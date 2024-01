Así quedó la casa recién refaccionada de Jimena Barón: “Estoy que no me la creo”

Jimena Barón mostró emocionada los cambios de su nueva casa (Video: Instagram)

Después de meses de trabajo y decisiones difíciles, Jimena Barón mostró emocionada los avances en su nueva casa. Tras finalizar sus vacaciones en Quequén, la artista volvió a su hogar para ver cómo iban las refacciones. “Mi casa es espectacular”, afirmó la joven entre gritos de emoción y felicidad.

La cantante compartió un resumen de las nuevas refacciones a través de un reel de Instagram. El mismo comenzó con su mano abriendo la cerradura de la puerta del lugar. Luego podía verse uno de los espacios de la casa a los que daba un gran ventanal. Acto seguido, Barón se enfocó los pies y se grabó subiendo una escalera blanca. Desde ahí arriba se escuchó a la artista decir: “Qué barbaridad. Hijo, valorá esto”.

En otra de las nuevas actualizaciones de la casa, la actriz mostró la seguridad que instaló para su hogar. Se trata de unas persianas negras, las cuales se abren o se cierran por control remoto. Al mostrar esta novedad, Barón no pudo resistir la emoción y exclamó en su video: “Chequen mi casa, mi casa es espectacular”.

Jimena Barón compartió una tarde con su hijo Momo

Continuando con su recorrido, la actriz llegó a uno de los espacios más acogedores, el cual cuenta con una chimenea y algunos cuadros. Así, siguió hacia el exterior del lugar. Entre gritos de emoción y relajación, la cantante mostró una ducha que tiene en su patio, la cual utilizará con los días de calor.

Por último, con una postal del patio, enfocó cómo subían las persianas. Barón musicalizó el video con la canción ‘Just a Cloud Away’, de Pharrel Williams, y la acompañó con una breve descripción: “¡Reencuentro con la casa nueva! ¡Que ya es otra! ¡Y todavía falta! Pero miren qué hermosa está quedando, ayyyy Dios! Cerramos todas las aberturas por seguridad y privacidad. No necesitan mantenimiento, son de aluminio y termoacústicas. Las pusieron en un toque y ahora estamos todos tranquilos y felices. Sepan disculpar los gritos, pero estoy que no me lo creo”.

Días atrás, la influencer, que cuenta con más de seis millones de seguidores, le había pedido ayuda a sus fanáticos para definir algunas cuestiones. Por eso, en este último posteo también agradeció las opiniones de todos: “Los amo, gracias por hacerme pintar el techo así que quedo UN SUEÑO. ¡Les voy a seguir pidiendo ayuda para amoblarla! ¡¡¡Los quiero!!! No los pienso invitar igual”.

Jimena Barón y su novio Matías Palleiro (Instagram)

Jimena Barón comenzó su año a puro relax con unas largas vacaciones junto a su hijo Morrison –a quien llama Momo, fruto de su relación con Daniel Osvaldo– y su novio Matías Palleiro. Desde los primeros días de enero, los tres se instalaron en la localidad de Quequén, en Necochea, y disfrutaron del sol, la playa y el mar en una de las exclusivas playas al sur de la provincia de Buenos Aires.

Según mostró Jimena en sus redes sociales, los tres se adaptaron perfectamente al ritmo tranquilo del lugar. Cerca del mar, los días transcurrieron entre paseos por la playa y el mar, con siestas reparadoras y muchas actividades deportivas, en especial de parte del nene que está a punto de cumplir 10 años en marzo próximo.

En uno de los días más calurosos que la actriz vivió durante el verano, Barón mostró en sus stories de Instagram cómo acompañó a su hijo durante un torneo de paddle. Desde las tribunas, tanto la actriz como su novio estuvieron asistiendo a los partidos. En una imagen, Jimena mostró una vianda que se había llevado para comer. “Por venir a verlo hoy ni almorcé”, admitió. “El pibe juega dos partidos y aquí está su hinchada”, detalló.

Luego, relató parte del encuentro deportivo. Con su novio detrás del alambrado de la cancha, la cantante grabó la escena mientras dijo: “Acá, el coach. Madre que tira un ‘vamos chicos’ para no ser invasiva”. Después, se autograbó mirando hacia un lado y hacia otro reflejando cómo se movía la pelota de paddle. “Ser acompañante de deportista es mi karma, ya entendí”, escribió en tono de broma en alusión a su expareja, el exfutbolista Daniel Osvaldo.

Eel nene fue ganando partido tras partido y esa situación hizo que Jimena continuara como espectadora. “Bueno, juega un tercer partido, nos quedamos a vivir”. Más adelante, Jimena registró el instante en el que su hijo se cayó adentro de la cancha. En cámara rápida, mostró el accidente varias veces y escribió: “Lloro”. En forma graciosa, agregó: “le hago bowling mientras juega, total no tiene Instagram”.

Sin embargo, después de tantos partidos, la tarde de paddle terminó cuando Momo perdió. “Perdieron”, contó la actriz y se pudo ver a su hijo con gesto disgustado por el resultado.