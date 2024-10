¡Explotó Halloween! Lali Espósito, Dillom y otros músicos celebraron en pleno centro porteño

La fiesta temática se realizó en un boliche en pleno centro de Buenos Aires.

Lali Espósito y Dillom destacaron como maestros de ceremonias en la pista de baile.

Celebridades como Emilia Mernes, Taichu y Broke Carrey también fueron parte de los invitados.

Lo esencial: la fiesta de Halloween en una discoteca del Microcentro porteño reunió a varias celebridades del ámbito musical argentino. Entre los asistentes destacaron Lali Espósito, quien lució un disfraz de mujer con vendajes quirúrgicos y cicatrices, y Dillom, vestido de Beetlejuice. Ambos protagonizaron un animado momento en la pista, acaparando la atención de los presentes. La lista de invitados incluyó a artistas como Emilia Mernes, Taichu, Joaquín Levinton, Humberto Tortonese y Broke Carrey, quienes también exhibieron atuendos temáticos que sorprendieron a la audiencia.

Lali Espósito Dillom y otros músicos celebraron Halloween en el centro porteño

Apenas inició el jueves 31 de octubre comenzó una fiesta temática de Halloween organizada en el boliche Lignée, ubicado en pleno Microcentro porteño, al que asistieron todo tipo de celebridades, principalmente de la música. Los más destacados, y quienes por momentos ocuparon el rol de maestros de ceremonias, fueron Lali Espósito y Dillom.

La popstar argentina eligió disfrazarse de una mujer a punto de practicarse diversas cirugías estéticas en la cara, con un atuendo compuesto por un body y una faja en tonos beige que resaltaban las flechas y las líneas de punto donde sería operada. Además, portó vendas y cicatrices ensangrentadas. En tanto, el autor del álbum Por cesárea se vistió a la usanza de Beetlejuice, con su característico traje a rayas blancas y negras, y maquillaje al tono.

Emilia Mernes y su disfraz para celebrar Halloween

La dupla se llevó la atención de toda la fiesta en un momento en que coparon el centro de la pista y bailaron juntos. Lali le perreó hasta quedar sentada arriba de él, mientras Dillom disfrutaba de un fernet y un habano.

Otros de los invitados famosos a esta fiesta fueron Emilia Mernes, quien se disfrazó de Cruella de Vil, la reconocida villana de La Noche de las Narices Frías y su versión más actual, Los 101 Dálmatas; Taichu, Broke Carrey -con un disfraz del Che Guevara; Tuli Acosta; Joaquín Levinton; Humberto Tortonese; Pedro Rosemblat; Diego Topa; y Lucas Spadafora, entre muchos más.

Lali Espósito celebrando Halloween (Instagram)

Humberto Tortonese también fue parte de la celebración de Halloween (Instagram)

Ill Quentin con la máscara de MF Doom, Dillom como Beetlejuice y Broke Carrey disfrazado como el Che Guevara en la fiesta de Halloween (Instagram)

Semanas atrás, Lali apareció radiante en el programa de Susana Giménez, confirmando lo que muchos ya intuían: su amor por el periodista Pedro Rosemblat alcanzó nuevas alturas. En medio de risas, confesiones y miradas cómplices, la artista compartió no solo detalles de su relación, sino también el paso decisivo que dieron en su vida en común.

“Él es el amor de mi vida”, afirmó la cantante sin titubeos, provocando una sonrisa en la icónica conductora, quien conoce a Pedro desde su infancia -ya que su madre, exmodelo, es vestuarista de la diva-. La conexión entre ambos parece haberse consolidado de manera profunda, a casi un año de haber hecho público su romance. “Estoy enamorada, Susana, ¿qué te voy a decir? He tenido novios fantásticos, pero él es espectacular. Estoy pasando un momento relindo”, continuó la cantante, visiblemente emocionada.

Además, se ocupó de aclarar que “yo hace rato no estaba de novia, estaba chichoneando, un poco de acá, un poco de allá”, pero lejos del enamoramiento que está sintiendo desde el momento en que comenzó su relación con el comunicador. Sin embargo, en medio de esas revelaciones sobre su presente y sus sentires, el anuncio más destacado de la noche llegó cuando, tras una pregunta de Susana, la cantante reveló que ya están viviendo juntos. “Sí, ya convivimos”, respondió con orgullo, lo que dejó entrever que esta nueva etapa en su relación fortaleció aún más el vínculo que los une.

Lali Espósito y Susana Giménez sobre las diferencias políticas: "Nunca jamás una grieta"

Entre bromas y anécdotas, incluso no escatimó en elogios hacia Pedro: “Es como vivir con alguien de Masterchef, no sabés lo que cocina él. Es un capo. Yo no sé cocinar ni un huevo frito, soy un espanto. Y él, todo. Hoy, antes de venir, me hizo un pollo con arroz, cebolla de verdeo y papas al horno, bárbaro”. El relato arrancó carcajadas del público y de la propia conductora, que no pudo contener su sorpresa ante las habilidades culinarias de Rosemblat.