Puli Demaría, la DJ de los famosos que recorre las playas de Punta del Este con su música

Puli De María, la DJ de los famosos en Punta del Este

Puli Demaría pasa sus días de vacaciones en Uruguay; está con toda su familia y también se brinda el lujo de trabajar en los sitios más exclusivos de Punta del Este. Tal como lo deja graficado en cada una de sus publicaciones en redes sociales, donde se puede seguir el minuto a minuto de sus días. La versátil DJ, empresaria y actriz, conocida por su incansable energía en diferentes facetas del mundo del espectáculo, no deja un hueco para la improvisación, ya que, en momentos en que se trasladó a Uruguay, no solo está musicalizando los eventos más destacados en José Ignacio, sino que también ultima detalles de su línea de calzado y se prepara para una nueva presentación de la obra teatral “La Misma Sangre” en abril.

Puli y Federico, la nueva pareja de la DJ (Crédito: Instagram)

Respecto a la actuación, Puli había declarado que, en el momento de irse a estudiar a los Estados Unidos, pudo actuar, pero siempre lo hacía en inglés, claro. Al regresar a la Argentina, se casó muy joven y comenzó el camino de intentar tener hijos. Durante años luchó por ser mamá: perdió cuatro embarazos por trombofilia, una enfermedad que genera propensión a desarrollar coágulos sanguíneos, lo que puede generar complicaciones en el embarazo. Sin embargo, Puli nunca abandonó su sueño de formar una familia. “Desde muy chiquita quería ser mamá; ya con mis perros era mamá. Era algo que me venía de las entrañas. A todo le meto garra, con esfuerzo y trabajo las cosas se logran; nunca me rendí”, explicó en una charla con Teleshow la mamá de Sylvestre y Santos, fruto de su matrimonio con Matías Corti Maderna, quien murió en 2016. Luego, rehizo su vida con Marcelo Chule Bernardo, el padre de sus dos hijos menores, Félix y Florián, aunque se distanciaron en 2020 en buenos términos después de 15 años de relación.

Así, el regreso a la actuación había quedado relegado, a la vez que comenzaba su carrera como DJ, pero su pasión por el teatro seguía allí y, tras la separación, entendió que debía centrarse en las cosas que hacen bien y, dentro de ellas, estaba la actuación, una pasión que tenía desde chica. “Mi pasión es la actuación y estudié teatro. Iba a ver ballet y espectáculos desde chiquita. Después lo pude vincular con la música. En los últimos años, hice obras en Microteatro y era genial. Es teatro under, muy a pulmón. Siempre fui fan del Bailando y me gustaba la posibilidad de estar en un escenario y aprender de baile. Pero con los años se fue transformando, dejó de ser algo de baile y empezó a tener mucho más peso la persona. Me convocaron para el Bailando a fines de febrero de 2020. Después cayó la pandemia”, recordó.

Puli De María, de vacaciones con sus hijos en Punta del Este (Crédito: Instagram)

Sigue en pareja con Federico Deis, que asesor de empresas, y que por su trabajo vive entre Buenos Aires, Mendoza y Rosario. Después de su separación, Puli fue el primer hombre con el que salió, apenas conoció a Federico fue un flechazo para los dos, empezaron a charlar, a verse más seguido y hoy sus amigas dicen que están los dos perdidamente enamorados. Se relajaron, y hoy pueden convivir y disfrutar juntos de la vida cotidiana y de vacaciones en Punta del Este con toda la familia.