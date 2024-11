Jorge Macri, alcalde de Buenos Aires: “Fue una decisión muy dolorosa que el Gobierno de España retirara a la embajadora”

Jorge Macri, jefe de Gobierno de Buenos Aires, en su entrevista con Infobae España (Administración del Gobierno de Buenos Aires)

El alcalde de Buenos Aires Jorge Macri ha llegado a Madrid la misma semana que las relaciones entre España y Argentina han vuelto a su cauce y se ha nombrado a un nuevo embajador tras cinco meses en tensión, decisión que el líder de la ciudad tachó de “error”. Macri se convirtió en el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace poco menos de un año, en diciembre, tras ser el candidato de la coalición de centroderecha Juntos por el Cambio heredando la ciudad que su precesor, también de su partido, Horacio Rodríguez Larreta, sostuvo desde el 2015. Antes de él, estuvo su primo, Mauricio Macri, ex presidente argentino quien también dirigió el Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires durante dos mandatos.

Macri aterrizó a principios de semana en la capital para reunirse con su homólogo madrileño, el alcalde José Luis Martínez-Almeida, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y con el líder popular Alberto Núñez Feijóo. Además, este jueves ha asistido a la apertura de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), que busca fomentar las relaciones entre las principales ciudades de habla hispana. El Jefe de Gobierno porteño ha hecho un hueco en su agenda para atender a Infobae España y analizar las diferencias y similtudes que hay entre ciudades que considera “espejo”, y ver que inspira Madrid en Buenos Aires.

Pregunta: Se encuentra en plena gira europea para fortalecer la cooperación en áreas clave como la innovación, la movilidad y la cultura. Qué servicios o programas ha encontrado en Madrid que pueda inspirar a Buenos Aires?

Respuesta: Varios. La Ciudad de Buenos Aires es un gobierno de segundo y de tercer nivel. Eso quiere decir que para nosotros es importante la interacción tanto con la región como con la ciudad. Por eso la reunión con la presidenta Ayuso es importante y con el alcalde Almeida también, porque tenemos responsabilidades de ambos niveles. Tenemos a cargo la salud, la educación, cosa que no tiene acá el Ayuntamiento. Pero también tenemos seguridad, buen espacio público, cultura, etcétera. Entonces las dos reuniones fueron muy útiles. Te diría que toda la política de movilidad de Madrid es un modelo y toda la estructura de intercambiadores en la que ha invertido tanto la ciudad. Las estuvimos estudiando.

Nuestros equipos ya vienen trabajando en ese sentido y es un eje el de la movilidad y la transición a una movilidad eléctrica en la ciudad de Buenos Aires. Es muy importante, sobre todo el transporte público de los buses, colectivos, etcétera. Después estuve reunido con Madridsalud a nivel Ayuntamiento y tienen un programa de trabajo, concientización y prevención con todo el tema de adicciones y particularmente con el tema Tecnoadicción, que es muy importante para nosotros, porque la Argentina está teniendo un problema muy grave de apuestas, jóvenes y niños en sitios ilegales.

P: En Buenos Aires es una cuestión que quieren prevenir y frenar, ya que al 12,5% en jóvenes de entre 15 y 24 años apostó online en algún momento de su vida ¿Qué se ha encontrado en la visita?

R: Seis de cada diez chicos en edad secundaria, o sea, adolescentes, reconocen haber apostado en el último año. Y es un tema que nosotros tomamos y vi campañas, concientización, protocolos que están llevando adelante en Madridsalud y son muy interesantes. Aprendí mucho desde la campaña comunicacional, que es muy directa, muy concreta. Tienen también una especie de micro muy interesante, con actores que juegan al concepto de “te voy a contar de alguien, de un ladrón” y el ladrón es el celular que te roba tiempo. Este juegan con esos roles. Me pareció muy interesante. Y después los protocolos ya más técnicos: cómo abordar el trabajo territorial, la identificación temprana. Los protocolos de salud, todo eso nos llevamos para fortalecer lo que ya venimos haciendo en la Ciudad de Buenos Aires, pero nos ha agregado un montón de información útil.

P: Esta semana en España se viven momentos desoladores por la gota fría que azota especialmente la Comunidad Valenciana, donde ya hay más de 150 muertos. Se cuestiona el tiempo con el que el Gobierno regional dio el aviso oficial. Si algo de este calibre ocurriría allí, ¿estaría la ciudad preparada para hacerle frente?

