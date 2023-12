Tras el fallo de la Justicia contra Alberto Ferriols, habló su hija Bettina: “Mi mamá tenía razón, este tipo no cambia más”

Bettina, una de las hijas de Beatriz Salomón y de Alberto Ferriols, le había iniciado a su padre denuncias por amenazas, lo que había llevado a que en mayo de 2022 el médico fuera detenido. En ese momento, la joven había declarado ante la Justicia y luego en algunas entrevistas que concedió a algunos programas el infierno que estaba viviendo. Acompañada por su tío Daniel, uno de los hermanos de Beatriz y su esposa Liliana recorrieron de a poco el camino que Bettina quería hacer: gritar que estaba viviendo una pesadilla.

Te puede interesar: Alberto Ferriols deberá cumplir con trabajo comunitario tras haber sido denunciado por su hija Bettina

Al principio, como muchas mujeres que están siendo sometidas a situaciones de abuso y de poder, sintió mucho miedo de hablar, pero luego rompió el silencio y venció sus propios miedos. Así pudo denunciar a Ferriols en la Justicia y liberarse de ese peso que tanto la atormentaba.

Bettina Ferriols se confiesa en Lam

En un principio, la acompañó el Doctor César Carroza y su equipo, quienes la contuvieron en esos momentos difíciles para recurrir a la Justicia y presentar las correspondientes denuncias. Luego, por una cambio de carátula, la causa la tomó su actual abogado defensor, el Dr. Martin Sarubbí. Las denuncias que efectuó Bettina contra su padre fueron por amenazas agravadas, por el uso de armas, violación de domicilio y tenencia de armas sin autorización.

Al principio no podía hablar, ni expresarse, ni decir una sola palabra de lo que venía padeciendo. Pero un día del año 2022 logró tomar contacto nuevamente con sus tíos Liliana y Daniel de quiénes estaba alejada por amenazas del propio Ferriols para que no los viera ya que él le decía que “eran una mala influencia para ella” y así consiguió iniciar el arduo proceso judicial.

Así las cosas, el médico había quedado detenido y debió cumplir con arresto domiciliario. Durante este miércoles se conoció finalmente el fallo al que arribó la Justicia: se suspendió el juicio a prueba pero el médico deberá cumplir con tareas comunitarias. También se le impuso una restricción perimetral que le impide acercarse a 300 metros del domicilio de la joven y una suma de dinero de 25 mil pesos en concepto de cuota alimentaria por mes.

Tras este dictamen, Ferriols habló en diálogo con A la tarde (América) y expresó su visión de la sentencia. “Quiero aclarar que se suspendió el juicio por falta de pruebas, no es que se llegó a un consenso y se dijo: ‘Vamos a dejar las cosas acá’. No se pudo comprobar que hubo amenazas, ni cuchillo, ni violación de domicilio. Las armas estaban todas en orden, menos una, que era un arma antigua, de 1905, que yo la tenía colgada en la pared. Por eso tengo que hacer las tareas comunitarias. Que se aclare bien, porque parece que las tengo que hacer por todas las denuncias que se hicieron”, expresó el galeno.

Tras estas declaraciones, Bettina habló en exclusiva con Teleshow y si bien se mostró satisfecha con la resolución, se indignó con las palabras de su padre. “Esto parece una joda, cómo él piensa que decir todo eso es buena idea, sabiendo que hay papeles que dicen todo lo contrario. ¡No está libre y sin pena! O sea, si estuviera libre y sin pena, podría venir a mi casa y matarme tranquilamente ahora, pero evidentemente no puede. Y tiene que hacer trabajo comunitario. Este tipo no va a cambiar nunca. Nunca va a cambiar. Siempre va a ser igual. Siempre va a intentar cosas malas. Siempre, siempre. No cambia más. Mi mamá tenía razón. Ese tipo no cambia más. Y después, bueno, lo terminé de confirmar yo”, dijo profundamente angustiada.

“Me enoja la situación porque estoy teniendo un día lindo, estoy festejando, por así decirlo, que al fin se terminó y que voy a poder estar en paz y ya al mismo día sale a hablar. O sea, me parece una total falta de respeto todo esto, o no sé si falta de respeto, pero me parece un montón”, concluyó conmovida por la situación.

Por su parte, Teleshow también habló con el abogado de Bettina, el Dr. Martín Sarubbi, quien aclaró lo resuelto por la Justicia. “De ninguna manera es como dice Ferriols. Él, hasta hoy a la mañana, estaba elevado a juicio. Se había fijado ya la primera audiencia de debate para juzgar todos los hechos que se le habían imputado y por los que oportunamente se había requerido que la causa pase a la etapa de juicio oral. Absolutamente todos. Las amenazas, la tenencia ilegítima de armas. Absolutamente todos los delitos. En ese contexto acordamos la suspensión del proceso a prueba respecto de todos los delitos. Porque si él no cumpliera al cabo del año que se fijó alguna de las pautas, la causa continuaría por todos los delitos”, explicó.