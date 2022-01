Julieta Nair Calvo, a poco de ser mamá, hizo un desesperado pedido en las redes: “Necesito una solución”

Julieta Nair Calvo está transitando su primer embarazo

Julieta Nair Calvo viene transitando una linda y luminosa etapa en su vida: a fines de septiembre y durante una emisión de ShowMatch (El Trece) reveló que está embarazada. Junto a su pareja, el empresario Andrés Rolando, esperan por un bebé varón.

“Anoche vivimos una de las experiencias más mágicas de la vida: conocimos la carita del pollito junto a nuestra familia. Fue maravilloso poder compartirlo con nuestros seres queridos y saber que este recuerdo nos va a quedar para siempre. Y además les quiero contar: vamos a tener un varoncito. Me explota el corazón de amor por mi gordito mágico”, escribió Julieta en sus redes luego de compartir una ecografía con sus millones de seguidores.

Pero por estos días no es todo de color de rosas para ella. Y por eso publicó un fuerte descargo en su cuenta de Twitter. Al parecer, está hace varios días sin energía eléctrica y se volcó a las redes sociales para hacer el correspondiente reclamo.

“¿Alguien de @Edenor que me pueda atender? Hace cinco días que estoy sin luz y no tengo respuesta. Me da bronca tener que exponerlos por acá, pero necesito una solución”, se despachó la actriz. Su mensaje tuvo un fuerte eco entre sus seguidores, quienes la apoyaron y le compartieron sus experiencias personales atravesando ese mismo trance.

El tweet de Julieta Nair Calvo contra la empresa de energía que la dejó sin luz durante varios días (Foto: Twitter)

En tanto, en Instagram mostró el “lado b” de estar sin energía en la casa, frente a una enorme pileta y con un inflable con forma de rosquilla en la mano. “Sin luz y con 40 grados a la sombra. La única manera de pasar estos días es así”, señaló en referencia a la piscina. “De la reposera al agua, y del agua a la reposera, en modo infinito”, explicitó. Hasta el momento, no reveló si volvió la energía en su hogar. Lo que sí le contó a sus seguidores es que en la mañana de este miércoles le aplicaron el refuerzo de la vacuna contra el coronavirus. “Tercera dosis adentro”, escribió junto a una foto en la que sobresale su tierna pancita de futura mamá.

En noviembre, Nair Calvo había sido noticia por hacer un fuerte descargo tras recibir críticas por entrenar mientras transita la dulce espera. En este sentido, un usuario le aconsejó no hacer ejercicio físico durante la gestación y decidió exponer el comentario en su historias junto a una contundente respuesta.

La rutina deportiva de Julieta Nair Calvo en su embarazo

La actriz publicó una captura del mensaje privado que le escribió una seguidora, quien le advierte que está en desacuerdo con que realice actividad física: “No deberías entrenar embarazada; mirá a Noelia Marzol, los médicos le decían que todo bien y su bebé nació prematuro. Cuidate Juli, por tu bebé, ya tendrás tiempo para recuperar tu físico”. Esas fueron las palabras que despertaron la indignación de la futura mamá, y repudió el hecho de que compararan su caso con el de Marzol. “La cantidad de gente que da consejos gratis desde su opinión personal... Les agradezco la buena voluntad pero no está bueno”, afirmó en el comienzo del texto.

Cabe recordar que el día que Julieta hizo público su embarazo habló con Teleshow y contó detalles del momento en que se enteró que se iba a convertir en madre por primera vez: “Ni lo puedo describir, fue un torbellino de emociones. Estábamos juntos con Andrés, me hice el test y se lo dije. Fue un momento de mucha felicidad. Tardás un poquito en caer. Estamos muy felices”.