R: No sé si exactamente esta naturaleza, pero ya estamos teniendo tormentas subtropicales habitualmente, casi monzónicas en la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos tormentas de 100 milímetros hora que es muchísima agua. Por suerte, como espacio político ya gobernamos hace 17 años, y con este primer año mío venimos haciendo obras muy grandes de infraestructura para canalizar el agua bajo tierra y que llegue al Río de la Plata principalmente, o al río Matanza-Riachuelo. Y además, desde que asumí el 20% de esas obras que se iban a ejecutar en cuatro años, las aceleramos para terminarlas en dos.

Uno de los grandes desafíos que tienen las grandes ciudades es prepararnos para este cambio climático, demostrar resiliencia. Lo que ocurrió y las imágenes que veíamos, la verdad que son tremendas. Lo que está claro es que el cambio climático existe, hay consecuencias y es imprescindible prepararnos con obras de infraestructura y con respuesta en los momentos críticos para desafíos que tal vez no habíamos imaginado hace algunos años.

P: Estos días has mantenido reuniones con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, o el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. ¿Qué tipo de políticas tienen en común la capital española y la argentina?

R: Muchas. Hace tiempo que somos ciudad hermana, pero que además compartimos un programas culturales. Le ofrecimos a la ciudad de Lisboa y también a Madrid que sean sede de nuestro Mundial, de las previas del Mundial de Tango, porque hay bailarines de tango dando vueltas por todo el mundo. La producción de contenido audiovisual y el cine en general es un vínculo natural que tenemos por el habla hispana y por el intercambio de artistas, actores, directores. Hay series donde encontrás artistas españoles trabajando en una producción argentina, muchos más argentinos trabajando en producciones españolas porque ustedes producen mucho más.

Hay un eje muy fuerte. En la publicación que hizo la presidenta Ayuso después de nuestra reunión. Es una ciudad espejo. Así definió la relación entre Madrid y la ciudad de Buenos Aires. Y creo que es así. Tenemos una relación de mucho tiempo y además una muy buena relación con el PP, porque de alguna manera el PRO (Propuesta Republicana) y el PP comparten o compartimos ideas de libertad, de gestión, de respeto a la propiedad privada, de institucionalidad. Ambas ciudades en el último tiempo casi siempre han estado gobernadas por el PP y por el PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos un muy buen vínculo.

P: Antes de su viaje a Madrid, ha visitado Lisboa. ¿Qué diferencias ha encontrado en Madrid respecto a la capital lusa?

R: son ciudades muy, muy distintas y es una ciudad más diría, más slow, más pequeña donde se vive con otros tiempos. Es una ciudad apasionante. Lisboa ha evolucionado muchísimo en el último tiempo. Está sufriendo una recuperación patrimonial arquitectónica muy bonita, sobre todo de zonas postergadas más vinculadas al puerto. Hay una revitalización urbana muy interesante. Están trabajando muy fuerte en el tema de tecnología y captación de empresas, unicornios [empresas valoradas en 1.000 millones de dólares sin cotizar en Bolsa] y todo el tema de aceleradoras y de empresas tecnológicas. Ahí tenemos lazos comunes y estamos trabajando en eso juntos. La Argentina ha tenido 14 unicornios y 11 de ellos salieron de la ciudad de Buenos Aires.

La ciudad de Buenos Aires es un hub de tecnología con muchos migrantes digitales del mundo, jóvenes que eligen la ciudad de Buenos Aires para ir, instalarse y trabajar ahí. Y creo que es muy interesante la experiencia de cómo Lisboa se vincula con con el río. No todo lo que es la experiencia de la Costa de Río y la Ciudad de Buenos Aires, ahí tiene mucho para hacer.

P: Esta mañana ha asistido a apertura oficial de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), donde se ha anunciado que Buenos Aires será designada como la sede de la próxima edición en 2025. ¿Cómo ha ido la jornada? ¿Qué espera conseguir el año que viene?

R: La jornada muy buena. Siempre el intercambio entre alcaldes es interesante, aunque sean ciudades más pequeñas o con menos presupuesto. Estas reuniones como esta del Comité Ejecutivo son reuniones donde se llega a conclusiones o se define cómo sigue la agenda. Pero lo importante es el trabajo durante todo el año. Los equipos técnicos de las distintas ciudades trabajan permanentemente. De hecho, ministros de mi gestión en estos nueve meses han tenido varios encuentros en distintas ciudades por temas de infraestructura, movilidad, educación, cultura, etcétera.

