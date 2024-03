El descargo de Agostina en GH tras su repudiada frase sobre la AMIA: qué dijo tras ser cruzada por Santiago del Moro

Una desafortunada frase de Agostina Spinelli en Gran Hermano 2023 sobre el atentado a la AMIA generó indignación fuera de la casa. En una charla con sus compañeros lanzó un “andá, si no vuelan. Como la AMIA”, en referencia al atentado a la mutual judía ocurrido en 1994, que dejó 85 víctimas y que aún sigue sin esclarecerse. Santiago del Moro arrancó el ciclo hablando de la polémica y contó qué acciones había tomado la producción.

“Antes de comenzar con el juego, hay cosas que aclarar y vale la pena hacerlo para educar”, arrancó diciendo el conductor antes de ingresar a la casa, nervioso dejando de lado el curso normal del programa.

“Chicos, vamos a olvidarnos del juego por un momento. Voy a apelar a la sensibilidad de todos ustedes como seres humanos que son. En ese juego, en esa convivencia se dicen muchas cosas y un comentario, una palabra al azar puede lastimar. Una palabra puede lastimar. Como creo en el don de gente, en este caso de Agostina y le voy a pedir que recapacite por algo que dijo al pasar para que por favor pida disculpas”, comenzó diciendo, mientras la cara de la participante expresaba su asombro.

“Estoy hablando de algo que no tiene que ver en sí con el juego sino con hablar al pasar del atentado a la AMIA. Por si alguno de ustedes no sabe porque no había nacido, porque no lo vivió, porque era muy chico y no se lo contaron, en la Argentina lamentablemente pasó esto y lo más fácil, después de este comentario, podría haber sido desafectar o echar a un jugador, como se ha hecho en otras partes del mundo”, señaló, en alusión a un caso similar que ocurrió en España con una participante que expulsada por sus dichos sobre ETA.

“Pero después de muchas reuniones con mucha gente nos pareció más importante educar que sacar a alguien por un comentario que quiero y me parece que no fue hecho para lastimar. Cuando se habla del atentado a la Amia se habla de esto. Miren”, afirmó, mientras les ponía un tape a los participantes que mostraba imágenes del horror del atentado.

“Agos el otro día vos hablaste al pasar y dijiste algo como ‘explotar como la AMIA’ y no es un comentario al pasar. Quiero creer que no lo hiciste adrede y lo hiciste con total desconocimiento”, la encaró el conductor directamente, mientras lo primero que dijo la mujer policía fue cuestionado inmediatamente por el animador. “Como saben todos, es un dicho que se dice. O sea, jamás pensé en eso”, se excusó.

“Está bueno pedir disculpas a los familiares y a todos los argentinos que hasta el día de hoy seguimos pidiendo Justicia”, la instó Santiago. “Sí, totalmente. Pero es un dicho que creo que todos los argentinos lo decimos y pido mil disculpas”, insistió, mientras el conductor la frenaba con un rotundo “No”.

“Pido disculpas por la ignorancia de haberlo usado para eso. No fue con esa intención”, volvió sobre sus pasos Agostina, al borde del llanto mientras el conductor destacaba el rol aleccionador que buscaban tener desde el programa. “Me parece más importante en un programa con semejante llegada para la gente que, como vos, no tiene conocimiento de la gravedad de esto y terminar educando”, enfatizó.