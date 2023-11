Murió Ricardo Piñeiro: el dolor de los amigos y del mundo de la moda

Ricardo Piñeiro sufrió un ACV hemorrágico (IG richardpineirooficial)

Durante un periodo aproximado de veinte años, el nombre de Ricardo Piñeiro fue sinónimo de prestigio en el ámbito de la moda argentina. Desde el domingo último, luchaba por su vida luego de sufrir un ACV hemorrágico. Todo comenzó cuando en las primeras horas del domingo alguien cercano al empresario intentó comunicarse con él y al no recibir respuesta, llamó al 911. Fue así como se debió forzar la puerta de su domicilio, ubicado en el barrio porteño de Recoleta, para poder asistirlo. Alberto Crescenti, titular del SAME, había confirmado la noticia a Teleshow: “fue trasladado hasta el Hospital Fernández luego de encontrarlo en su domicilio con bajos signos vitales”.

Finalmente murió este miércoles pasado el mediodía en el Sanatorio Otamendi, donde se encontraba internado desde el lunes por la tarde en terapia intensiva. Profunda consternación en el mundo del espectáculo, que recién se recuperaba de esta información cuando ocurrió el fallecimiento, que Infobae pudo confirmar con su círculo íntimo.

El sentido mensaje de Fernanda Villaverde tras la muerte de Ricardo Piñeiro (IG fernandavillaverde)

Pronto, sus allegados comenzaron a recordarlo con especial cariño, como lo hiciera Dolores Moreno en un sentido mensaje que compartió con Teleshow: “Como un hermano, mismo amor”, definió la relación que los unía.

Raúl Martorel despidió a Ricardo Piñeiro

Por su parte, Fernanda Villaverde a través de sus redes sociales destacó: “Richard, no puedo más del dolor. Que descanses en paz. Te amo y te amaré siempre”. Luciana Salazar, en tanto, a través de la red social X (ex Twiter) plasmó en un mensaje: “QEPD Ricardo Piñeiro”. En la misma red social, el coreógrafo y director teatral Raúl Martorel plasmó: “Buen viaje, Ricardo Piñeiro. Mucha luz para tu alma”.

Luciana Salazar (Captura X)

“La primera supermodelo que descubrí fue Mariana Arias” aseguraba Ricardo Piñeiro en una charla con Infobae en el pasado, y justamente fue la modelo y periodista quien también le brindó unas sentidas palabras: “Ricardo querido, fuimos familia. Vivimos 30 años uno al lado del otro, siempre apoyándonos, compartiendo la vida, te voy a llevar siempre en mi corazón”.

El mensaje de Mariana Arias recordando a Ricardo Piñeiro (IG marianaarias)

También su amigo, César Jurisich utilizó las redes sociales para plasmar sus sentimientos: “Richito, cuánto te voy a extrañar”. Además, la modelo Pía Marcollese también desde su cuenta de instagram dejó unas palabras que resuenan: “Besos al cielo”.

El conductor Mario Massaccesi escribió en Instagram: “¡Richard querido! Vas a ser un espléndido siempre... No descanses... seguí descubriendo bellezas”. Mientras que el periodista Daniel Ambrosino señaló: “Gran tristeza saber de tu partida querido Ricardo. Quedarán en la memoria miles de recuerdos y anécdotas... Si te habré vuelto loco en aquellos años gloriosos fines de los 90 por las guerras de modelos. Recién empezaba y siempre fuiste un caballero y remabas cada nota... Buen viaje. Vuela alto. Ya volveremos a hacer ruido en algún momento”.

César Jurisich recordó a Ricardo Piñeiro

Un día le dijo adiós al universo fashion y su nombre dejó de aparecer en las primeras planas mediáticas. Enfocó su vida al cuidado de sus perritas que combinó con su pasión por la fotografía, que lo llevó a montar exposiciones. Y en los últimos tiempos trascendió su ayuda como voluntario en la iglesia Hermanas Esclavas del Sagrado Corazón, donde colaboraba en la asistencia a personas en situación de calle.

El mensaje de Pia Marcollese tras la muerte de Ricardo Piñeiro (IG piamarcollese)

“En un momento tuve una gran depresión, no sé si llamarlo una estafa, pero tuve muchos problemas y se tuvo que cerrar la empresa”, contó Piñeiro hace unos meses en Socios del espectáculo (El Trece).

El representante aseguró que producto de esta situación “No me sentía muy bien y empecé a tomar un poquito de más. Ahí recurrí a Alcohólicos Anónimos, al lado de la iglesia, y me salvó la vida”, admitió Piñeiro, y agregó con felicidad: “Hace cinco años que no tomo alcohol”.

También hizo una referencia a los problemas económicos por lo que pasó en los últimos tiempos. “Yo no soy millonario, nunca lo fui aunque la gente lo creía. Vivo en un departamento lindo pero me rompí el alma durante 40 años”, admitiría, antes de contar parte de su labor como voluntario en el comedor, donde controlaba el ingreso de las personas y colaboraba con el armado de las viandas.

“Recordemos que la mejor manera de prepararnos para el futuro es vivir bien el presente”, escribió en uno de sus últimos posteos en redes sociales, junto a una foto tomando sol en una pileta. En esa cuenta personal de Instagram, Ricardo solía compartir su vida diaria junto a sus perritos, sus looks y algunas de sus actividades diarias.