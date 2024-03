Fito Páez cumple 61: cómo es el proyecto en el que está trabajando y con el que traerá al presente parte de su pasado

Fito Páez está trabajando en Novela, su próximo disco que también será una película. En la foto, junto a Diego Olivero, coproductor del álbum (Instagram)

Este miércoles 13 de marzo Fito Páez cumple 61 años. Después de una temporada recargada por el revival de El amor después del amor -que incluyó una gira mundial y una reversión del clásico álbum- y marcada por su llegada a los 60, el artista rosarino no descansa en los laureles y celebra este nuevo ciclo con la concreción de un proyecto que lo viene acompañando desde hace muchos años, más de la mitad de los que lleva vividos.

Lo que ocupa la cabeza y las manos de Fito por estas semanas es Novela, algo que comenzó a escribir hacia fines de 1988. Por aquel entonces tenía la intención de realizar una película y su correspondiente banda sonora. Se estaba separando de Fabiana Cantilo, hacía poco más de un año que habían asesinado a sus abuelas, se le había vencido el contrato discográfico tras la edición de Ey! y vivía en una sala de ensayo ubicada en el barrio porteño de Caballito. El panorama no era el más estable pero las ideas brotaban: en paralelo al filme, también le había dado forma al demo de lo que luego se convertiría en Tercer Mundo, disco que lanzó en 1990 y que representó un nuevo impulso en su carrera. Ese que dos años más tarde derivaría en El amor después...

Tanto, que Novela quedó cajoneado pero en algún lugar de la cabeza del rosarino siempre estuvo picando. Según reveló Enrique Symns en la biografía Páez acerca de esta creación, “la película es acompañada por trece canciones que la cuentan porque la idea original era hacer un disco y un filme. (...) Fito terminó el guion a fines del 90. Fernando Noy lo ayudó: le dio todos los papeles y Noy lo transformó en una película de travestis. Colaboraron también Carlos Sorín, Horacio González y Sergio Pérez Fernández, quien proponía hacer una maqueta para que el pueblo saliera volando, pero Fito quería una grúa que levantara una casa”.

En aquel libro que se publicó en 1995, Symns resumió el delirante guion de Novela según se lo relató su autor. Se reproduce a continuación: “Dos brujitas, Mal Divina y Turbia Luz, tienen que rendir examen en una universidad de otro planeta: la bolilla que les toca es la formación de un romance perfecto. Bajan a la tierra para juntar a Jimmy, que es el chico hippie de la barra del pueblo, con Loka, que es la hija del dueño de un circo. La historia del filme es cómo hacen ellas para cruzar estos dos destinos, cómo hacen para que se encuentren. Mal Divina y Turbia Luz cambian el recorrido del circo y, además, para producir el encuentro les dan a ambos el poder de la telekinesis, pero con particularidades: a Loka, el poder de alejar objetos; a Jimmy el poder de acercarlos. El padre de Loka está sentado y le pide el vino, por ejemplo: ella mueve la mano y el vino va volando hasta el padre, que dice: ‘¡Nos salvamos!’. Jimmy toca la guitarra y durante un ensayo la mira, y la guitarra vuela; los amigos, que están todos fumados, se cagan de risa.

“El circo llega a Villa Constitución. Jimmy está entre el público cuando Loka empieza a alejar una bola de cristal y él la va acercando hacia sí; entonces los dos se miran. Como consecuencia del amor, que no conocían, en ese otro planeta se produce un desastre: el pueblo sale volando, los trenes se caen desde el cielo. El padre de Loka, Jok, un viejo polaco, se refugia con su hija en el burdel del pueblo, justo al lado de la casa de Jimmy. Hay una relación entre Jok, que la mira con ojos libidinosos, y su hija... Jimmy ve a Loka meterse en la cama con su padre. Al otro día caen Canal 9, Clarín... Todos pidiendo la nota; los curas, el exorcismo; los psiquiatras, un buscador de fenómenos paranormales. Se la llevan los médicos y empieza un operativo de Jimmy, su barra y la bibliotecaria del pueblo para rescatar a Loka. Van al psiquiátrico para preguntar por Loka pero allí todas se llaman así. Las tienen dentro de jaulas. Se llevan una loca y Jimmy, en la sala de ensayo, dice: ‘No, no es ella’. La rectora de la universidad pone trampas para que no acontezca el reencuentro entre Jimmy y Loka. En el psiquiatrico la rectora la embruja y Loka empieza a hablar bien de Julius, el domador del circo que siempre la hostiga y la trata mal. Loka se va con Julius.

“Las brujitas rompen las normas: deciden visitar a Gladys, la bruja del pueblo, que les da unos polvos para romper el hechizo. Los tienen que poner en la plaza del pueblo; no hay problema: a las brujitas extraterrestres no las ve nadie, solo el público y Gladys. El polvo mágico rompe el hechizo. Jimmy y Loka se encuentran. Cogen toda la noche y a la mañana siguiente rompen las jaulas y candados mediante telekinesis y liberan a los animales del circo. También ven escaparse a todos los personajes siniestros. En la última escena se ve la ruta y todos los animales corriendo. Ellos se escapan de sus familias opresoras y también se van. A las brujitas las echan de la universidad porque quebraron las leyes, se vuelven visibles y terminan con los amigos de Jimmy”.

