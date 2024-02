Wos apoyó a Lali Espósito tras su cruce con Javier Milei: “La cultura no es culpable de los males del país”

Wos se sumó al debate y mostró su apoyo a Lali Espósito

Tras el extenso cruce entre Lali Espósito y Javier Milei que abarcó días, con declaraciones de todas partes, diferentes celebridades y artistas manifestaron su apoyo a la cantante. En ese sentido, Wos se sumó a la lista de quienes respaldan a la intérprete de ‘Disciplina’. A través de sus redes sociales, el autor de ‘Canguro’ expresó su opinión.

Al mismo tiempo que reposteaba la carta de autora de ‘Baum Baum’, el músico agregó unas palabras para fijar su postura en el tema que revolucionó al país en las últimas horas. “Repudio el cobarde hostigamiento por parte del poder a quien expresa su opinión”, comenzó diciendo el joven de 26 años.

Con letras blancas sobre un fondo negro, Valentín Oliva continuó: “La cultura no es la culpable de los males de nuestro país, por el contrario, es la alegría de muchos. Que no se use esto para desviar el foco de lo urgente”.

La palabra de Wos en redes sociales (Foto Instagram)

Las palabras del artista se suman a las de otros cantantes y figuras del espectáculo que habían mostrado su apoyo a Lali Espósito. “El único poder que tienen los artistas es poder alegrar a quiénes disfrutan de ese arte”, destacó Ricardo Mollo, líder de Divididos, a través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, acompañado de una foto de la cantante en momentos en que entonaba el himno en la final de la Copa del Mundo, a la vez que agregó: “No nos desviemos de lo importante. No somos el problema socioeconómico de este, nuestro país”.

En esa línea se pronunció Benjamín Amadeo, que fue pareja de Lali durante 5 años. Al referirse al tema expresó: “Agraviar para la tribuna a una artista intachable como Lali es una actitud horrible. Ni por asomo creamos que la cultura es responsable de los problemas que hay que resolver”.

Nicky Nicole, amiga personal de Lali, se comunicó a través de su cuenta de Instagram donde compartió una serie de fotografías en que se las ve juntas, además del texto “Siempre con vos”. Cabe recordar que la intérprete rosarina desde siempre habló sobre su fanatismo por la ex Casi Ángeles, con quien hoy tiene una estrecha relación.

El descargo de Lali a Javier Milei

Así también se expresó la banda Miranda!, quien colaboró en su último álbum con la joven de Parque Patricios. “Del lado del arte y de los amigxs, siempre”, compartió el grupo junto a un emoji de corazón y una serie de fotos de su show en el Estadio Ferro. En la misma publicación se sumó Dillom, quien agregó: “Los quiero un montón”.

En uno de sus últimos shows, en octubre de 2023, Wos se había presentado en el estadio de la localidad bonaerense de Morón. Ahí mismo apuntó contra los dirigentes de La Libertad Avanza y de Juntos por el Cambio. “No soy un falso león y no rancheo con los gatos, ni me abrazo a un pato”, cantaba el joven ante una multitud de personas.

“Hace tiempo, y espero que haya claridad para el camino que se viene, que se vea un destino un poco más claro. Que veamos un poco de luz pronto, y siempre se debe construir con amor, esa debe ser la base. Aguante Argentina y los que odian el país, que se recontra mejoren”, dijo el rapero para referirse al momento electoral.

No obstante, esta no es la primera vez que Wos -ganador del premio Gardel de Oro en 2022- expresa su posición. En septiembre de 2023, durante un concierto en la ciudad chilena de Santiago, condenó el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Basta de odio, basta de violencia, y basta de atentar contra la democracia, en Argentina y en todo el continente”, expresó en uno de sus shows.