El festejo de Navidad de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio en familia: “¿Qué sería la vida sin ellos?”

El festejo familiar de Navidad de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio (@elbitamarcovecchio)

Luego de un intenso año laboral, Jorge Lanata y Elba Marcovecchio se tomaron un paréntesis en sus compromisos laborales y viajaron a Uruguay para celebrar la Navidad. En su cuenta oficial de Instagram, la abogada compartió con sus seguidores imágenes del festejo familiar que realizaron en José Ignacio. En diálogo con Teleshow, Marcovecchio dio detalles de la celebración que llevaron a cabo en el país vecino: “La pasamos en José Ignacio en casa, con mi mamá, mi hermano Sergio, Lola (la hija más chica de Jorge ), Valentino y Allegra. Y trajimos el papá Noel de Buenos Aires”.

Elba Marcovecchio con su mamá y su hermano

En el viaje, la familia Lanata-Marcovecchio se llevó de viaje un muñeco de Papá Noel

En Instagram, la abogada había señalado: “Navidad en familia, ¡¡¡nos faltó Lo en la foto y muchos que amamos estuvieron presentes en sus corazones, familia y amigos!!! ¿¡Qué sería la vida sin ellos?! ¡Gracias Dios por haberme dado esta familia y mis amigos que amo profundamente, una gran familia!”.

Elba Marcovecchio y sus hijos Valentino y Allegra

Lanata pudo volver a viajar en avión, luego de tener algunos problemas de salud. A finales de noviembre, el periodista y su esposa tenían previsto irse a la ciudad de Miami en los Estados Unidos para participar de la primera edición de los Martín Fierro Latino, organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) con la producción de Diego Suárez Mazzea.

Te puede interesar: De rojo, de gala, informales y hasta en pijamas: los mejores looks de los famosos en los festejos de Navidad

El conductor debía recibir uno de los reconocimientos especiales que se iban a entregar en la ceremonia. Además estaba nominado en las categorías programa periodístico internacional por PPT (El Trece) y programa de radio, por Lanata sin filtro (Mitre). De estas dos categorías, se impuso en su labor por el ciclo radial.

La ceremonia se realizó en el teatro Manuel Artime y fue transmitida a la Argentina por la señal NET TV. La conducción estuvo a cargo del Pollo Álvarez y Pampita Ardohain y un rato antes tuvo lugar la alfombra roja, presentada por Zaira Nara y Robertito Funes Ugarte.

Te puede interesar: Las fotos del festejo navideño de Mica Viciconte y Fabián Cubero con todos sus hijos: la llegada de Papá Noel y muchas sorpresas

Sin embargo, por prescripción de su médico, Lanata permaneció en Buenos Aires y su esposa fue en su representación. En Instagram, la abogada dio detalles de cómo vivió esta experiencia: “Martín Fierro Latino, como emisaria de mi amor, ¡qué tarea! Para el primero tenía carta sorpresa, sus palabras, que expresan su agradecimiento y orgullo de ser latino. Pero para el segundo, tuve que improvisar, más allá de los nervios, fácil cuando contás la historia de alguien que soñó con ser periodista de muy chiquito, escribir en Siete Días, pero creó un Diario, el más disruptivo de América Latina, escribió 15 libros, conduce un programa diario de radio y un programa semanal en tele que investigó y denunció los hechos más graves de la corrupción argentina y seguirá haciéndolo, porque es básicamente un desobediente del sistema...”.

Vale recordar que durante este año el periodista vivió diferentes episodios de salud por los que debió internarse en la Fundación Favaloro. El 31 de octubre se ausentó de su programa de Radio Mitre y luego informó su situación desde la entidad médica. “Tengo neumonía, me están pasando por vía antibióticos y me tengo que quedar acá hasta que mejore la situación y me pueda ir a casa”, relató vía telefónica con su equipo de Lanata sin filtro.

Te puede interesar: Benjamín Vicuña, escribió un sentido mensaje para esta Nochebuena y Navidad

Más tarde, su esposa aclaró más precisiones desde su lugar de panelista en El Diario de Mariana “El domingo él estaba bien, hizo el programa con normalidad, pero en la madrugada del lunes tenía un poquito de fiebre, un ruidito, una cosita, entonces hablamos con el médico y fuimos muy tranquilos a la internación”, detalló.

Luego de recibir el alta, Lanata se conectó vía Internet para recibir un premio Produ 2023 como mejor presentador de programa informativo por su ciclo Hache, y regresó a su rutina laboral. Además, en su regreso al ciclo radial fue parte del tradicional con su colega, Eduardo Feinmann.

En ese instante, Jorge detalló lo sucedido en los últimos días: “Tuve neumonía, entonces estuve unos días internado, y bueno, pasó. Nada grave”, explicó. Ante lo que Feinmann aclaró: “Encontraron el bicho, lo mataron con antibióticos y se terminó”. Fue allí que su interlocutor al darle la razón expresó: “Tomé el último antibiótico ayer, así que aquí estoy”, tras lo cual continuaron con la información diaria.