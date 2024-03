Yésica Frías volvió a apuntar con todo contra Exequiel Palacios: “Me fue infiel y me humilló”

Yesica Frias cargo contra Exequiel Palacios: "Me fue infiel, me humillo y recibi violencia"

El turbulento divorcio que mantiene Exequiel Palacios, estrella de la selección argentina, con quien fue su esposa, Yésica Frías, la llevó a la mujer a sentarse en el estudio de Socios del espectáculo donde prendió el ventilador contra su expareja. Allí aseguró que él le fue infiel en numerosas oportunidades, que ella conocía “sus cuernos” y se refirió a la medalla y la camiseta de él que quería vender para pagar su departamento.

“Nadie me puso un arma en la cabeza, pero es duro tener que dejar tu vida para ser la sombra de alguien. Yo hablo de mí y de lo que a mí me pasó. Yo renuncié a mi trabajo, postergué mis estudios y dije ‘vamos a apostar a tu carrera’ y al bienestar económico de nuestra familia para el día de mañana y para nuestros hijos”, aseveró, sobre su decepción con quien estuvo durante cuatro años.

“En las redes me insultan muchísimo porque dicen que vendí la medalla de un campeón del mundo y una camiseta. Yo no tenía la medalla original, es una réplica. No vendí nada, sí una remera que es un regalo que él me dio y que estoy en todo derecho de venderla si quiero. Es una camiseta que él usó en un partido de fútbol y me la dedicó”, contó la joven en el ciclo de eltrece.

Los posteos de Yesica Frias con el comprador de la camiseta de su exmarido, Exequiel Palacios. (Instagram)

“Fue la camiseta del partido de México. Se la vendí a un amigo que es del fútbol. Está en el rubro del fútbol y es amigo mío desde hace muchos años. Nosotros nos hemos ido a la Copa América juntos hace años”, contó. “¿Vos la vendiste por un tema económico, por venganza? ¿Por qué fue?”, indagó Adrián Pallares. “Él no quiere terminar de pagar el departamento. Todos me dicen ‘andá a laburar, vividora’. Yo estoy en una posición en la que supe hacer las cosas, invertí la plata y de eso vivo”, respondió.

“Me quiero meter en el área de salud de Tigre. Yo trabajaba ahí. Desde afuera veo cosas y quiero ayudar desde adentro. Yo sobrevivo en el día a día, pero no para pagar un departamento. No lo podría pagar”, señaló, mientras cargaba contra el futbolista por la cuestión económica y legal en la que están. “Yo no lo extorsiono. Me dijo ‘yo el departamento no te lo voy a pagar porque no sé si me lo voy a quedar a mí. De su parte nunca hubo voluntad para el divorcio ni para llegar aún acuerdo”, afirmó.

Yésica siguió con todo contra quien fue su marido y volvió a hacerle duros reclamos. “¿Por qué él está tan enojado con vos?”, preguntó Adrián Pallares. “Me fue infiel, recibí humillación de parte de él, de su familia. Violencia económica, violencia verbal y casi física del papá y la mamá de él. En un momento él me dejó sin nada”, reclamó.

Exequiel Palacios posa con la Copa del Mundo tras el triunfo de la selección argentina. (Instagram)

Según contó, el quiebre de su matrimonio se habría dado por una supuesta agresión del padre del mediocampista del Bayer 04 Leverkusen de la 1, episodio por el que asegura que perdió un embarazo. “En agosto yo vengo para Argentina a hacerme la Visa y me entero que estoy embarazada. ¿Vamos a tener un hijo y los padres estamos mal? De los nervios por no pelear con él y todo, yo hacía las cosas y un día sentí un dolor. La llamo a mi mamá: ‘Mami, lo perdí, lo perdí’”, contó, a Intrusos.

Allí contó que como “él tenía un Mundial por delante” prefirió mantenerse en silencio, pero que la decisión de no continuar con su relación fue poco después del campeonato mundial. “Después de Qatar sentí que se le subieron los humos de campeón”, aseveró, picante.