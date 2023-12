Aitana presentó su disco Alpha en Buenos Aires: las mejores fotos de su show en el Movistar Arena

Aitana se presentó en el Movistar Arena para mostrar las canciones de Alpha, su nuevo disco (Fotos: Franco Fafasuli)

Después de pasar por la ciudad de Córdoba con un show en la Plaza de la Música y luego por el Hipódromo de Rosario, Aitana hizo su obligada parada en Buenos Aires, más precisamente en el Movistar Arena, para seguir mostrando las canciones de Alpha, su flamante disco.

Te puede interesar: Aitana, de ‘Operación Triunfo’ a llenar el Santiago Bernabéu en 72 horas con su ‘Alpha Tour’

A bordo de su Alpha Tour, la cantante española de pop dio su recital en el estadio techado ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo y producido por DF Entertainment. Antes de su presentación, la cantante argentina Clara Cava fue la encargada de abrir la noche y de subir la temperatura justo antes del plato fuerte.

Cuando el reloj superaba por unos minutos las nueve de la noche, las luces se apagaron y comenzó a sonar la introducción marcada por “Alpha09″. Con esa música la cantante salió a escena acompañada de un imponente cuerpo de bailarinas, marcando la tónica contempo de la noche, y mientras su firma -una especie de infinito sin fin- comenzaba a dibujarse en trazo negro sobre una pantalla en rojo sangre. A partir de ahí, tomó el micrófono y largó seguidas “Los Ángeles” y “2 Extraños”, todas de su último álbum (editado hace menos de tres meses) y con las que terminó de convertir el estadio en una enorme pista de baile.

Aitana salió a escena acompañada por un cuerpo de bailarines

Antes de presentarse en Buenos Aires, Aitana había pasado por Córdoba y Rosario

Aitana, rodeada por sus bailarines y siguiendo la coreografía

Además de dedicarse a cantar, Aitana desplegó su carisma con el baile

Con “Berlín”, la española puso por un segundo en pausa las canciones nuevas, pero inmediatamente se puso a cantar otros estrenos como “Dararí”, “AQYNE” y “En el coche”. Pero claro, también hizo otras excursiones a su pasado más reciente al hacer sonar enganchadas “Igual” y “No te has ido y ya te extraño”.

Te puede interesar: Aitana enfrenta su mayor temor y se lanza a ser piloto de avión: “Me da miedo, pero lo voy a hacer”

Un rato después y muy emocionada por el feedback del público que llenó el estadio, Aitana paró la música por un segundo para dirigirse a su gente y hacer alusión a la fecha exacta en la que le tocó cantar en Buenos Aires. “Hoy hace un año que vivisteis algo que fue realmente increíble y aunque está claro que yo no soy argentina y eso es algo realmente vuestro, yo lo viví como si lo fuese. Estábamos haciendo ensayos el año pasado y vimos la final y lloremos como si fuésemos argentinos. Realmente estoy muy feliz por lo que vivisteis y que justamente haga un año que lo vayamos a celebrar aquí y luego nos vayamos a la calle a celebrarlo muchísimo”, dijo la española haciendo referencia a la victoria conseguida por la Selección Argentina en el último mundial de fútbol disputado en Qatar, tras ganar el partido final contra Francia el pasado 18 de diciembre de 2022.

“Yo solo vengo a deciros que gracias de corazón. O sea, no me esperaba para nada esto que me he encontrado cuando he salido aquí. Gracias a todos por confiar en mi. yo espero que esta noche nos la podamos pasarla muy bien. Este es un show para bailar, para llorar también un poquito. Pero sobre todo es un show para disfrutar”, agregó después y antes de arremeter con más temas como “Tu foto del DNI”, “Mon Amour” y “Mi amor”.

El show de Aitana en Buenos Aires coincidió con el primer aniversario del último campeonato del mundo obtenido por la Selección Argentina de fútbol y la cantante española lo celebró

Aitana, piel con piel con sus bailarines

El público de Aitana contra el vallado para ver de cerca a su ídola

Los fans de Aitana colmaron el Movistar Arena

Además de las canciones de Alpha, Aitana repasó buena parte de su discografía

"Gracias a todos por confiar en mi. yo espero que esta noche nos la podamos pasarla muy bien", le dijo Aitana a su público

En su show en Buenos Aires, Aitana interpretó 24 canciones de su repertorio

"Este es un show para bailar, para llorar también un poquito. Pero sobre todo es un show para disfrutar", definió Aitana sobre su recital

La cantante argentina Clara Cava fue la encargada de abrir el show de Aitana en el Movistar Arena (Fotos: Franco Fafasuli)

Casi en la recta final del recital y después de “Mariposas”, Aitana invitó a su escenario a la cantante venezonala Joaquina. Y juntas interpretaron la tierna “Con la miel en los labios”, en un dueto inesperado que fue muy celebrado por los presentes.

Te puede interesar: Los Jonas Brothers confirmaron concierto en Colombia en 2024

Luego de un breve descanso y ya para los bises, Aitana volvió al escenario vistiendo la camiseta de la selección argentina de fútbol, tanto como guiño localista como para volver a saludar a la “tercera estrella” conseguida por La Scaloneta. Y enfundada en los colores patrios, encaró el final. Primero, con la emotiva “Vas a quedarte” y por último subiendo a tope el espíritu de discoteca descontrolada con “Formentera” y “Las Babys”, en tono celebratorio.