chance perfecta para generar recuerdos imborrables y entrañables en compañía de familiares y amigos, que disfrutaron de cada uno de los instantes del festejo.

Nair Calvo siempre recuerda con placer el período de su embarazo: “Estar embarazada fue un estadío que disfruté mucho, a veces pasa que la pasás mal, pero lo pasé increíble, me sentía superpoderosa, sentir que estaba creando vida adentro mío fue algo que no había imaginado ni en películas. Si bien obviamente sabía lo que era, lo que se siente es algo que no se puede ni describir. Y esa sensación de tener ese superpoder siento que me quedó un poco. Y eso de que las cosas que antes me importaban mucho, pierden valor porque el foco está puesto en otro lugar y eso me parece que también lo pude trasladar al trabajo. No es poco: una presencia de un superpoder que me ha dado ser mamá que es maravilloso”.

Sin lugar a dudas, esta jornada quedará grabada en la memoria de cada uno de los presentes como un momento de felicidad, orgullo y amor.