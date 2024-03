Qué dijo Zaira Nara de su reencuentro con Paula Chaves

Zaira Nara reveló cómo fue el reencuentro con Paula Chaves (Video: “LAM”, América)

Paula Chaves y Zaira Nara se reencontraron después de haberse distanciado y terminar con su amistad. Aunque no fue algo planeado por ellas, ni con la intención de restablecer su relación, aquella que se rompió cuando la hermana de Wanda Nara inició su noviazgo con el polista Facundo Pieres, con quien la actual esposa de Pedro Alfonso estuvo en pareja 13 años atrás.

“Indefectiblemente esto va a pasar, y me duele. La verdad, nos vamos a terminar separando y yo no me estoy sintiendo cómoda ahora por cómo vos estás reaccionando”, le advirtió Paula en su momento a Zaira, cuando ella recién comenzaba su relación con el deportista. Tiempo después, al ver que a su amiga no estaba de acuerdo y que se rompía su vínculo, decidió terminar su amorío.

Para ese entonces, la amistad ya estaba quebrada, ambas lo hablaron públicamente y las declaraciones de una y de otra tampoco gustaron entre sí. Lo que generó que finalmente la menor de las Nara apostara por lo que sentía por el polista y se la jugó por amor: están juntos desde entonces.

El vínculo entre ellas era muy sólido, incluso Paula y Pedro eligieron a Zaira como madrina de su tercera hija, Filipa.

Luego de un verano en el que no compartieron compromisos laborales -una estaba haciendo temporada teatral en Villa Carlos Paz, y la otra, en Punta del Este-, un evento las volvió a reunir esta semana: ambas coincidieron en un desfile en el que hubo muchos testigos. Además, estuvo presente la prensa. Al respecto, y aunque sin intención de dar demasiadas precisiones, fue Nara quien contó cómo había sido aquel reencuentro.

Paula Chaves y Zaira Nara junto a Filipa Alfonso

“Compartimos agencia, compartimos gimnasio, supermercado”, explicó la modelo buscando descomprimir la tensión real que hay entre ellas e indicando que es posible que se vuelvan a encontrar en todo tipo de circunstancias. Es que además de ser representadas por la misma agencia de modelos, son vecinas, es por eso que frecuentan los mismos lugares.

“¿Charlaron?”, quiso saber el cronista de LAM en la nota que le hizo a Zaira, quien respondió que no habían tenido oportunidad de hacerlo en el contexto del evento, aunque sí se habían saludado. “¿Cómo fue? ¿Seco?”, siguió preguntado Santiago Sposato, del ciclo que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América. Pero la modelo consideró: “Qué ganas de buscar roña. ¿Te pensas que me voy a poner a contar lo que hablo?”. Lo que generó dudas ya que había asegurado que no había habido diálogo. En tanto, aclaró: “Vos me preguntaste si charlamos, y no. Para mí una charla es otro tipo de conversación. La realidad es que en un desfile no podes tener una charla muy profunda, más que ‘¿cómo andas?’. ‘Bien, ¿vos?’”.

Tras sus palabras, el movilero consideró que entonces la charla entre las mujeres había sido “de manera superficial”, pero Zaira decidió cortar el asunto y dejar de hacer declaraciones al respecto. “Se termina el tema acá”, le pidió, y sostuvo que la situación no la incomoda. “Pero me parece que es darle vuelta a algo que ya respondí”, enfatizó y agregó: “Para mí no hay nada flotando”.