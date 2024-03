Fuertes frases de Matías Morla contra Dalma y Gianinna Maradona sobre Diego: “Debe ser muy violento saber que lo abandonaron”

Matías Morla, fuerte contra Dalma y Gianinna Maradona por el cuido Diego: “Debe ser muy violento sabiendo que lo abandonaste” (El Nueve, 70/20/Hoy)

Poco habitué de los estudios de televisión, Matías Morla reapareció en la escena mediática, luego de que Dalma y Gianinna Maradona celebraran en sus redes el juicio que Claudia Villafañe ganó por unos departamentos en Miami que estaban en conflicto cuando aún Diego Maradona se encontraba con vida. Entrevistado por Chiche Gelblung el abogado lanzó duras declaraciones.

“¿Diego murió solo o abandonado?”, comenzó el conductor de 70/20/Hoy y el letrado fue tajante. “Las dos cosas. Murió solo porque todo lo que quiso para el final de su vida no lo consiguió, producto de todos los conflictos internos. Y abandonado, por todo lo que vimos. Lo que pasó es que cada uno cuenta la historia desde el punto de vista que más le conviene”, se despachó.

“Podés tener la verdad según los herederos, la verdad según las hermanas y yo, o según otras personas. Mi verdad es que me baso en cosas que no se pueden discutir. Mientras algunos hijos lo visitaron después de la operación, otros no fueron. Iba uno y otro que era hermano, no. Claramente si podía ingresar una, podía ingresar la hermana también”, señaló, sin nombrar a las hijas de Claudia.

Matías Morla y Diego Maradona, juntos. (Foto: Instagram)

“Debe ser muy violenta la situación de irte a dormir y saber que lo abandonaste, que no estuviste con tu papá en el momento correcto y saber que eso no tiene marcha atrás. Ahí cruzaron el Rubicón”, lanzó. “Lo que se hizo mal ahí, no hay vuelta. Y si para calmar el dolor interno dicen las cosas que dijeron, bueno... A mí siempre me importó lo que dijo la justicia”, apuntó.

“Entraron todos a la casa de Tigre. Después de la operación que tuvo Diego fueron a visitarlo todos. En esa casa, que fue después de la operación de la cabeza, hubo gente que no pueden decir que era amiga mía. Entró gente con la que yo estoy enemistado y entró la hermana. Por lo que no pueden decir que yo dejé entrar a una persona sí y a la otra no”, argumentó, mientras se refería a los lamentables últimos días del ídolo del fútbol.

“Un médico que dijo que Maradona murió rodeado de empleados y tal vez sea la mejor definición. Leopoldo Luque lo conoció Diego y yo al único médico que presenté fue al psicólogo Carlos Díaz y no me arrepiento. Diego terminó perfecto con el tema de las adicciones. En Dubai a los médicos los ponía el sport consult, que era donde trabajaba para la corona de Emiratos Árabes. Cuando estaba en Sinaloa tenía a los médicos del club y después tenía a los médicos de siempre. Después de la operación los que se hicieron cargo fueron los médicos de la internación domiciliaria”, aclaró.

Matías Morla está enfrentado con Dalma y Gianinna Maradona mucho antes de la muerte de Diego Maradona. (Foto: Instagram)

En la entrevista Morla adelantó lo que viene. “Va a haber un juicio oral que va a coexistir con un juicio jurídico y uno moral. Una cosa es lo que podés decir en la televisión, pero otra es que en un juicio oral te pregunten si fuiste a visitarlo. No podés mentir frente a tres jueces”, aseveró. “¿Cuando fue la última vez que lo vieron las hijas?”, indagó el conductor. “En la casa de Tigre donde murió creo que fue una de las hijas, y creo que otra no fue nunca. No voy a decir quién fue y quién no. Para mí jurídicamente este tema está terminado y vencí. Cervantes decía que ‘vencer y perdonar es vencer dos veces’. Yo no tengo nada personal contra nadie”, afirmó. “¿Claudia fue a verlo?”, preguntó el periodista, mientras el abogado aseguraba un “no lo sé”.

“Intentan hacer un relato que se cae porque choca contra la realidad. Claudia Villafañe fue acusada por Diego por robo y todo eso está volcado en el expediente con la firma de Diego Maradona. Por más que digan que soy yo quien lo dicen, Diego Maradona se murió pensando que Villafañe lo había robado. Lo dijo públicamente por todos lados. Después sostener que todo lo que pasó fue porque las hermanas de Maradona y yo no queríamos a Diego y que ellas eran las buenas... La historia la saben todos los argentinos”, señaló, punzante.

Acerca de si pudo despedirse de su amigo, el abogado recordó que “lo último que me dijo Diego fue ‘te amo’ y me dio un beso en la mano”. “Pude cerrar el ciclo. No me pasa lo que le pasa a otros que fueron cercanos”, se despachó.

Matías Morla en 70/20/Hoy. (Foto: El Nueve)

Y fue más allá sobre lo que piensa sobre el vínculo que tenían Dalma y Gianinna con Diego y el juicio que el exfutbolista le había iniciado a su exesposa. “La relación estaba mal. Diego amaba a sus hijos, de hecho los quería juntar a todos y no pudo dominar la situación. Había heridas muy fuertes y todo fue por plata. Más allá de lo que yo cuente, googleás ‘Maradona Villafañe’ y aparece todo. Las acusaciones de Diego fueron contra Villafañe”, insistió.

“Tiene 456 camisetas y una sola costó 9 millones de dólares. Imaginate la plata que hay de por medio. Todo eso está documentado. Diego murió convencido que Claudia lo había robado. Las denuncias son públicas, no son comentarios en un bar. Diego murió pensando que Villafañe le había robado. Eso lo saben las hermanas, lo sé yo y lo saben todos lo que estaban cerca”, concluyó.