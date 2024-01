La escandalosa pelea entre Charlotte Caniggia y Coti Romero en la grabación del Bailando 2023: “Es una villera”

El reprobable insulto de Charlotte Caniggia para Coti Romero

Este martes por la tarde se realizó parte de la grabación de la emisión del Bailando 2023 que se verá a la noche por la pantalla de América. Y según adelantaron varios testigos, ocurrió una escandalosa pelea entre Charlotte Caniggia y Coti Romero, que provocó que la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia abandonara el estudio en plena sentencia.

La hermana melliza de Alex Caniggia volvió al programa que conduce Marcelo Tinelli luego de tomarse 15 días de vacaciones, situación que provocó el resquemor en varios participantes del reality show, quienes criticaron a la mediática y la tildaron de ser una “privilegiada”. “Llegó, destruyó a todo el mundo, la hundió 10 metros hacia abajo a Coti. Tiene una previa increíble, un puntaje complicado y una votación insólita de un jurado que le puso menos de lo que te puedas llegar a imaginar. La verdad que bailó espantosamente feo”, comenzó contando Gonzalo Vázquez, movilero de Intrusos (América) al aire del programa que conduce Florencia de la V.

“Charlotte ensayó dos veces. Llegó el domingo a la noche y ensayó lunes y martes. Sin lugar a dudas el protagónico de hoy se lo roba esta pelea”, insistió el cronista quien luego reprodujo cómo se dieron las cosas. “Coti estaba en el streaming, Charlotte se presenta y Marcelo le pregunta por los participantes que hablaron sobre sus vacaciones. Y ahí se cruza con la exGran Hermano y se dicen cosas espantosas, subidas de todo. Hasta metiendo al novio de Charlotte. Y de un momento a otro, Charlotte rompe en llanto y abandona la pista en compañía de su pareja. Dijo: ‘Me voy, me voy’. Y se fue. Dejó solito y plantado a su bailarín, que no sabía qué hacer y siguió la sentencia”, agregó Vázquez.

La escandalosa pelea entre Charlotte Caniggia y Coti Romero en la grabación del Bailando 2023

“Fue muy sorpresivo para todos porque el jurado estaba salvando a los sentenciados. Y todos nos quedamos sin capacidad de reacción. El jurado lo tendrá en cuenta a la hora de saber a quién salva y a quién no. Charlotte estaba sobrepasada y fue muy agresiva al definir a Coti. Se le salió la cadena, fue muy fuerte”, completó el notero. En ese momento, mientras salía al aire, pasaron por allí Martín Salwe y su novia Nenu López, quienes también presenciaron el enfrentamiento.

“Charlotte se fue muy mal, de verdad. Se fue del estudio, no dijo ni una palabra, estaba llorando. Tenía una cara y un tono que yo, al menos, nunca se lo vi, nunca le conocí. Estaba agresiva, violenta, fuera de su eje, fuera de sí. Y me parece que se termina yendo porque no se gustó a sí misma. Como que le dio vergüenza lo que hizo. Nosotros nos miramos entre todos en el estudio porque no podíamos creer que de Charlotte viniera eso. No tengo registro de haberla visto así”, contó Salwe. “Dijo insultos muy feos, no fue divertido. Y (Federico) Hoppe le decía que parara, pero ella seguía y seguía”, complementó Nenu.

Charlotte Caniggia

Luego, en Intrusos se emitió un entrevista que le realizaron a Charlotte antes de que saliera a bailar. Es decir, antes de la pelea. Pero ya ahí se refirió a Coti en términos muy duros por “colgarse de sus vacaciones”. “Ella es una falsa, ya lo dije. Inventa cosas porque ya nadie se la banca. Me chupa un huevo lo que piense, es una amargada. Yo vengo a ganar, obvio. Son todos falsos”, dijo Caniggia. Y a continuación fue por más: “Coti es mala gente, a mí no me cae bien y no siento que sea buena persona. Creo que es una villera y punto. No tengo más nada que decir de ella”.

En comunicación con Teleshow, Fabián Esperón, manager de Charlotte, dio explicaciones sobre la actitud de su representada. “La atacaron de todos lados, todos están como en contra de ella. Para mí es la ganadora, si va al teléfono les gana a todos. Y siente una energía de todos contra ella. Y la verdad es que Charlotte se cansó. Está cansada de la mala onda de los participantes. Yo la tuve que convencer para que siga, porque estaba muy cansada. No tiene ganas de estar ahí. Se puso muy mal hoy”, declaró. Para saber cómo se dio la pelea completa, habrá que ver esta noche el programa de Tinelli.