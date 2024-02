Luego de los incendios en Chile, Máximo Menem Bolocco pidió ayuda para una familia

Instagram

Los chilenos están atravesando un momento difícil debido a una gran cantidad de incendios que fueron devastadores. Esta tragedia en el país vecino dejó como consecuencia más de cien víctimas, destrucción de viviendas y grandes pérdidas. En medio de este contexto, Máximo Menem Bolocco, el hijo de Cecilia Bolocco y Carlos Menem, utilizó sus redes sociales para pedir colaboraciones.

Desde su cuenta oficial de Instagram, el joven se solidarizó con una mujer que perdió dos casas familiares y trabaja en reconstruirlas. ”Buenas tardes queridos amigos. Ahora se viene la parte más cruda y es la de reconstruir, necesitamos ayuda con los materiales de construcción para poder comenzar a levantarnos. Ya que las personas están durmiendo en carpas, cuidando sus terrenos para que no se los tomen. Como ya muchos saben mi familia lo perdió todo. Mi mamá, mi abuela de 90 años, dos casas distintas, toda ayuda es bienvenida”, escribió una damnificada desde su cuenta de Instagram @__shlo

Además, aseguran que el fuego fue provocado intencionalmente. “El tema de la intencionalidad es manifiesto (...) tendríamos que ser muy ingenuos para pensar que el incendio haya sido de características espontáneas”, aseguró el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, luego de uno de los siniestros más mortíferos de las últimas décadas en Chile, que provocó la muerte de 131 personas. “La intencionalidad hoy día está completamente confirmada, de hecho, hay un fiscal de dedicación exclusiva (en la investigación) (...) tendrá que ser la Justicia la que dirima las responsabilidades individuales y colectivas, pero nadie cree que esto es un grupo de pirómanos que anda quemando al libre albedrío nuestro territorio y nuestras comunidades”, agregó la autoridad.

El presente de Máximo Bolocco Menem

El año pasado, el joven debutó como modelo de una reconocida marca de indumentaria deportiva y compartió su experiencia en sus redes sociales. De esta manera, decidió seguir los pasos de su madre que también ha trabajado en el mundo de la moda e incluso se coronó como Miss Universo en 1987. En 2018, Máximo tuvo un grave problema de salud cuando le extirparon un tumor cerebral en una operación que se llevó a cabo en un centro médico privado de Santiago de Chile. Más allá de la gravedad del cuadro, pudo recuperarse y continuar su vida. En aquella oportunidad, su padre, Carlos Menem fue hasta el sanatorio para acompañarlo.

Desde que el expresidente se divorció de la conductora en 2007, Máximo no mantuvo un contacto fluido con Menem que murió el 14 de febrero de 2021, a los 90 años. Así lo reveló el joven en una entrevista que dio en 2022 cuando tenía 18 años. “Nunca pude estar solo con él. Él tampoco hablaba mucho, estaba viejo. No tengo muchos recuerdos suyos, porque tampoco lo conocí mucho. Es que además tenía que pasar por Zulemita para llegar a hablar con él”, aseguró a la revista chilena Velvet. También recordó algunos detalles de la visita de su padre en el momento en el que estuvo internado: “Me acuerdo haber despertado y verlo sentado ahí. Me acuerdo de la imagen, pero no dimensioné nada más”.

Respecto a un viaje que hizo a la Argentina para visitarlo, Máximo recordó: “Nunca pude estar solo con él. Él tampoco hablaba mucho, estaba viejo”. Y sobre la última vez que lo vio, aseguró: “Fue la única vez que pude estar solo con él. Me acuerdo de que le agarré la mano y le hablé una hora sin parar. Y sé que me estaba escuchando, porque en ciertas partes el monitor se alteraba”. Por último, agregó: “No lo conocí mucho, pero dicen que heredé lo encantador que dicen que soy. Me gustaría descubrir cómo fue mi papá y por qué fue tan encantador como dicen que era”.