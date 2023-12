Moria Casán: “Hace 50 años que aprendí a habitar la desnudez de mi cuerpo”

Moria Casán se destacó en su paso por la alfombra roja de los Martín Fierro de la Moda. Casán logró acaparar todas las miradas con su look, todo perfectamente delineado para que su figura se destaque. De la mano del diseñador Gustavo Puchetta deslumbró con un traje de chaqueta, con mangas abullonadas y una cola muy extensa que llevaba con la elegancia de una dama francesa en una película de época.

El diseñador Gustavo Puchetta habló con Teleshow y contó detalles de cómo se gestó la idea del vestuario para Moria. “Fue un trabajo en conjunto con ella y todo su equipo. La idea fue siempre destacar un gran momento de la moda. Por eso la chaqueta con una imponente cola de doce metros y de apoco fuera sacándose cada una de las partes del módulo, las maxi mangas, la chaqueta y de pronto aparece encorsetada hasta el piso logrando con un minucioso trabajo con los moldes. Toda la tarea fue para potenciar las curvas de Moria que son tan icónicas”, aseguró.

Más adelante, agregó: “Moria siempre es muy profesional, concurrió a todas las pruebas de vestuario que fueron necesarias, adaptando el maquillaje y el peinado a cargo de Galo Soto. No queríamos solo un lindo vestido, quisimos y logramos imponer una nueva belleza alejándose de cualquier estereotipo”, expresó el diseñador que creó el modelo que lució la diva.

Teleshow también conversó con Moria Casán sobre lo que sintió cuando llegó a los Martín Fierro de la Moda. “Lo que hicimos fue una performance porque yo siempre digo que en mis años de vanguardia absoluta siempre supe cómo vestir mi cuerpo cuando no estaba desnuda en un escenario. Por eso me dije tengo que ir con algo fabuloso´, Gustavo Puchetta tiene todo el estilo del hombre jugado y al mismo tiempo como con una especie de aire Victoriano. Un romántico pero con vanguardia”.

La Historia Del Vestido De Moria Casan

“Cuando fui a su maisón y vi que estaba colgado lo que sería la base de lo que yo me iba a poner me enamoré inmediatamente y le dije ‘quiero eso’, con un armado como de miriñaque, barroco, como de lencería encorsetada. Y me dije ‘qué mejor para cubrir la desnudez que estar con una especie de lencería gigante’. Porque en realidad el vestido con ese corset parte encorsetada, yo lo sentí como algo lencero pero súper armado. Hicimos que la cadera se vea más para que tenga una forma casi arquitectónica y si bien estaba perfectamente hecho, hasta le sugerimos que le ponga un poco más para armar. Y las caderas se destacaron porque yo tengo cintura chiquita”, contó la diva.

Moria explicó a Teleshow los detalles de su look que no podían faltar: “En cuanto a los guantes negros decidimos ponerlos porque primero yo tengo un brazo que tengo que cubrir porque no está bien. Y no tengo ganas de tener algún pedacito de brazo que me vuele, no porque me critiquen, sino porque la distracción iba a estar en el brazo, todas las miradas las quería en mi vestido”. Todo se transformó con un aire palaciego, de linaje. Los zapatos de Fabián Paz, obviamente con un muy buen gusto y con plumas. Todo lo sentí súper orgánico, fui todas las veces que hacía falta para hacerme la prueba, que creo que en total fueron como cinco con el último día y estuve encantada con los chicos”.

Moria Casan En Los Martín Fierro De La Moda

“Yo soy la loca de los detalles, porque hace 50 años que aprendí a habitar mi cuerpo, la desnudez de mi cuerpo. Fue una noche mágica. A mí me pareció que tuvo mucho nivel. Lo que me faltó es que la gente se sacara el corset estructurado para pasarla bien. Todos estaban muy acartonados, muy encorsetados, todos tenían un pequeño candado en la boca, como una especie de bozal. Por otra parte, yo me divertía con mi equipo de que se parecía como una especie de Gala Met porque lo que hice yo, si bien ya lo hizo Lady Gaga, lo hice yo hace 40 años atrás”, concluyó.