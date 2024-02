Tras el repechaje, un jugador rompió las reglas de GH, fue sancionado y desató una pelea

La sanción de Gran Hermano a Isabel

Este martes y a solo dos días del repechaje, en el que regresaron Joel, Catalina e Isabel a la casa de Gran Hermano (Telefe), Santiago del Moro confirmó una sanción contra uno de ellos y aseguró que “no es expulsada porque no fue advertida previamente”.

Se trata de Isabel, quien fue acusada por romper una de las reglas básicas del repechaje del reality. “Acá Isabel sabe que está cruzando un límite que le puede costar muy caro”, comenzó diciendo el conductor poniendo en contexto a la audiencia televisiva sobre lo que estaba pasando y acto seguido revelaron el momento exacto en que ella decide cruzar ese límite.

Todo se da en un momento donde se la ve dialogando con Lisandro y Martín en el patio de la casa. “Te veo rara”, le dice Licha, teniendo en cuenta que ellos eran amigos antes de su salida de la casa, a lo que ella contesta: “No estoy rara. Alejate de la cocina. Acordate de la película No todo es lo que parece, pero usá la cabeza, por favor te lo pido. Es un mensaje”.

Acto seguido le susurra “Mili” que es el nombre de la novia de Lisandro como si el mensaje se lo estaría enviando ella. En ese momento el jugador se da cuenta y le advierte que no puede dar información del afuera. “No te metas en quilombos. Vos no hagas nada, por las dudas. Hay mucha de la info que tenés vos que es un arma de doble filo”, le pidió el concursante.

En ese mismo sentido, hubo otro momento donde Isabel en diálogo con Cata y Furia, les cuenta que afuera de la casa ambas hermanitas que regresaron en el repechaje habían discutido en el exterior, aunque este no fue considerado como algo tan grave.

Isabel rompió las reglas de GH y debe ser sancionada

En ese sentido, el conductor del reality de Telefe, entró a la casa y les comunicó a los hermanitos la decisión. “Dos cosas. ‘Nos peleamos’, es algo que puede salir inconscientemente, no todo es lo mismo. Lo que es grave es lo que dice en su charla con Lisandro y el Chino. Licha trata de salvarla, por eso no va a ligar. ‘No todo es lo que parece’ es ella que está jugando con el otro grupo (el de Furia) y ella quiere hacerle entender que sigue siendo su amiga, no está todo mal”, aseguró y añadió: “Ella rompió un código tremendo. No es echada porque no tiene una sanción previa, pero lo que hizo fue grave y va a tener una sanción grave porque es una estafa al juego”.

Por último, la voz de Gran Hermano se hizo presente en la casa y le comunicó a la participante cuál iba a ser su sanción. “Hoy a la mañana acudiste al confesionario luego de una charla con Lisandro que podría ser interpretado como información que no podías dar. Me tomé el trabajo de revisar esa charla y advertí que tu intención fue darle una información del afuera”, afirmaron. “Te comunico Isabel que cometiste un grave error, una grave falta”, siguió Big Brother.

Isabel Explicó Su Juego Tras Reingresar En La Casa

“Debido a esta desobediencia te informo que ya estás nominada. No podrás votar ni ser salvada por el líder de la semana. Además, te advierto que estaré prestando atención a tus conversaciones. Si vuelve a suceder, tomaré medidas más severas. Esta es mi última advertencia”, concluyó.

En ese momento, Catalina furiosa y fiel a su estilo se enojó con su compañera de juego: “Que se caigan las caretas”, gritó y explicó lo motivos de su enojo. “Es muy difícil. Yo soy muy bocona, pero estamos haciendo un esfuerzo enorme. Me da mucha bronca que si fue adrede no lo diga”.

“Respeto a todos mis compañeros que se quedaron ahí afuera tratando de entrar a la casa. Entonces si alguien hizo un comentario a propósito mientras todos estamos tratando de cuidarnos me parece que es injusto”, insistió Gorostidi mientras Juliana le pedía que se tranquilice.

Por su parte, la participante cerró: “No, te juzgo con todo lo que sé, ese es el tema. Por eso, que se caigan las caretas de una vez. Y si la gente me quiere sacar se lo dejo a la gente, ojalá que haya visto todo. Vio todo. La gente que viene acá a falsear las cosas y a cagarse en nuestros compañeros que se quedaron afuera me rompe la cho... Disfrutalo, porque no puedo decir nada, disfrutalo. La gente gracias a Dios ve todo. Por algo a mí no me dijeron nada, y a vos te retaron. Te tendrían que haber expulsado, no nominado”, concluyó indignada.