Estos encuentros son más políticos, permiten darle notoriedad al rol de los alcaldes. Hoy vamos a estar presentando el documento y el Acuerdo de Madrid que se va a llevar a la Cumbre de Presidentes Iberoamericanos, que tendrá lugar en Ecuador. Es muy importante para mí que la próxima reunión del plenario sea de todas las ciudades en la Ciudad de Buenos Aires, porque tal vez hay alcaldes que no nos conocen, van a poder ver nuestra gestión, van a conocer nuestros equipos, traernos sus ideas. Es otra manera de poner a la Ciudad de Buenos Aires en el mapa internacional. La Ciudad de Buenos Aires es una ciudad pujante, cosmopolita, que atrae gente, pero es un ejercicio cotidiano seguir haciendo cosas que nos pongan en el mapa.

P: Está a punto de cumplir un año en su puesto como jefe de Gobierno. ¿Cómo ha cambiado la ciudad en este último año?

R: Recuperamos mucho el orden del espacio público. En la Ciudad de Buenos Aires se viera alterada en su normal funcionamiento, por lo que llaman piquetes, manifestaciones que interrumpían el tránsito, que impedían que la gente vaya a estudiar, a trabajar, que aislaban zonas completas. Eso ya no ocurre más. Es el Estado el que define qué ocurre en el espacio público y si alguien quiere hacer una manifestación tiene que venir, pedir permiso. Le decimos dónde, cómo, cuándo. Hemos ordenado mucho del espacio público que estaba ocupado. Había acampes en Plaza de Mayo, en la plaza de Lavalle, que hacía años que estaban. La venta ilegal, manteros en barrios y parques no están más. Así que desde el punto de vista del orden de la presencia también policial, dándoles seguridad. Hemos hecho mucho y me parece que eso es importante porque para mí el orden da libertad, no la quita.

Después creo que avanzamos mucho en aspectos educativos. Estamos planteando reformas educativas muy importantes desde los cuatro y cinco años hacia los más pequeñitos, a todo el replanteo de la currícula de la escuela primaria, que va de los seis a los 12 años y desafiándonos en un nuevo sistema educativo para los adolescentes. Ahí empezamos a ordenar algunas cosas, como que no se pueda utilizar el celular durante la clase, salvo que el profesor defina que sirve para un objetivo específico.

Tambien estamos llevando a cabo el modelo TUMO. Es un modelo educativo no formal, de origen armenio que a contraturno de la escuela secundaria plantea la educación en tecnología, robótica, artes visuales, música. Ese ecosistema en el que los jóvenes quieren estar y ayuda mucho a que mejore el rendimiento. En lo cultural estamos buscando que la ciudad vuelva a ser un foco de generación de contenido cultural potente. Conceptualmente te diría que por ahí va el balance de este primer año.

P: Se han multiplicado las llegadas de argentinos a España con permiso de trabajo para las ocupaciones de profesionales técnicos, científicos e intelectuales. ¿A qué cree que se debe este aumento en las salidas?

R: Primero, el talento hoy se mueve en el mundo. La Ciudad de Buenos Aires es una ciudad que recibe inmigrantes digitales constantemente de otros países. Los jóvenes talentos se mueven en el mundo buscando desafíos nuevos. Creo que Madrid es una ciudad súper atractiva. España es un país muy amigable para los argentinos. Tenemos más de 30.000 jóvenes migrantes digitales de fuera de Argentina. La Ciudad de Buenos Aires es un hub tecnológico, creativo y de producción de contenido muy fuerte y se apoya en capital humano propio argentino, pero también en otros que vienen.

Los jóvenes hoy en día son mucho más migrantes y la cancha en la que juegan es el mundo, se desafían a ir, conquistar, aprender y tal vez volver. Obviamente el desafío de la Argentina es que nadie se vaya por ausencia de oportunidades. Una cosa es quien se va porque encuentra un nuevo desafío y otro el que se siente expulsado. Creo que la Argentina siga por el buen camino. Va a lograr retener talento y atraer más. Y la ciudad, sin duda, se va a beneficiar.

P: Por último, después de cinco meses de conflicto entre España y Argentina, se ha nombrado a Joaquín María de Arístegui Laborde como nuevo embajador de España en Buenos Aires. ¿Qué opina del nombramiento?

R: Me pareció una decisión muy dolorosa que el Gobierno de España decidiera retirar a la embajadora. La profundidad y la densidad de la relación entre España y Argentina no se merece quedarse sin embajador. Por suerte, creo que la Argentina no copió esa decisión y no cometió ese error. El Gobierno del presidente Sánchez está enmendando ese error. Es una decisión equivocada porque para las empresas españolas en Argentina, para los españoles que viven en Argentina, no es bueno no tener embajador. Todos nosotros tenemos que tener conciencia del rol institucional que ejercemos y que más allá de tensiones políticas o comodidades o incomodidades, lo institucional está por encima de ese plano. Así que bueno, es bienvenido que volvamos a tener relaciones ordenadas y plenas con presencia de un embajador español en Argentina.