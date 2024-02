Wanda Nara, otra vez acusada de plagio por el videoclip “O Bicho Vai Pegar”

Comparación de videoclip de Wanda Nara y Anitta

Wanda Nara siempre genera polémica, ya sea por cuestiones relacionadas a su vida personal o a su presente laboral. En esta oportunidad, la popular cantante está otra vez en la mira de todos por el reciente lanzamiento de su nuevo videoclip de “O Bicho Vai Pegar”, un tema que grabó en portugués. Dicha producción se llevó a cabo en una favela de San Pablo, en el país vecino.

Te puede interesar: L-Gante reveló la salida a escondidas que hizo con Wanda Nara: “Cuando hay hambre, donde sea”

En las redes sociales, muchos usuarios comentaron que la esposa del jugador de fútbol Mauro Icardi había realizado un plagio de “Vai Malandra”, un videoclip que la reconocida artista brasileña Anitta hizo junto al cantante MC Zaac y el rapero Maejor. En 2017, habían grabado este tema musical en una favela de Río de Janeiro.

Aunque la música es muy diferente, la estética general de los videoclips son similares, ya que ambas intérpretes aparecen recorriendo una favela, caminando por los pasillos o realizando coreografías junto a otras bailarinas. Además, en esta oportunidad, Wanda eligió un look muy parecido al de Anitta, tanto con el peinado (unas trenzas largas) como con la ropa.

Te puede interesar: Wanda Nara presentó el esperado videoclip del tema “O Bicho Vai Pegar”: fotos exclusivas del backstage

También algunas escenas del video de Anitta son casi idénticas en el clip de Wanda. Por ejemplo, cuando la intérprete argentina aparece bailando sobre una mesa de pool, como lo hizo su par brasileña hace algunos años. Otra escena similar es cuando Nara aparece con unas chicas reunidas en una pileta de lona, y están acostadas moviendo las piernas al ritmo de la música.

Wanda muestra parte del ensayo para su último videoclip

En la canción “O Bicho Vai Pegar”, Wanda canta: “La bestia atrapará. En una hermosa mañana, las chicas preparan motores. Las copas llenas de cachaza. Mística y sensualidad en el aire, con el permiso de la favela. ¿Vos hablás portugués? Papi, baila para mí. No importa la hora, no importa el lugar, estoy en Brasil, te vine a buscar. Mi cuerpo está caliente, mi mente vuela en deseo. La bestia atrapará”.

Te puede interesar: Las famosas que se sumaron al challenge del nuevo tema musical de Wanda Nara

Esta no es la primera vez que acusan de plagio a la hermana de la modelo Zaira Nara. El año pasado, cuando presentó su primer tema, “Bad Bitch”, varios usuarios de las redes sociales señalaron que había copiado a la reconocida artista Ariana Grande. En aquella oportunidad, las voces críticas manifestaron que su primera canción era similar al tema “7 Rings” de la mencionada cantante estadounidense.

El nuevo challenge de Wanda Nara

Wanda Nara Hizo Un Challenge Con Su Nuevo Tema Musical

En sus redes sociales, la mediática ha causado sensación al compartir un challenge relacionado con su nueva canción, en compañía de Julieta Poggio, la exintegrante de Gran Hermano que actualmente protagoniza la obra teatral Coqueluche. En un video de TikTok, Wanda se entrega al ritmo contagioso del tema musical, luciendo una camiseta de Argentina, mientras que su compañera lleva una de Brasil.

Asimismo, participó en el desafío junto a su amiga Albere, una influencer muy popular en las redes sociales. Rápidamente, numerosas seguidoras de la cantante se sumaron a este entretenido reto. Incluso, algunas celebridades bailaron al compás de “O Bicho Vai Pegar”, entre ellas, Coti Romero y Nai Awada.

Por último, en una entrevista con Cris Vanadía, la intérprete reveló que le gustaría grabar una colaboración con Bizarrap. Incluso confesó que hasta tiene guardada una letra en caso de que la convoque para trabajar juntos. “En realidad, estoy esperando que me llame él, quedo re mal si lo llamo a él. Lo conozco, lo fui a ver en París y me pidió un favor y yo se lo hice, ahora espero que él me cumpla mi favor. No conseguía reserva a un restaurante de París muy top y quería ir con mucha gente. Yo le avisé que iba a gastar una fortuna”, señaló Wanda en Los 40 Argentina.