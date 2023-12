Gran Hermano: Furia y Sabrina se encerraron en una habitación y tuvieron un esperado cara a cara

Las participantes se encerraron en una habitación

En Gran Hermano (Telefe), los participantes realizan todo tipo de estrategias para ganar el juego y continuar en la casa. En esta oportunidad, Juliana Furia Scaglione y Sabrina Cortez tuvieron una fuerte discusión por el liderazgo. Durante la charla, ambas hablaron cara a cara para aclarar algunas cuestiones y así intentar mejorar la convivencia.

“Furia, te quiero preguntar de corazón... qué es lo que te afectó y qué te hice”, preguntó la joven mendocina en el arranque de la conversación. “Yo la estaba pasando como el culo acá adentro y ustedes no me miraban a la cara. Fui la única en 48 horas que se dio cuenta de que me iban a hacer mierda y me iban a dar con toda”, le respondió la participante mas polémica del reality.

Además, la influencer señaló: “Te juro que a veces me tapo la cara y me río porque me cago de risa con vos, pero me cuesta mucho sentirme cómoda riéndome con vos porque no soy falsa”. Furia le contestó: “Hay cosas que no van... capaz están mintiendo para cagar un grupo como me pasó con Isabel”.

“Yo vine a jugar sola, no quiero estar pegada a las cosas que opina el resto. Necesito tener un ida y vuelta con vos porque hasta por momentos siento que no te puedo ni mirar a los ojos. Para mí, sos igual a todos los que están acá y cada uno tiene cosas que se pueden hablar”, explicó Sabrina.

“Es un tema de convivencia, tratemos de llevarnos lo mejor posible. No te voy a decir que vayamos a la pileta juntas, capaz más adelante pero no sé si voy a estar acá”, aseguró Juliana. “No necesito eso porque es falsedad. Yo me sentí incómoda, vos te sentiste incómoda y las dos nos alejamos, pero necesito que las cosas se hablen”, manifestó Cortez.

Luego de hablar a corazón abierto, ambas hermanitas se dieron un sentido abrazo como broche de oro de esta reconciliación. A continuación, Lucía salió al patio donde estaban sus compañeros y gritó: “La guerra mundial ha terminado”.

Asi vivio la casa los instantes previos a la nominacion

Por otra parte, este martes se realizó en el reality la gala de nominación más revolucionaria hasta la fecha. Al estar Furia nominada, muchos jugadores se vieron obligados a cambiar su voto y a pensar una nueva estrategia. Ya lo había anticipado Juliana al conocer la sanción de Gran Hermano. “Se van a tener que votar entre ustedes”, le dijo la participante a sus compañeros. Y dicho y hecho, la placa quedó conformada con una variedad de nombres y representantes de distintos grupos.

Como acostumbra cada semana, días atrás Furia quiso hacer la espontánea, sin embargo quedó sin efecto tras la sanción que le impuso Gran Hermano. Conociendo este panorama, Catalina quiso aprovechar la situación y pidió hacer la nominación espontánea. La joven realizó tres votos para Lisandro y dos para Sabrina. El resto de los participantes votó de la siguiente manera: Manzana (Carla y Florencia), Isabel (Florencia y Catalina), Lisandro (Florencia y Catalina), Denisse (Carla y Florencia), Bautista (Carla y Catalina), Rosina (Florencia y Lisandro), Joel (Carla y Lisandro), Lucia (Isabel y Florencia), Emmanuel (Florencia y Agostina), Alan (Carla y Joel), Carla (Sabrina y Denisse), Florencia (Sabrina y Isabel), Nicolás (Florencia y Carla) Zoe (Florencia y Carla).

De esta manera, con Juliana y Williams ya nominados, la placa quedó conformada con Florencia, Carla, Lisandro y Sabrina. Así las cosas, ahora la casa de Gran Hermano enfrenta un complejo panorama, ya que el público puede inclinarse por varios de los nominados. Habrá que esperar hasta la próxima gala de eliminación para ver qué participante abandona la casa.