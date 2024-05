El #MeToo se apodera del Festival de Cannes encabezado por Judith Godrèche

Godrèche presenta su corto "Moi Aussi" en Cannes, una pieza sobre abuso en la industria del cine (REUTERS/Stephane Mahe)

Antes de que Judith Godrèche iniciara la ola #MeToo en la industria francesa, fue una de las primeras actrices destacadas en denunciar a Harvey Weinstein. La actriz tenía 24 años y asistía al Festival de Cannes para el estreno de su película Ridicule. Weinstein, que acababa de adquirir la película, la invitó a su suite del Hotel du Cap para hablar de una posible campaña para los Oscar. Weinstein, según contó ella a The New York Times en 2017, la forzó y ella huyó.

Eso fue en 1996. Ahora, Godrèche está en Cannes en otro momento crucial del movimiento #MeToo. El miércoles, meses después de que denunciara que dos destacados cineastas abusaron sexualmente de ella cuando era adolescente, Godrèche estrenó su conmovedor corto Moi Aussi (Yo también).

“Para mí es muy significativo estar allí porque fue allí donde Harvey intentó violarme”, declaró Godrèche en una entrevista. “Pero, sinceramente, hay tantos lugares en el mundo y tantos sets de rodaje y localizaciones y momentos en mi vida de actriz que no estuvieron bien. Si tuviera que ver el mundo sólo a través de esta perspectiva cada vez que estoy pasando por algo relacionado con el cine, creo que simplemente huiría y me detendría”.

En cambio, Godrèche se ha erigido en la figura principal del movimiento #MeToo en Francia. En febrero, Godrèche presentó denuncias oficiales contra el director Benoît Jacquot por “violación con coacción”, y contra el cineasta Jacques Doillon por “violación con violencia” durante el rodaje de La joven de 15 años, de 1989. Ambos hombres han negado las acusaciones.

La actriz Judith Godrèche cuenta cómo Weinstein intentó violarla en una suite del Hotel du Cap durante un Festival de Cannes (REUTERS/Yara Nardi)

En Francia, que se había resistido al movimiento #MeToo, las acusaciones enviaron nuevas ondas de choque a la industria. La ministra francesa de Cultura, Rachida Dati, criticó al cine del país por “hacer colectivamente la vista gorda durante décadas” ante la violencia sexual. En los Premios César, el equivalente francés de los Oscar, Godrèche preguntó al público: “¿Es posible que podamos mirar la verdad a los ojos?”.

Tras las contundentes declaraciones de Godrèche, han salido a la luz más mujeres, y los organizadores de Cannes se preparan para más revelaciones durante el festival. “Es maravilloso que las mujeres hablen ahora”, declaró la actriz Léa Seydoux a la prensa en Cannes el miércoles. “Las cosas están cambiando claramente y ya era hora de que lo hicieran”.

Godrèche ha sido aclamada como una heroína por muchos y criticada como una “puritana” por otros. “Para mí, es un momento bastante extraño”, señaló Godrèche. “Hay mucho odio y fantasías extrañas proyectadas sobre mí. La gente me mira como si fuera algo radiactivo”.

Después de que Godrèche presentara sus acusaciones contra Jacquot y Doillon, creó una dirección de correo electrónico como repositorio para cualquiera que hubiera sufrido abusos sexuales. En 15 días recibió unos 5.000 testimonios. El 23 de marzo, unos mil de los que escribieron se reunieron en un bulevar de París.

Godrèche recolectó miles de testimonios de abuso tras hacer públicas sus denuncias (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Godrèche, de 52 años, convirtió esa reunión en Moi Aussi, dedicada a «todos los que un día por fin han podido contar su historia» y a «todos los que aún viven en silencio». Se iba a estrenar el miércoles por la noche en la ceremonia inaugural de la sección paralela de Un Certain Regard de Cannes.

