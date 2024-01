La inédita decisión que tomaron Cande Tinelli y Coti Sorokin para su casamiento: “Estamos muy felices”

Cande Tinelli y Coti Sorokin se casan el 24 de febrero (RS Fotos)

A menos de un mes de su casamiento, Candelaria Tinelli y Coti Sorokin siguen ultimando detalles para la gran celebración con la que consolidarán su amor el próximo sábado 24 de febrero. Días atrás, la hija de Marcelo Tinelli sorprendió a sus seguidores al publicar un particular mensaje en sus historias de Instagram. Es que la cantante pareció atravesar una crisis de nervios y ansiedad con respecto a la preparación y todos los preparativos que la misma conlleva.

“No llego, chicos. Necesito descansar y enfocarme en el 24 de febrero”, escribió Cande sobre una foto junto a los emojis de un novio y una novia, justo antes de compartir más imágenes sobre los preparativos y tratamientos de belleza a los que se está sometiendo para llegar óptima a su boda.

En paralelo, Sorokin dio detalles sobre la organización de la fiesta que involucra a los invitados, quienes podrán asistir a la boda en compañía de sus mascotas. Es decir, será un encuentro pet friendly. “Estamos muy felices. No sé cuántos animales vendrán, pero aquellos que deseen llevarlos serán bienvenidos. Nosotros asistiremos con nuestros perritos, que son parte de nuestra familia. Así que quienes quieran llevar a sus mascotas podrán hacerlo”, dijo el autor de “Color esperanza” y “Nada de esto fue un error” en diálogo con Socios del Espectáculo (El Trece).

Coti Sorokin y Cande Tinelli (Instagram)

Además, en el enlace con el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, el cantante dijo que enviaron 400 invitaciones para la boda en la que están incluidos “muchos músicos, mucha familia, gente querida, muchos amigos y amigas”. Respecto a los invitados, semanas atrás se desató una escena cómica en el Bailando 2023 (América) en cuanto a este punto. Es que Tinelli le informó a su staff de colaboradores -Marcela Feudale, Larry De Clay, Carna Crivelli y Chino D’Angelo-, que por el momento no estaban en la lista de invitados, a diferencia del jurado, que sí estarían en la lista.

“¿Estamos invitados? Una mesita al fondo aunque sea”, pidió Carolina Pampita Ardohain al ver que el conductor parecía cambiar de opinión. “Algo me dijo, pero yo estoy diciendo cosas... me quiero meter con los invitados, y me dice: ‘Papá sos un pesado, es mi casamiento, no es tu casamiento’. Y tiene razón”, cerró Tinelli.

En tanto, Soledad Aquino, mamá de Cande, había adelantado que ella será la madrina de la boda, mientras que su exmarido, Marcelo, será el padrino. Y pese a que se había especulado con que la celebración sería en Punta del Este, Uruguay, finalmente tendrá lugar en Buenos Aires.

Marcelo Tinelli dio detalles del casamiento de su hija Cande y Coti Sorokin

Lo que no informó aún Marcelo, ni tampoco Cande, es si el casamiento formará parte de Los Tinelli, el reality familiar que anunció la semana pasada y que durante varias semanas de enero se estuvo rodando en Punta del Este.

“Quiero algo muy tranquilo”, había anticipado Cande acerca de cómo quería que fuera la fiesta. “Yo soy re abuela, no me gusta la noche y tiene que ser de día. Yo a las 2 de la mañana quiero estar dormida, lo lamento, si se quieren quedar de joda ahí no hay problema”, explicó sobre el tipo de festejo con el que fantasea. También contó que soñaba con que los case alguien muy especial para ella, pero que pronto fue desestimado: “Estuvimos discutiendo con mi familia porque yo quería que el cura sea El Tirri y mi viejo me sacó cagando, tienen razón, dijo que es poco serio. Yo tengo un humor un poco más oscuro, me re divertiría”, reveló. Y agregó que hasta lo habló con el músico pero que un audio Tinelli frenó todo: “Parece una joda, sólo a vos se te puede ocurrir eso”.