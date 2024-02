Cinthia Fernández, la gran creadora de su propio reality show

Cinthia Fernández - Accidente con un pollo congelado (Video; Instagram)

Cinthia Fernández ha dicho en varias ocasiones que lo suyo no es la cocina, por eso tiene que tomar todos los recaudos cuando se acerca a ella. Este lunes publicó un video perfectamente editado donde muestra la lucha que tuvo que hacer para despegar unas partes de pollo congelado. Lamentablemente, alguna consecuencia sufrió, pero no de gravedad. Sus seguidores no se privaron en darle sugerencias para la próxima vez.

Cinthia es una de las influencers que mejor maneja sus redes, siempre puede llegar a sorprender con cualquier tipo de publicación que luego se hace viral. Siempre es muy ocurrente y creativa, además no recibe ayuda de nadie, ella misma aprendió a editar su propio material, utilizando diferentes herramientas que obtiene de las aplicaciones de su celular. Desde hace muchos años se dedica a que su cuenta de Instagram sea un vehículo para generar auspiciantes de diferentes marcas, y esto finalmente le resulta muy satisfactorio para su economía familiar. En algunas oportunidades, también los videos le salen mal, o se le borra todo el contenido, pero también lo comparte con sus seguidores.

Reacción de Cinthia Fernández por un video (Instagram)

La bailarina sube todo tipo de historias, desde tutoriales para aprender a maquillarse o para presentar su rutina diaria de entrenamiento, hasta escenas cotidianas donde participan con sus hijas que realmente encontraron en las redes una diversión más. En varias ocasiones ha subido también fuertes descargos contra el papá de sus hijas, el exjugador Matías Defederico, reclamándole por ejemplo la eterna diferencia que tienen con respecto a la manutención de sus hijas. Más allá de ser una herramienta social, las redes se convirtieron para Cinthia en un canal donde transmite su propio reality, pasando por lo laboral, como cuando participaba del Bailando, o cuando integraba diferentes paneles de opinión en los programas de televisión.

Spot de Cinthia Fernández

En otra ocasión, también revolucionó las redes cuando le ofrecieron una precandidatura para un cargo político que, en un principio, aceptó pero después de unos días rechazó. De todos modos, ella dejó su huella lanzando su propio spot político que tuvo todo tipo de opiniones, tanto a favor como en contra, pero nunca provocó indiferencia.

Fue en el año 2021, en su cierre de campaña, con un osado videoclip donde deslumbró con su estilo sensual, al ritmo de una versión del clásico “Se dice de mí” de Tita Merello, con una letra muy particular que ella misma escribió de puño y letra: “Se dice que soy hueca, que el puesto no lo merezco y que el culo es lo que ofrezco y nada tengo para decir”, entonaba Fernández con actitud desafiante.

Su cruzada siempre fue dirigida a luchar por los conflictos relacionados con los temas familiares, como las demoras en la Justicia para definir la cuota alimentaria. Sobre los derechos de los niños cuando se enfrentan con padres separados, que no logran ponerse de acuerdo en nada y los hijos que padecen situaciones difíciles que viven en sus casas, todo lo que de alguna manera vivió la propia Cinthia Fernández con sus hijas.

“Una vez más GRACIAS, no hacen más que potenciar mis ganas, mi nombre y más que nada mi CAUSA. El culo simplemente es un culo, una excusa que escandaliza selectivamente a gente sin argumento para agredir y juzgar y querer establecer que un culo bonito desactiva neuronas. Gracias por ser tan básicos, pero... Cayeron una vez más. Mi culo es solo un anzuelo para captar su atención ¿y sabes qué? En todas las veces que lo mostré mordieron y solo me hicieron más fuerte, a mí y a mi voz”, sentenció Cinthia Fernández frente a las críticas que recibió en ese caso por haber aceptado un cargo en la política de nuestro país, que luego nunca vio la luz.