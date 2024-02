El desconsuelo de Flor Vigna en medio de los rumores que la vincularon con Pedro Alfonso: “Estoy desesperada”

El mal momento de Flor Vigna luego de su separación de Luciano Castro y los rumores de Pedro Alfonso

El 2024 no llegó de la mejor manera a la vida de Flor Vigna, sobre todo a nivel sentimental y la exposición mediática que cobró durante los últimos días con respecto a sus vínculos pasados. Primero, tras su regreso al Bailando ya no como participante, sino como jurado, protagonizó un inesperado ida y vuelta con Noelia Marzol tras acusarla de haber estado con uno de sus exnovios. Luego, confirmó su separación de Luciano Castro, con quien estaba en pareja desde hacía dos años y medio. Y tras esa información, se volvió a instalar que Pedro Alfonso le fue infiel a su mujer Paula Chaves con la cantante cuando fueron compañeros en Showmatch.

A raíz de esta ola de versiones cruzadas, desmentidas y aclaraciones, este viernes fue Yanina Latorre al aire de LAM quien reveló detalles inéditos sobre cómo se encuentra la bailarina actualmente. La situación se dio mientras le hacían un móvil a Sabrina Rojas quien también opinó de Vigna y el cruce que tuvieron en la TV por la paternidad de Luciano Castro.

“Me contó una vecina de Flor y me dijo textual que salió, estaba parada en la puerta como sin estar arreglada y con la cara… ¿viste cuando uno lloró mucho y tiene la cara que se te desfigura?”, comentó la panelista dando detalles precisos de la información que le había llegado. Acto seguido, reveló que esta mujer le preguntó a Vigna como estaba y ella contestó: “Me están matando en todos lados, estoy desesperada”, habría dicho antes de subirse a un remise.

Previamente en el móvil, Rojas se había referido a Castro, el padre de sus hijos Fausto y Esperanza, y contó que todavía no había podido hablar en profundidad de su separación de Vigna. “Le pregunté el otro día solamente cuando me enteré, le puse: ‘¿estás bien?’. Me dijo que sí, pero cuando uno transita una separación está como raro”, dijo Rojas en una charla con LAM (América). Acto seguido, la artista confesó que aún no había podido profundizar mucho en su estado emocional, ya que diariamente hablan de sus hijos.

Las lágrimas de Flor Vigna por su especial momento personal

Al respecto, Ángel de Brito resaltó que el actor no acostumbra a hablar en cámara: “Él tiene la suerte de no estar mucho en las redes, entonces de esa cosa zafa y aparte, mucho no le gusta tampoco todo esto”. En línea con la reflexión del conductor, Sabrina expresó y enfatizó que las que siempre debían dar la cara eran las mujeres: “Él trata de evadirlo. Y acá estamos nosotras siempre hablando, nosotras”.

Como para ratificar los dichos de su colega, Vigna hace unos días contó sus sensaciones de manera pública, aunque de momento prefiere no hacerlo en los medios: “Este video es para mi gente. Quiero que sepan que estoy bien. O sea, como que me estoy tomando mi tiempo, ¿no? como cualquier persona cuando tenés dolores en el corazón, pero voy a estar bien con el tiempo”, comenzó diciendo en su canal de difusión de Instagram.

“Estoy muy unida con mi mamá. Estoy teniendo una relación re linda con mi mamá y me está ayudando un montón con todo lo que me está pasando, y también con mis amigos. Tengo la suerte de tener amigos, mis amigas del club hace 15 años y mis amigos de Combate hace 9 años, y siento que tengo gente muy especial al lado mío y me estoy refugiando un poco en todo eso”, agregó totalmente embargada por la tristeza, con lágrimas en los ojos.