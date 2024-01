Laurita Fernández cruzó a Flor Vigna por opinar de su pasado romance con Nicolás Cabré: “Ojalá que la aconsejen bien”

Laurita Fernández respondió a las críticas de Flor Vigna (Socios del espectáculo)

En medio de la promoción de su nuevo proyecto teatral, Legalmente rubia, Laurita Fernández se vio envuelta en controversia tras las declaraciones de Flor Vigna en el programa Intrusos (América), en momentos en que se encuentra en plena promoción de su sencillo PicaFlor.

En el ciclo conducido por Flor de la V, la cantante deslizó una crítica a Nicolás Cabré, ex pareja de Laurita, al mencionar una dificultosa experiencia laboral vivida en la telenovela Mi hermano es un clon. Asimismo, negó haber tenido un affaire con el actor durante su relación con Fernández, al abordar los puntos respecto de supuestos comportamientos problemáticos del actor.

“Nunca en mi vida salí con él. La pasé muy mal. Imaginate que yo estudio teatro desde los 11 años. Realmente me costó mucho conseguir mis oportunidades y cuando por fin confían en mí para un protagónico, me tocó un compañero que si no le das bola te hace todas”, explicaría Vigna sobre ese momento de su vida, para luego ahondar: “Fue re feo, eh. No dije nada porque tenía miedo de quedarme sin laburo. No importa... No quiero hablar porque siento que todavía me hace falta más recorrido como para decir cosas del espectáculo y no me dejen de llamar. Yo lo admiraba un montón a él”.

La foto que publicó Flor Vigna para promocionar “Mi hermano es un clon” y generó polémica

Incluso, Flor fue más allá y exteriorizó su pensamiento sobre la relación que el actor tiene con sus parejas, al asegurar: “Creo que tiene que ver más con un delirio de él de cómo provoca a sus novias para pegarles algo en la cabeza. También un tema de su cobardía cuando decía que nos arregláramos nosotras porque era un problema entre mujeres”.

Frente a ello, la reacción de Fernández ante los comentarios de Vigna fue recogida por el programa Socios del Espectáculo (El Trece), donde la actriz y bailarina compartió su perspectiva con una postura diplomática, al expresar que no tiene nada negativo que decir sobre quien fuera su pareja, basándose en su propia experiencia laboral y personal con él.

Al tomar el micrófono expresó: “Yo, más allá de que fui su pareja, trabajé dos veces con él, en dos obras, y no te puedo decir nada negativo… No sé si tuve mucha suerte o tiene que ver con mis maneras”. Incluso, sobre la forma en que Flor se refirió al hecho y el tema que acaba de presentar, Laurita no dudó en aclarar: “No tengo nada que responderle. A Flor le deseo lo mejor. Si quiere que le haga una canción”.

Así, los comentarios de Vigna sobre Cabré y la relación que éste mantenía con sus parejas pasadas fueron minimizados por Fernández, quien prefirió centrarse en la importancia del tiempo y el crecimiento personal frente a las adversidades. Incluso se tomó el tiempo para dejarle un consejo sobre la repercusión mediática que tienen las acciones encaradas. “Quizás, en el mundo nuevo que está incursionando hay muchas ansiedades, deseos de que las cosas sucedan rápido. Ojalá sea así, pero a veces llevan otros tiempos y uno en el camino va a tener cosas que acertás y tropiezos. Ojalá esté bien rodeada y que la aconsejen para bien... Yo viví un montón de cosas que me guardo para mi ámbito privado, que las he encarado y hablado en privado y murieron. Ya está”, para luego cerrar el tema expresando: “Yo creo que el tiempo pone todo en su lugar”.

Laurita Fernández y Nico Cabré vivieron una intensa relación

La discusión en esa época, año 2018, tuvo lugar cuando ambas fueron parte del Bailando, Flor como bailarina y Laurita como jurado. En una de esas jornadas, Vigna promocionó la tira de Polka en su cuenta de Instagram con una foto romántica de una escena con Cabré. Ese detalle no le habría gustado a Fernández, quien ya estaba de novia con el actor. Eso motivó a que quien había subido la imagen la terminara borrando.

En ese momento, y a raíz de la imagen, comenzaron a circular versiones de todo tipo: desde un romance secreto entre los compañeros de Polka hasta una visita inesperada de Vigna al camarín de su colega y un fuerte enojo de Laurita con su pareja.

Así, ambas se cruzaron cara a cara en la pista de ShowMatch. Y mientras Vigna desmentía las versiones de affaire, Fernández le decía: “Yo hablé todo con mi pareja en privado y me hubiese encantado que quedara de esa manera”.