GH 2024: Comenzó la cuenta regresiva para el repechaje, las insólitas estrategias de cada exparticipante para seguir jugando

Isabel Alentó A La Gente A Votarla

Después de dos meses de competencia, solo 12 jugadores continúan dentro de la casa de Gran Hermano. Pero con el juego llegando casi a la mitad, el reality aún guarda muchas sorpresas. Entre ellas, se espera que este domingo se produzca el ansiado repechaje, en el que algunos exparticipantes tendrán la posibilidad de volver al programa. Con esa idea en mente, cada uno buscó la forma de llamar la atención del público.

La estrategia de Sabrina Cortez para ingresar al repechaje

Promociones, sorteos, mensajes en las redes, los exjugadores de esta edición utilizaron todas las herramientas a su alcance para intentar captar la atención del público y lograr que este los vote. Una de las más originales, y a la vez controversiales, fue Sabrina.

Te puede interesar: Tras el duelo Agostina vs Furia: así quedó la placa de nominados

La mendocina, que fue eliminada tras su presunta infidelidad con Alan, comenzó utilizando sus redes sociales para anunciar un sorteo. La idea de la joven fue regalar el blazer que utilizó al ingresar a la casa. “Sorteo mi blazer rosa, sábado 24/02/24. Las condiciones son enviar 60 votos a Sabrina al 9009. Seguirme en Instagram. Enviar comprobante apenas se realiza la votación, cuando sale el ganador corroboro si se cumplen los requisitos o pasamos a otro sorteo. (Envío a cargo del ganador)”, escribió.

Al mismo tiempo, utilizó su Instagram, donde cuenta con más de 761 mil seguidores para compartir dos videos pidiéndole a la gente que la vote. “Acompáñame en este sueño, súbanse a la ‘Sabrineta’”, decía la contadora mientras subía a un camión. Luego, sus amigas se sumaban al video dándole algunos elementos que no podía olvidarse, como: la valija, su mate, limpiadores y el amor de su club de fans. Por último, todas terminaban gritando: “Sabrina al repechaje”.

Florencia Llamó A Votar Por Ella

En otra puesta en escena similar, Isabel De Negri utilizó sus redes sociales para incentivar al público a votarla. Vestida con botas, top y short negro, la exparticipante aparecía sentada en un trono, emulando al personaje de Cersei Lannister en la conocida saga Game Of Thrones. El video estaba acompañado con la canción, ‘The Show Must Go On’ de Queen.

Te puede interesar: Fuerte cruce en vivo entre Romina Uhrig y Gastón Trezeguet: “Dejá de mentir”

En esa movida también se sumó Florencia Cabrera, quien subió a sus redes sociales un video donde se la ve caminando por la calle con un look total black. Al mismo tiempo sostenía un celular que pasaba la frase “Florencia al 9009″. Además, musicalizó el video con la última canción de Wanda Nara –O bicho vai pegar — y escribió: “Acompáñeme en este sueño para volver a la casa más famosa del mundo”.

Hernán Pidió Regresar A La Casa De Gh

Si bien su paso por la casa de Gran Hermano fue breve, Hernán Ontivero también recurrió a las redes sociales para pedirle a la gente que vote por su ingreso. “Vieron lo que es la palca, Hernán al 9009. Gracias a Dios Gran Hermano te da otra oportunidad. Me encantaría poder aprovecharla, no se dan una idea lo que es estar en esa casa. Yo creo que estuvo más tiempo la madre de Rosina que yo, pero bueno se extraña lo mismo. Es feo que te queden cuentas pendientes, por lo menos si me hubiera sacado por derecha bueno”.

Te puede interesar: Así serán los próximos días en GH: una expulsión directa, nuevos “Congelados”, un juego millonario y el regreso de los ex

Restan un par de días, pero este domingo se conocerá quiénes serán los jugadores que reingresarán a la casa: Hernán, Axel, Williams, Isabel, Catalina, Florencia, Denisse, Alan, Sabrina, Joel o Lucía.

Al respecto, Santiago del Moro habló del cronograma de actividades, Es que luego de que se produzca la gala de regreso de los ex, que cuya votación ya está en marcha, aún restan más sorpresas. Según dijo el conductor al aire de La 100, el miércoles de la semana próxima entran nuevos participantes a la competencia: “Es repechaje más nuevos”.

Catalina Pidió Al Público Que La Vote

En cuanto a la fecha para que termine el ciclo, del Moro respondió: “Teóricamente debería terminar la primera de junio”. A la vez advirtió sobre las instancias que vendrán: “Hay que ver cómo compatibilizan los que entran con los que están”, al recordar que “el año pasado la casa fue expulsando a todo lo que entraba nuevo. Además, ellos ya están muy vulnerables, ya discuten por cualquier cosa, están desconectados del mundo, en otra galaxia, en otra realidad. ¿Viste que terminan discutiendo por si tomaste mate conmigo o por si me miraste? Se matan por eso”.