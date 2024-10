Jueces y funcionaros impulsan el uso de la Inteligencia Artificial en el Poder Judicial

En la SAIAConf 2024 , jueces revelaron los avances en IA aplicada al Poder Judicial.

La tecnología agiliza trámites, permitiendo que los jueces se concentren en casos complejos.

La IA evita contradicciones en sentencias y facilita el seguimiento penitenciario.

Lo esencial: en la conferencia de SAIAConf 2024, jueces y funcionarios del Poder Judicial argentino compartieron los avances en la implementación de inteligencia artificial (IA) para optimizar la administración de justicia. Los magistrados expusieron cómo la IA permite agilizar tareas, como la automatización de trámites de ciudadanía y la gestión de expedientes, liberando así tiempo para la resolución de casos. Además, el uso de IA mejora la consistencia en sentencias y ayuda en la gestión penitenciaria al calcular puntajes de personas privadas de libertad según su participación en programas de educación y trabajo.

Por qué importa: el uso de IA en la justicia permite a los jueces enfocar esfuerzos en su labor decisional y ofrece un servicio judicial más rápido y confiable.

Mejora la eficiencia : procesos que antes llevaban horas se completan en segundos.

Aumenta la consistencia en las decisiones judiciales, evitando fallos contradictorios.

Humaniza la justicia al destinar más tiempo a analizar casos en profundidad.

Jueces argentinos impulsan el uso de la IA para una justicia más eficiente

Jueces y funcionarios de alto rango presentaron los avances del uso de la inteligencia artificial (IA) en el Poder Judicial e impulsaron su implementación en la Justicia argentina durante la conferencia SAIAConf 2024, el evento de IA más destacado en el país.

Representantes del ámbito civil, comercial, penal y de la seguridad social destacaron que la tecnología permitió automatizar trámites, reducir tiempos de espera y mejorar la eficiencia del sistema judicial, con aplicaciones que van desde la automatización de solicitudes de ciudadanía hasta la sistematización de sentencias en el fuero penal. Según expusieron, su uso ayudará a que haya una justicia más ágil.

En este sentido, el juez Gonzalo Auguste, del fuero civil y comercial, se explayó acerca de cómo se reduciría la carga de trabajo al hacer automáticos los trámites de Carta de Ciudadanía, un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El cambio, de acuerdo a su discurso, permitirá un procesamiento más rápido de las solicitudes de ciudadanía que antes dependían de un complejo flujo manual.

Según Auguste, el volumen de trabajo fue históricamente elevado, con cada juzgado manejando entre 11 y 15 trámites por día. Una tarea que con IA se acelera y da más tiempo a los jueces para abordar casos de fondo.

Por su parte, Fernando Strasser, Vocal subrogante de la Cámara Federal de la Seguridad Social, relató cómo la Inteligencia Artificial revolucionó el procesamiento de miles de expedientes, especialmente aquellos vinculados a pensiones y haberes jubilatorios. Asimismo, Strasser describió un sistema de robots que en segundos realiza análisis antes demorados por horas. “Lo importante es que el sistema siempre esté supervisado por humanos, lo que asegura la precisión del procesamiento automatizado”, explicó.

Uso de IA en el ámbito penal: más coherencia y eficiencia

El presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, subrayó que en el ámbito penal la IA asegura consistencia en las sentencias al evitar contradicciones y facilita el análisis de antecedentes fácticos en cada caso. Además, destacó la utilidad de la IA en la gestión penitenciaria, ayudando a crear sistemas de puntaje basados en factores como la educación, el trabajo y el cumplimiento de reglas, los cuales inciden en la reducción de penas. Con estos sistemas, la IA se convierte en una herramienta clave para gestionar el cumplimiento de la ley de manera más equitativa.

El moderador del panel, David Mielnik, recalcó que la IA no reemplazará el papel crítico de los jueces, sino que permitirá una justicia más rápida, eficiente y humana

Innovaciones en el Consejo de la Magistratura

La consejera Jimena de la Torre, a su turno, anunció la creación de un comité de innovación que tendrá tres objetivos estratégicos: mejorar las estadísticas judiciales mediante IA, implementar un chatbot exclusivo llamado “ChatPJN” para atender consultas judiciales y procesar videos de audiencias para optimizar la búsqueda de información.

“Cada expediente es una historia de vida”, dijo de la Torre, recalcando la responsabilidad del Consejo de la Magistratura de establecer un marco seguro y ético para la implementación de IA en la justicia.

Hacia el final del encuentro, el moderador del panel, David Mielnik, recalcó que la IA no reemplazará el papel crítico de los jueces, sino que permitirá una justicia más rápida, eficiente y humana al liberar a los magistrados de tareas administrativas. “Si la justicia no es rápida, no es justicia”, concluyó Mielnik.

Al igual que él, los panelistas coincidieron en que, con una regulación adecuada y ética, la tecnología tiene el potencial de mejorar el servicio de justicia y acercarlo a la ciudadanía, manteniendo siempre el criterio humano en el centro de la toma de decisiones.