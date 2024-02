Jimena Barón disparó contra las nutricionistas que critican su cuerpo: “No paran de opinar”

Jimena Barón cargó contra las nutricionistas que critican su cuerpo (Video: Instagram)

Jimena Barón se cansó y cuestionó a las nutricionistas que en las redes sociales utilizan imágenes suyas y critican su cuerpo. La actriz, quien en su cuenta de Instagram suele compartir con sus seguidores sus rutinas de entrenamiento y alimentación, dejó en claro su malestar contra estas profesionales. “Basta a las nutricionistas o las coaches, no sé quiénes son, con poner imágenes mías y decir: ‘Porque esto es un mal ejemplo’”, arrancó diciendo la también cantante.

“Es un mal ejemplo, porque no hay que hablar de cuerpos ajenos”, puntualizó Barón. “Si vos me seguís, Miriam, Mabel, Esther... Quien sea que está usando mi foto para decir que yo soy mal ejemplo de algo, estás mintiendo porque yo entreno muchísimo y como muchísimo”, prosiguió en la misma línea y hablándole a la cámara frontal de su celular.

“Es una reverenda poronga y debe terminar esto de usar el cuerpo del otro para decir: ‘Esto no está bueno’ o ‘Esto es re peligroso’. Usá el tuyo, googleá la imagen de una suricata... No pongas mi foto ni la de mis colegas. Estoy harta porque de repente son todos modernos, avanzados y empáticos, pero no paran de opinar de cuerpos ajenos”, protestó Jimena al respecto.

"No pongas mi foto, maldita nutricionista", se quejó Jimena Barón

“No pongas mi foto, maldita nutricionista, que seguramente le das seis almendras a tus clientes”, bromeó fiel a su estilo desenfadado. “Si yo, a pesar de amar mi cuerpo y registrar que es muy lindo, me encanta y lo amo, quiero llegar a otro lugar, a otro punto y tengo como meta tener más músculo, estar más marcada y agrandar mis brazos o lo que sea, déjame tranquila. Yo no estoy diciendo: ‘No coman’ o ‘deshidrátense’. Déjenme en paz”, argumentó Jimena. “Es mi cuerpo y si yo me veo regia, pero quiero seguir esforzándome para verme de otra manera, me dejan en paz”, cerró al respecto.

En tanto, en sus historias de Instagram, Jimena se abrió al juego de responder preguntas de sus seguidores acerca de su método de entrenamiento. “A mí me gusta entrenar sola porque siento que es un momento mental espectacular en donde uno domestica y adiestra los demonios”, comenzó explicando. Sin embargo, luego se vio en la necesidad de aclarar que a partir de ahora trabaja con un personal trainer. “Entonces ahora estoy para entrenar con alguien y que me haga hacer cosas que no me gustan”, dijo.

“Yo soy muy musculosa, fibrosa, me marco muy rápido... Y mi miedo era quedar como Tronchatoro. Le voy a dar una chance. De todos modos, le estoy metiendo con mucho aeróbico para chupar y limpiar un poco porque yo quiero estar esbelta, pero fuerte”, destacó.

Jimena Barón (Instagram)

Días atrás, Jimena había sido abordada por un movilero de Socios del Espectáculo (El Trece) para pedirle una opinión sobre la relación entre su expareja Daniel Osvaldo y Daniela Ballester. Como no podía de ser de otra manera, su reacción fue tajante.

“Re bien mi relación... Chicos, ¿y esa estabilidad?”, fue lo primero que dijo la también cantante al ser consultada por su vínculo con Matías Palleiro, el cual está por llegar a los tres años. “No tengo ganas de casarme, pero sí de tener hijos, si esa es tu pregunta. Lo hemos charlado esto con Matías. Pero casarme me parece medio antiguo, no estamos en esa del casamiento. Nunca soñé con el casamiento, igual. Yo soy más del bebito, yo cuido chocha bebitos. Y además Momo quiere tener un hermano hace un montón. Pasó por hermano, perro, gato, loro... ¡Ya no sabe qué pedir!”, agregó Barón sobre lo que proyecta con su pareja y en relación al hijo que tuvo con el exfutbolista de la Selección Italiana y Boca Juniors.

En ese punto, el notero le preguntó cómo ve la relación de su ex con Ballester y Jimena lo interrumpió, a la vez en que se le borró la sonrisa de la cara. “No empiecen con el random. No hablo porque termino en portales con cosas de la vida que yo ya no estoy en esa”, dijo. “Pero son familia para siempre”, le acotó el cronista. “No me interesa, no estoy en esa. A mi no... Mi vida, mi hijo... Estoy re mil en otra, chocha”, quiso cerrar Barón.

“No sé si viste que Yanina Latorre habló de tu relación con él...”, insistió el movilero. Pero Jimena volvió a interrumpirlo. “¡No, no, no! Es el papá de Momo. Y yo al papá de Momo lo tengo blindado como ‘el papá de Momo’. Por mi hijo, por mi salud mental. Y tengo una vida hermosa, finalmente. Así que no, no me meto ahí”, dijo y dio por terminada la conversación.