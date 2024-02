Mirtha Legrand habló en la previa del festejo por sus 97 años: la pelea de Lali con Milei y su relación con Susana

Mirtha Legrand habló en la puerta de su casa previo a su festejo

Minutos antes de su gran festejo por sus 97 años, Mirtha Legrand habló con la prensa y dio detalles sobre su celebración. La Chiqui, que este año celebra su día especial en su casa con 45 invitados, opinó de su relación con Susana Giménez y hasta habló del cruce entre Lali Espósito y Javier Milei.

Con una sonrisa que evidenciaba su buen humor, la diva contó cómo empezó su día y habló sobre la felicidad que su cumpleaños le generaba: Estoy muy bien, empezó a las ocho de la mañana este día. Estoy muy feliz, muy contenta, todas mis cosas van bien”.

Al mismo tiempo, la conductora fue consultada por su relación con Susana Giménez: " Susana me mandó un grabado que sale mañana”. Acto seguido, la prensa reunida le preguntó si había recibido algún mensaje del Presidente, quien semanas atrás pasó por su mesa. “Me llamó el Presidente, me mandó un grabado también, sale mañana. Me deseaba muchas felicidades, muy cariñoso”.

Fue entonces cuando, aprovechando el tema político, Legrand fue consultada por el cruce que tuvo el economista con Lali Espósito. “No tenía por qué ser, ni uno ni otro. Lali es una gran artista, es una mujer internacional y hay que respetarla”.

Así recibieron a Mirtha Legrand sus compañeros el día de su cumpleaños

