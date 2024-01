Alex Caniggia defendió a Charlotte tras su salida del Bailando y lanzó fuertes exabruptos contra el programa

Alex Caniggia bancó a su hermana tras su renuncia del Bailando y apuntó contra el programa

Para la sorpresa de todos los presentes, Charlotte Caniggia abandonó la pista del Bailando 2023, ciclo del que muchos la veían como la gran ganadora de esta edición por su carisma, su impunidad a la hora de hablar y esa diversión que generaba con sus declaraciones gala tras gala.

Pero este miércoles, una pelea con Coti Romero la descolocó, la sacó de sus ejes y le impidió continuar. En el momento de las nominaciones entre los participantes, la ex Gran Hermano votó a Charlotte y se volvió a producir otro duro enfrentamiento entre ambas. “Sos una boluda”, empezó la hermana de Alex su estampida de exabruptos. “Boba y boluda de mierda”, le gritó entre las miradas incómodas de sus compañeros. Luego, Charlotte tomó el micrófono. “Voy a votar a la falsa pelotuda de Coti. Es una boluda total, no la aguanto. Mi voto es para la boba esta, falsa”, disparó la participante visiblemente enojada. Luego, mientras Tinelli relataba los puntajes secretos para cada pareja, la cámara enfocaba a Caniggia que movía los labios y seguía insultando a la miembro del streaming. Acto seguido, se retiró del estudio llorando.

La modelo quedó entre las sentenciadas, pero no se quedó a escuchar los resultados. En cambio le envió un mensaje a Marcelo Tinelli: “Muchísimas gracias por todo, me puse muy mal, pido disculpas a Marcelo y al Chato, me pasé. Este año la pasé increíble, me encantaría seguir, pero pido disculpas”, leyó al aire el conductor. . Finalmente, el escribano le acercó el sobre con los nombres de las dos parejas eliminadas: “Quien tendría que haber ganado tendría que haber sido Charlotte, pero queda eliminada con el 43 por ciento de los votos. Luego, por decisión de la gente, continúa en el certamen... ¡Coki Ramírez! y queda afuera Juli Castro”.

En medio de la dura pelea entre Charlotte Caniggia y Coti Romero, se fueron dos parejas eliminadas del certamen

En ese contexto, luego de la escandalosa salida de la participante del reality, quien intervino y dio su punto de vista fue su hermano Alex, experto en estos ciclos televisivos. Él viene de ser concursante en Gran Hermano España y de ganar El Hotel de los famosos.

Fiel a su estilo polémico y a modo de rima, el hermano de Charlotte escribió. “A todos los barats del Bailando les digo algo de antemano... se fue la ‘sis’ y ahora sin glamour, sin rating y abierto el ano. “, comenzó diciendo sin filtro en su cuenta de X y siguió: “Quedaron solo mamarrachos de cuarta y verlos sinceramente es insano. ¡Gente, desde ahora en más solo les queda mirar Gran Hermano!”, cerró hablando del ciclo que compite contra el de Marcelo todas las noches.

El tweet de Alex Caniggia por la salida de su hermana del Bailando (X)

Así fue escandalosa pelea entre Charlotte Caniggia y Coti Romero: “Es una villera”

La hermana melliza de Alex volvió al programa que conduce Marcelo Tinelli luego de tomarse 15 días de vacaciones, situación que provocó el resquemor en varios participantes del reality show, quienes criticaron a la mediática y la tildaron de ser una “privilegiada”.

“Coti estaba en el streaming, Charlotte se presenta y Marcelo le pregunta por los participantes que hablaron sobre sus vacaciones. Y ahí se cruza con la exGran Hermano y se dicen cosas espantosas, subidas de todo. Hasta metiendo al novio de Charlotte. Y de un momento a otro, Charlotte rompe en llanto y abandona la pista en compañía de su pareja. Dijo: ‘Me voy, me voy’. Y se fue. Dejó solito y plantado a su bailarín, que no sabía qué hacer y siguió la sentencia”, contó Gonzalo Vázquez, cronista de Intrusos.

La escandalosa pelea entre Charlotte Caniggia y Coti Romero en la grabación del Bailando 2023

“Charlotte se fue muy mal, de verdad. Se fue del estudio, no dijo ni una palabra, estaba llorando. Tenía una cara y un tono que yo, al menos, nunca se lo vi, nunca le conocí. Estaba agresiva, violenta, fuera de su eje, fuera de sí. Y me parece que se termina yendo porque no se gustó a sí misma. Como que le dio vergüenza lo que hizo. Nosotros nos miramos entre todos en el estudio porque no podíamos creer que de Charlotte viniera eso. No tengo registro de haberla visto así”, contó