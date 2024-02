Lali Espósito fue a ver una obra de teatro y así reaccionó el público al reconocerla

Lali Espósito fue a ver una puesta teatral (X, antes conocido como Twitter)

En medio de las recientes controversias con Javier Milei, Lali Espósito disfrutó de una noche de teatro junto con su pareja, Pedro Rosemblat con quien se mostró acompañada al momento de presenciar la obra ¿Qué pasa hoy acá?, protagonizada por Érica Rivas y Martín Rechimuzzi. que se exhibe en el Centro Cultural Konex.

Desde el momento en que quienes se encontraban sobre las tablas revelaron que la cantante se encontraba allí entre el público, el cálido recibimiento no tardó en llegar, tanto por los gritos a favor como por los aplausos, además del cántico: “Olé, olé olé, olé, Lali, Lali”. Además, la ex Casi Ángeles no dudó en compartir a través de su cuenta de Instagram una historia en que se puede ver a los dos protagonistas saludando al público, momento que ella registró y acompañó con un corazón.

Quien se hizo eco de ese momento fue el propio Rechimuzzi, quien a la vez que compartió el mismo video lo destacó junto con un texto en el que expresaba: “Gracias Lali por disponerte, por sostener la vitalidad de la cultura en este tiempo y por venir a vernos al teatro. Me llena de felicidad verte ensanchada por el afecto que recibís. Te quiero mucho”. Por su parte, Érica Rivas. también integrante del elenco, destacó la presencia de Lali con un agradecimiento por su presencia ente el público, además de acompañar el texto con un corazón rojo.

El conflicto entre Espósito y Milei se originó cuando el Presidente señaló a la intérprete por beneficiarse de eventos financiados con fondos públicos y se intensificó durante una entrevista en la que se refiriera a ella como Lali “Depósito”, comparando lo que cobraba la artista por un recital con la falta de gastos del Estado en otras áreas clave como educación o el combate de la pobreza.

El fin de semana en el Cosquín Rock, Lali le habló a sus fans (Video: StarPlus)

Esto tuvo lugar luego de la participación de la intérprete en el festival Cosquín Rock, donde se animó a cuestionar “que si vivo del estado”. Tras ello, dedicó palabras de unión y respeto a su audiencia, al resaltar la importancia de la cultura y el arte en la sociedad argentina. Además, intentando poner paños fríos a la situación, en las últimas horas refutó los dichos al remarcar su extensa y exitosa carrera en el ámbito del entretenimiento, subrayando su compromiso con el público y el arte por encima de los vaivenes políticos.

La respuesta de Lali no solo buscó aclarar su posición frente a las acusaciones, sino también tender un puente hacia el diálogo y la comprensión, al destacar su respeto por las decisiones del electorado y mostrar disposición para incluir al presidente en su audiencia.

El mensaje en sus redes estuvo acompañado de un video en el que afirmó: “Hola a todos y a todas. Bueno, dado los hechos de público conocimiento quería dejar por acá unas palabras que escribí para nuestro Presidente. Para usted, señor presidente Javier Milei. Las escribí con muchísimo respeto y con ganas de construir algo positivo, como siempre suele ser mi forma. Les quiero agradecer a todos su cariño, su respeto, todo el amor que me hicieron llegar hoy. Que estén muy bien”.

Su postura fue aplaudida y en las últimas horas ese hecho se magnificó luego de que comenzara a recibir el respaldo de varios artistas, a través de diversas plataformas, quienes subrayaron el valor de la cultura en el país. “El único poder que tienen los artistas es poder alegrar a quiénes disfrutan de ese arte”, destacó Ricardo Mollo, líder de Divididos, a través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, acompañado de una foto de la cantante en momentos en que entonaba el himno en la final de la Copa del Mundo, a la vez que agregó: “No nos desviemos de lo importante. No somos el problema socioeconómico de este, nuestro país”.

Otra de las personalidades que plasmó su opinión fue el cantante Benjamín Amadeo, que fuera pareja de Lali durante 5 años. En las últimas horas, al referirse al tema expresó: “Agraviar para la tribuna a una artista intachable como Lali es una actitud horrible. Ni por asomo creamos que la cultura es responsable de los problemas que hay que resolver”.