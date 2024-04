Una chilena que vive en España explica qué es lo peor de nuestro país: “Soy yo quien tiene que pagar por el error”

Maite Leturia explicando su incidente con la policía española (@themaiteway/TikTok)

En España, los trámites burocráticos no son precisamente rápidos. Cada vez que realizamos algún tipo de proceso que implique a las administraciones, sabemos que tenemos que hacerlo con días o semanas de antelación. Y, además, cuanto más grande o más importante es lo que queremos obtener a cambio, más dificultoso suele ser el camino que nos lleva hasta él. Sin embargo, una cosa es eso y, otra, que después de cumplir con todas los requisitos y todas las condiciones requeridas algo salga mal. Sobre todo si, además, quienes deberían haberlo hecho mejor consideran que la culpa es nuestra y que tenemos que cargar con esa responsabilidad o, aún peor, con el coste de la misma.

Pues bien, algo así debió sentir Maite Leturia cuando, a la hora de tramitar el pasaporte de su hija Lía, se vio involucrada en un malentendido que acabó por costarle tiempo, calma y dinero. “”Se equivocaron en darme el pasaporte de mi hija y soy yo quien tiene que pagar el 100% del error porque me dijeron que fue tanto de ellos como mío”, ha empezado diciendo en un vídeo publicado recientemente. Por el tono y la expresión, parecía que no le había hecho nada de gracia haber sido inculpada por ese error. “Error de tipeo, confusión, lo que sea”, ha explicado, “el caso es que se equivocaron en el año de nacimiento de Lía y pusieron que nació en 2017 cuando en realidad nació en 2019″.

Este fallo podía tener graves consecuencias en la vida de Maite. No en vano, se trata de una influencer nacida en Chile con más de 177 mil seguidores en Instagram y casi 86 mil en TikTok, y la mayor parte de su contenido se basa en los viajes por el mundo que realiza con su familia. De hecho, este fue el motivo por el que se vino a España: “Dejamos nuestro país para ubicarnos en un punto más céntrico del mundo. Nuestro objetivo es mostrarles el mundo a nuestros hijos”. Así, acabaron en Madrid, desde donde han ido tachando los países por visitar hasta superar la veintena.

Los usuarios le han dado la razón a los policías

La creadora de contenido ha explicado lo que le ocurrió cuando se dio cuenta de que la fecha estaba mal: “Me armé de valor, porque con todo lo que cuesta hacer este tipo de trámites acá en España, fui a pedir que me lo arreglaran porque se equivocaron, el policía que me hizo ese pasaporte se equivocó”. No obstante, cuando se presentó de nuevo ante los agentes, el resultado no fue el que esperaba.

“¿Pueden creer que me lo cobraron porque me dijeron que era un error tanto de ellos cómo mío”, ha protestado. “Yo llegué con mi partida de nacimiento perfecta, con la fecha exacta, con las fotos que me piden de carné, fui a la hora que me dijeron y todo y los que se equivocaron fueron ellos”. Sin embargo, según los policías responsables, “como yo salí sin haber revisado la fecha que pusieron entonces el error es mío y me tocó pagar 30 euros”.

La reacción de Maite fue de indignación. “Me dio una rabia... o sea, alegué y casi lloro”, ha explicado. “Díganme, ¿no tengo razón?”. Pero a pesar de su indignación, lo cierto es que sus seguidores se han puesto de parte de los agentes. “Tienen razón, hay error por ambas partes, siempre hay que revisar los documentos que te entregan”, le ha contestado una usuaria, “es como si no revisas cuando te dan el cambio, si te das cuenta pueden arreglártelo”, ha dicho otro. Lo que es seguro es que Maite, de ahora en adelante, no volverá a caer en algo así.

