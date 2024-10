Hattrick de Alejo Véliz, doblete del Taty Castellanos y un blooper que aprovechó Dybala: lo destacado de los argentinos en Europa

Alejo Veliz marcó tres goles para el Espanyol en la Copa del Rey

La actividad en el fútbol europeo tuvo continuidad y la presencia de los gritos argentinos se hizo sentir en España e Italia. Así como Julián Álvarez evitó el papelón del Atlético de Madrid, al marcar los dos tantos que le dieron el triunfo al Colchonero sobre el modesto Unió Esportiva Vic de la Sexta División, en su presentación en la Copa del Rey, Alejo Veliz se convirtió en el jugador más destacado de la competición ibérica al interpretar un hattrick que le permitió al Espanyol de Barcelona golear por 4 a 0 al San Tirso, que aguantó con vida hasta el minuto 84, pese al primer tanto del ex delantero de Rosario Central en el inicio del segundo tiempo.

Como era de esperar, el combinado catalán dominó el encuentro. Los Periquitos generaron las ocasiones más claras, aunque el conjunto de La Coruña, que milita en la Preferente gallega, asustó a los de Manolo González con una intervención de Denis, en la que se quedó sin ángulo para rematar e imponer la sorpresa. El choque pudo ser otro si Pere Milla transformara el riguroso penal señalado por Cordero Vega, tras un ligero toque de Gamallo a Sánchez, durante los primeros movimientos; pero su potente disparo se estrelló en el poste. Unos instantes antes, el arquero Adrián Castro, el mejor de los coruñeses, ya se había lucido al disparo de Aguado.

El San Tirso salió poco de su campo, pero cuando lo hizo generó peligro. Cuando promediaba la etapa inicial, Denis se aprovechó de un rechazo defensivo para plantarse sólo en el área catalana. pero la rápida salida de Pacheco evitó la conquista gallega.

El Espanyol continuó buscando abrir el marcador, y en diez minutos generó tres ocasiones: Roca tuvo el primero con un espectacular remate de cabeza antes de que Castro se luciera ante Olivar, Veliz y Aguado. En el tiempo de descuento del primer tiempo, ambos volvieron a amenazar a San Tirso, pero no tuvieron el resultado deseado.

La resistencia del conjunto modesto finalizó en el complemento, después de que el ex delantero de Rosario Central, Alejo Véliz culminara una gran jugada colectiva. Con la ventaja a su favor, los de la Ciudad Condal se adueñaron definitivamente del pleito y cerraron la jornada con una goleada. Cerca del final el arquero David Lameiro, que había sustituido a Castro, evitó la sentencia, pero no pudo evitar el grito de Cardona. Y con el rival vencido, el argentino no perdonó y concretó su hattrick para llevarse la pelota como souvenir.

En Italia, en tanto, Paulo Dybala le dio el triunfo a la Roma en el encuentro que cerró la fecha 10 de la Serie A frente al Torino. La Joya surgida de Instituto no perdonó en una desatención defensiva y le puso cifras definitivas al triunfo del combinado liderado por Ivan Juric en el mítico estadio Olímpico de la capital europea. Fueron tres puntos fundamentales para La Loba, que comenzó la temporada con una inestabilidad notoria, lejos de los puestos que entregan plazas para las competiciones internacionales.

Finalmente, Valentín Castellanos festejó por duplicado en la aplastante goleada por 5 a 1 de la Lazio frente al Como de Cesc Fábregas. El goleador argentino que está bajo la órbita de Lionel Scaloni para el futuro inmediato encaminó la victoria, mientras que los españoles Patric y Pedro se sumaron a la red y el francés Loum Tchaouna completó la humillación. El descuento del combinado local, que lucha por evitar el descenso fue obra de Luca Mazzitelli.