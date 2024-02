Los singulares mensajes de Yésica Frías tras asegurar que vendería las reliquias del Mundial de Exequiel Palacios: “El comprador de la primera camiseta”

Uno de los posteos que hizo Yésica Frías con la camiseta de Exequiel Palacios

La separación de Exequiel Palacios y Yésica Frías tomó ribetes mediáticos desde hace un tiempo. Tras los rumores de una infidelidad por parte del futbolista, la esposa decidió salir a hablar a los medios contando su situación y dando detalles de los conflictos que vivió con la familia del deportista que hoy brilla en Bayer Leverkusen. Mientras se desarrolla el juicio en Alemania, Frías ahora asegura que vendió dos reliquias de la selección argentina en el Mundial de Qatar.

Luego de advertir que iba a “subastar” todo lo que tenía para terminar de pagar el departamento en el que vive actualmente, subió a las redes dos posteos donde afirma que vendió una camiseta del mediocampista usada durante el Mundial de Qatar y también la medalla de campeón. “El comprador de la primera camiseta. Una cuota menos”, posteó en su Instagram oficial. Luego replicó otra storie donde le agradecían por la “venta” y mostraban la medalla de la Copa del Mundo.

Sin embargo, en una transmisión de streaming que realizó sembró dudas sobre la veracidad de esos posteos. “Lo de la medalla chicos... Ustedes se piensan... No crean todo lo que se dice, lo mío sí. Pero chicos, ¿cómo yo voy a tener la medalla original acá? Está bajo siete llaves la medalla original. ¿Tan gila con moño voy a ser que tengo acá la medalla?”, afirmó. En medio del revuelo, no aclaró si esos posteos que subió y replicó son reales, más allá que a lo largo del stream dejó señales de que eran simplemente una advertencia tras la entrevista que realizó en TV.

“Yo hay cosas que no quiero soltar, porque es un recuerdo. Si hace cinco meses atrás les traía la camiseta donde él me firmaba que soy el único amor de su vida, yo la veía y lloraba. Y hoy yo se las muestro y me cago de risa. Entiendo que tengo el tema en el amor hacia él superado. Me tomo las cosas desde otra manera”, afirmó. “Sí, si yo quiero vender las camisetas puedo. Pero tampoco quiero, porque son regalos que me hizo y para mí valen un montón. Miro esas camisetas y se me pone todo el sacrificio que hicimos para que él las pueda tener puestas. ¿Cómo hago yo para largar eso? Más allá del amor y de la pareja, yo estoy orgullosa como persona que él haya sido parte de toda la felicidad de los argentinos. ¡Y no las quiero largar”, sentenció.

Frías realizó tras esos posteos una extensa aparición en stream y habló sobre distintos temas de su relación: “No lo tengo que hundir, salgo a contar la realidad de lo que me pasó estando al lado de él y cómo se manejó conmigo. Hoy me demostró que no es buena persona. Que no supo valorar. Y agradecer lo que hice para él y el futuro de nuestra familia. No hay que desearle el mal a nadie y por eso yo no lo voy a hundir, el chabon con sus actitudes se hunde solo. El no querer dejar un departamento de cuarta, como dicen todos, que para mí es re lindo, habla de lo que sos vos”.

Y sentenció: “Las cosas que yo cuento hablan de lo que soy yo. ¿Por eso me van a juzgar? ¿Me van a decir botinera? ¿Que busca la plata? Si estoy reclamando lo que me corresponde, ¿o ustedes si se separan de su marido empresario no le van a reclamar lo que les corresponde? Si lo hicieron gracias a que ustedes ayudaron. Lo que le jode a la familia es que yo le reclame lo que me corresponde. ¿Por qué? Porque de todo lo que tiene, me tiene que dar la mitad porque lo hizo conmigo. Y saben que él queda tambaleando con todo lo que me tiene que dar, porque lo hicimos juntos. Más vale que el pibe no me va a querer dar nada, porque está re explotado que salí a contar la verdad. Y eso duele un montón”.

El Pala actualmente es una de las figuras de un Bayer Leverkusen que está haciendo historia en una Bundesliga que lleva once temporadas consecutivas con el Bayern Múnich como campeón. Dirigidos por Xabi Alonso, el equipo está puntero con 61 unidades contra los 53 del elenco de Múnich con un invicto de 23 partidos (19 triunfos y 4 empates): Palacios disputó 17 juegos, marcó 3 goles y 3 asistencias. Restan 11 fechas para el cierre del torneo que podría tener al Leverkusen como campeón del certamen alemán por primera vez en su historia.

En ese contexto, la influencer asegura que están llevando adelante el juicio de separación en Alemania con el futbolista, aunque ella no viajó porque “no tenía plata para el pasaje”. Ella afirmó que “no siente amor para darle una oportunidad” y que en “tres o cuatro meses sale el divorcio”.

En relación al departamento en conflicto, aseguró: “La que pone la seña es mi mamá para el departamento, saca ella de su bolsillo. Lo sabían el primo, el hermano, el representante. Sabían que tenía intenciones de comprar este departamento porque nosotros no teníamos un techo y cada vez que veníamos, teníamos que alquilar y para mí era re estresante. Me tenía que ocupar de traer la ropa que iba a usar aca, tenerle preparada la camioneta cuando llegue, que tenga nafta, el seguro, las patentes pagas, de que cuando llegue tenga plata para gastar y tenga todo en regla”.