Godrèche desfiló antes por la alfombra roja del festival con los colaboradores de la película, antes del estreno de Furiosa: una saga de Mad Max. Juntos, se pararon en la escalinata del Palais des Festivals con las manos tapándose la boca.

Cannes ha sido testigo de varias manifestaciones dramáticas para las mujeres en el cine en los últimos años. En un evento de Time’s Up en 2018, 82 mujeres -incluidas Cate Blanchett y Kristen Stewart- se plantaron en las escaleras del Palais en señal de protesta. Al año siguiente, Thierry Frémaux, director artístico de Cannes, firmó un compromiso de paridad de género en una manifestación.

Pero esos momentos han sido atípicos en Francia. En 2018, Catherine Deneuve firmó una carta abierta publicada en Le Monde que argumentaba que el movimiento #MeToo había ido demasiado lejos. En 2020, cuando Roman Polanski ganó el premio al mejor director en los César, la actriz Adèle Haenel -que ese año dijo haber sido acosada sexualmente por el director francés Christophe Ruggia entre los 12 y los 15 años- abandonó la ceremonia. Ruggia ha negado la acusación. El año pasado, Haenel dijo que abandonaba por completo la industria cinematográfica francesa por su «complacencia con los agresores sexuales».

Polanski, que fue acusado de violar a una niña de 13 años en 1977 y se declaró culpable de un cargo menor, sigue siendo buscado en Estados Unidos décadas después de que huyera antes de su condena.

“Tenemos la costumbre de idealizar y proteger a los autores y de colocarlos en un pedestal tal que se convierten en intocables”, dice Godrèche sobre la actitud de los franceses ante el cine. “Definir a un cineasta como autor le permite identificarse como un genio y estar por encima de leyes y normas”.

Godrèche sacude Cannes con nuevas denuncias contra Jacquot y Doillon (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La industria cinematográfica francesa también se ha visto sacudida por múltiples acusaciones de conducta sexual inapropiada contra el internacionalmente conocido Gérard Depardieu. El actor, de 75 años, será juzgado en octubre por las supuestas agresiones sexuales en 2021 a dos mujeres en el rodaje de una película. Depardieu lo ha negado.

Preguntada por lo que debe cambiar, Godrèche se esfuerza por definir el alcance de un problema que, en su opinión, está imbricado en el tejido del cine francés. “En Francia quedan muchas cosas por hacer”, afirmó. “No soy la primera y espero no ser la última”.

Mientras rodaba «Moi Aussi», Godrèche esperaba alterar algunas de las dinámicas a las que está acostumbrada en los platós de cine. “No quería ser la persona en la jerarquía del cine”, apuntó. “Es como Cannes. Cuando estás en el plató, está muy claro cuál es la jerarquía. Es una especie de aristocracia”.

Moi Aussi es una especie de expresión coral del proceso en varias etapas de hacer pública una experiencia de abuso sexual. Y, en muchos sentidos, refleja la propia experiencia de Godrèche. “He intentado comprender lo que me ocurrió. Es un viaje extraño. Creo que durante toda mi vida como actriz he sido, en muchos sentidos, una musa. Me he reducido al silencio en muchos sentidos”, dice. “Nunca me permití aceptar del todo que se me permitía crear mi mundo, escribir mis propias películas”.

En el Festival de Cannes, Godrèche destaca como una figura crucial del #MeToo en Francia (REUTERS/Stephane Mahe)

Cuando se le pregunta si se alegra de haber dado la cara, Godrèche suspira: “Oh, me alegro mucho”. “No significa que me sienta aliviada. No significa que esté contenta o que no esté completamente aterrorizada algunos días y extremadamente abrumada por el poder de la reacción”, añadió Godrèche. “Pero estoy absolutamente feliz de haberlo hecho porque creo que hay millones de personas que están deseando que su propio hijo o la joven que fueron puedan encontrar algún tipo de justicia”.

Fuente AP