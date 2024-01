Las vacaciones de Marley y Mirko en Pinamar: “Me meto al mar y me siento bien, más si es con él”

Las vacaciones de Marley y Mirko en Pinamar (Foto: Instagram)

Llegó enero y algunos famosos ya partieron rumbo al mar y la playa, tanto en la costa argentina como en el exterior. En consecuencia, las redes sociales se poblaron de postales playeras en lugares de ensueño. Una de las figuras que más se destacó fue Marley, quien compartió varias fotos descansando junto a su hijo de seis años, Mirko.

Te puede interesar: Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña publicaron su primera foto como novios tras blanquear su romance

Fue a través de su cuenta de Instagram donde el conductor dejó varias postales de sus vacaciones para sus casi ocho millones de seguidores. “Almuerzo en la playa con el tío Fer, el tío Ricky, Mirko y Bailey”, escribió junto con una foto en la que comparte una mesa con su hijo, su perro Bailey Wiebe, y su amigo Fer Henrichmann y su hermano, Ricardo, en Ufo Point, un reconocido parador que se encuentra en Pinamar y al que asisten año a año varias celebridades, djs y artistas. Invitados por Mike Cameroni, PR del parador, Marley y Mirko ya son un clásico del lugar y disfrutan las tardes a pleno a pocos metros del mar.

Con su hermano, un amigo, su perro y Mirko, en conductor disfrutó del parador UFO Point en Pinamar

También, compartió varias postales jugando con el niño en el mar para refrescarse de las altas temperaturas que suelen hacer en esta época. “Yo me meto al mar y enseguida me siento bien, siempre. Mucho más si es con él”, escribió Marley agradecido de poder compartir ese momento y entorno con su hijo. El posteo en cuestión tuvo más de 13 mil me gusta y cientos de comentarios por parte de sus fanáticos, familiares y amigos.

Te puede interesar: Fotos: el exigente entrenamiento de Deportivo Riestra atrae a los turistas en Pinamar

Otro plan que hicieron en Pinamar para el 6 de enero y que quedó registrado en el mundo digital fue los preparativos para recibir a los Reyes Magos. Allí, Marley filmó a Mirko agarrando galletitas y sirviéndoles leche, agua y pasto para los camellos. Por último, puso sus zapatos con la ilusión intacta y se fue a dormir. Un momento tierno, como tantos otros que comparte el conductor y que les permite a sus seguidores, seguir el crecimiento del nene a quien “conocen” desde que nació.

Padre e hijo disfrutando de Pinamar

Marley y Mirko en el mar

Marley y Mirko junto a Mike Cameroni, PR de Ufo Point (Cortesía Ufo Point Pinamar)

“Preparando néctar para los colibríes que nos visitan todos los días”, escribió en otra publicación el conductor compartiendo más intimidad de los planes que hizo junto a su hijo durante las vacaciones en Pinamar. También, aprovecharon un día de lluvia para jugar con rastis y armar la casa del reconocido film “Mi pobre Angelito”. Paralelamente el conductor se prepara para su regreso a la televisión argentina con un reality de índole internacional.

¿De qué tratará <i>Survivor, expedición Robinson?</i>

Este formato es súper popular y es uno de los más vistos en todo el mundo. Su primera edición fue en 1997 en Suecia y, hasta la fecha, se han realizado 50 versiones y más de 360 series. En Survivor los concursantes se aíslan para convivir en la naturaleza. Durante la competencia se dividen en dos tribus y llevan a cabo diferentes desafíos diarios por conseguir la inmunidad y otras ventajas. Después de cada juego, el equipo perdedor deberá eliminar a uno de los suyos. Solo hay un superviviente, quien se consagrará el campeón del reality.

Te puede interesar: El emblemático boliche La Luna de Pinamar reabrió como bar de playa: así fue el regreso con un afterbeach a pura cumbia

Telefe con Marley al frente del formato produjo esta nueva versión de Survivor, expedición Robinson. La última vez que el ciclo se emitió en la Argentina fue hace 22 años. Ya hay mucha expectativa por el estreno del ciclo, que aseguran será un éxito. Guillermo Pendino, VP de Contenidos y Programación Telefe y Chilevisión, dijo sobre su lanzamiento: “Estamos encantados de traer el fenómeno televisivo mundial Survivor a la Argentina. Este ha sido un formato emocionante para producir, y al público aquí le encantará”.