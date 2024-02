Las insólitas promesas de los participantes de GH en caso de obtener el premio de la casa

Durante estos días, Gran Hermano se vive con mucha tensión, ya que es la semana del repechaje, que viene acompañada de varios “congelados”, del gran desafío, de la “expulsión” de Agostina, del regreso de la hermanita y de la reacción de todos los participantes. Al no haber un liderazgo común y una nominación entre los participantes, el programa de Telefe decidió jugarse la gran ficha y darle una casa al ganador de la prueba semanal. De ese desafío participaron casi todos los jugadores, excepto Emmanuel Vich y Rosina Beltrán. Esta última recibió una dura sanción al hablarle a su mamá de su mascota “Mágica” durante su congelado. Por su parte, Emma se bajó por un solidario motivo: “yo ya tengo una casa, por lo que no me corresponde estar ahí, aunque soy recompetitivo”.

El momento en el que Rosina perdió la posibilidad de competir por la casa (Gran Hermano, Telefe)

Apenas comenzó la primera etapa de la prueba, todos los que competían pasaron a la instancia final, donde debieron elegir entre 200 llaves para ver cuál era la que abría la casa.

En el medio de esta competencia, Agostina atendió el teléfono rojo, y fue “expulsada” del certamen. Sin embargo, esto no fue tan así, ya que la expolicía tuvo el beneficio de tener comida en abundancia, ver películas y poder observar a todos los jugadores de la casa. Apenas un día después, la jugadora regresó y sorprendió a todos los integrantes, especialmente a Furia, quien no podía entender qué estaba pasando.

Agostina mirando a sus compañeros mientras disfrutaba de una noche soñada (GH, Telefe)

Después de la emisión del miércoles a la noche, donde no se llegó a culminar el gran desafío, los jugadores impactaron al revelar qué harían en el caso de ser los grandes vencedores de la prueba que, además, le dará al ganador la posibilidad de ser líder y poder tener regalos o una cena, como ha ocurrido en las últimas semanas.

“Yo prometo que si soy la que gana la casa, dejo de fumar”, sorprendió Juliana Scaglione en el stream del canal, sorprendiendo a más de uno. Cabe recordar que el tema es muy polémico dentro de la casa, a tal punto que los participantes gastan bastante del sueldo semanal del supermercado en comprar cigarrillos. Acto seguido, Diego Poggi dijo “muy bien Furia”, por lo que también estaba anonadado con los comentarios de la jugadora del reality. Sin embargo, la participante retrucó y confirmó que si lo gana otro, “la suerte es loca”, haciendo referencia a que seguirá con ese hábito en el caso de no poder obtener la casa.

Las insólitas promesas de los participantes de Gran Hermano en caso de ganar la casa

Después de todo su discurso, Bauti Mascia dio a conocer que en el caso de obtener el premio, lavará los platos por una semana. De manera agregada, Virginia no se quedó atrás y reveló que si se consagra victoriosa, se encargará de limpiar una semana el baño que usan todos. Furia intentó ponerle gracia a la situación y destacó que si cuatro de sus compañeros utilizan el baño, Virginia lo tendría que limpiar, a lo que la participante cerró diciendo “que se vaya el olor primero”, causando una risa en toda la casa y en el conductor del streaming.

En el debate de este jueves se revelará quién ganará el desafío y también quién obtendrá el inmueble. El próximo domingo se llevará a cabo la gala del regreso, en la que los 11 participantes eliminados tendrán la chance de volver al juego y volver a participar por el gran premio. Los hermanitos aun no saben la noticia y se impactarán cuando los compañeros elegidos vuelvan a ingresar y atraviesen la puerta principal del jardín. Quienes lucharán por volver son: Hernán “El Negro” Ontivero, Axel Klekaylo, Williams López, Isabel De Negri, Catalina Gorostidi, Florencia Cabrera, Denisse González, Sabrina Cortez, Alan Simone, Joel Ojeda y Lucía Maidana.