Fito Páez - Novela

A comienzos de 1994 y tras finalizar la extenuante gira La rueda mágica a bordo del éxito de su disco más vendido, Fito pensó en retomar Novela. Pero presionado por su managment y el sello grabador, debió cambiar de rumbo hacia un álbum más comercial. Las canciones no aparecían hasta que un viaje por Italia lo inspiró y le dio material para lo que terminaría siendo Circo Beat.

De Novela no se supo más por un buen tiempo e incluso al incursionar finalmente en el cine, Fito dirigió y escribió las películas Vidas privadas y ¿De quién es el portaligas?, ambas con críticas dispares. Pero hacia fines de los años 90 vio la luz de manera extraoficial el demo original de las canciones de aquel proyecto trunco: el mismo es tan célebre entre los fans del rosarino que hasta tiene su entrada en Wikipedia.

El “pirata” consta de catorce tracks con títulos como “Brujas Salem”, “Your Time” y “Una miserable fan”. Y otros como “El diablo en el alma”, “Pateando mierda y rompiendo botellas” y “Looking For The Change”, que dan cuenta de cuál era el estado de ánimo de Fito por aquella época.

También allí se puede notar que hay semillas que germinaron en otros álbumes de Páez: “As de poker”, con otra letra y una variación en la melodía, se transformó en “Circo Beat”; “Lo que ves en mí” terminó siendo “Vale”, canción editada en el álbum Rey Sol (2000); “Jimmy Jimmy” fue la base del rap rock conocido como “Tercer Mundo”; “Las brujitas” cambió su nombre al de “Ay, bruja, bruja, brujita, brujita” para ser parte de Piojos y Piojitos, álbum infantil del proyecto El jardín de la esquina; y la homónima “Novela”, que apareció como instrumental, con letra resultó ser el hit “Nada es para siempre”, registrado por Fabi Cantilo en su disco Sol en cinco.

"As de poker", canción de Fito Páez que forma parte del demo del álbum Novela y que luego se convertiría en "Circo Beat"

En distintas entrevistas a lo largo de los 30 años comprendidos entre 1994 y este 2024, Fito hizo referencia en varias oportunidades a las ganas de concretar el guion de Novela. De hecho, es muy posible que la historia haya cambiado sustancialmente con respecto a la versión que reveló Symns en su biografía. Así, la señal más certera la dio en su cuenta de Instagram en junio del año pasado, cuando contó que finalmente pondría manos a la obra en él, así como también en otra película que tiene pendiente y que se llamaría La pasión según las mujeres. “Después de mucho tiempo están comenzando a cobrar vida estas dos futuras películas. Feliz de estos nuevos viejos brotes! Nuevas aventuras por delante! Con todo!”, escribió Fito en la publicación que dejó colgada en su feed.

Un mes más tarde subió una foto junto a Diego Olivero, músico de su banda y coproductor de sus últimos álbumes. En la postal se los veía trabajando en un estudio de grabación de la capital de España. “Buenas tardes Madrid! Novela demos 23″, explicaba Fito en el epígrafe y confirmando que la película tendrá su correlato musical. Y a finales de febrero de este año volvió sobre eso con otra imagen junto a Olivero. “La semana que viene comienza la preparación del nuevo álbum que hoy me confirmaron se grabará en los estudios Abbey Road en el mes de julio de este año con la coproducción de Gustavo Borner y Diego. Toda mi dedicación estará puesta ahora en terminar de componer un álbum que llevo conmigo hace muchos años y si todo sale bien también tendrá su película”, contó Páez.

“Como todos los discos cuando los estamos haciendo, es un secreto total. Tenemos el material Fito, Gustavo y yo. Está en esa etapa el disco. Pero la dirección que tomó es para ser un disco sorprendente, un disco que nadie esperaría que Fito haga. Así de único va a ser. Estamos ahí muy contentos con lo que hay, con el material que está saliendo. Y la idea es esa, hacer un disco completamente nuevo y extraño para la época”, reveló Olivero ante la consulta de Teleshow y en la víspera al cumple de Páez, quien recibirá sus 61 en Buenos Aires y a pocos días de partir hacia México para participar del festival Vive Latino.

“Dentro de los estudios que estuvimos hablando para producirlo y terminarlo, está la idea de ir Abbey Road. Estoy cruzando los dedos y esperando que sea así: yo soy fan devoto de Los Beatles, Rodolfo también, así que quiero hacerlo ahí... ¡Ojalá! Crucemos los dedos para que se dé y se termine haciendo ahí. Por supuesto que las canciones se podrían grabar en cualquier estudio, pero grabar ahí, en la misma sala donde estaban los quías es alucinante, emocionante, es un sueño cumplido”, cierra Olivero ante la posibilidad de finalizar Novela en la usina creativa beatle.