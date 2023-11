La angustia de Paula Chaves por la salud de Ricardo Piñeiro: “Si él no me hubiera elegido mi destino habría sido otro”

Paula Chaves habló de Ricardo Piñeiro y se mostró angustiada (Video: Socios del Espectáculo)

El lunes pasado se confirmó la noticia de que el exrepresentante de modelos Ricardo Piñeiro se encontraba internado en el Hospital Fernández. Según se detalló, sufrió un ACV hemorrágico y su pronóstico es reservado. A raíz de esta información, varios famosos y figuras del espectáculo que lo conocen o trabajaron con él se proclamaron públicamente y expresaron su angustia. En ese contexto, una de ellas es Paula Chaves. La modelo fue una de las primeras que trabajó con Piñeiro y este martes en diálogo con “Socios del Espectáculo” , programa que conduce Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por el Trece habló del tema.

“La verdad que no tengo mucho para decir. Lo quiero mucho a Ricardo, fue una persona muy importante en mi vida”, arrancó diciendo la esposa de Pedro Alfonso desde adentro de su automóvil. “Puedo decir que fue mi ‘descubridor’ de alguna forma, no nos hablábamos todos los días pero siempre teníamos algún encuentro. Así que esta situación es bastante triste”, afirmó con rostro serio. Luego, la conductora expresó su reflexión acerca de la nueva vida que estaba llevando el empresario desde hace unos años. “Creo que él en el último tiempo se acercó bastante a la iglesia, mucho a Dios así que bueno, espero que esté en manos de Dios y que sea lo que tenga que ser”.

Más adelante, Chaves contó que ella en este momento está cerca de las amigas de Piñeiro. “Estoy con sus amigas, tenemos un grupo de whatsapp, de modelos que lo queremos mucho, amigas cercanas, y estamos en contacto para ponernos a disposición y poder ayudarlo”.

Acto seguido, el cronista le preguntó qué significa Ricardo en su vida. “Y... todo. La verdad es que si él no me hubiera elegido (en el concurso Súper M), mi destino hubiese sido otro en Lobos, no sé. Capaz no hubiese venido a hacer el Súper M y demás”, sostuvo muy sentida. Con lágrimas en los ojos, cerró con una frase no muy alentadora sobre el estado de salud de su exrepresentante: “Que sea lo que tenga que ser, es así”.

Cabe recordar que Piñeiro tuvo que ser hospitalizado de urgencia luego de que una persona allegada suya fuera a su domicilio alertada por la falta de respuesta del empresario. En ese momento, se comunicó con el 911 y se apersonaron al lugar personal de la Comisaría 2 y también del SAME. Al forzar la puerta de entrada, encontraron a Ricardo con signos vitales muy bajos por lo que lo trasladaron de emergencia al hospital más cercano, que fue el Fernández. Alrededor del mediodía del lunes, el empresario fue derivado en una ambulancia al Sanatorio Otamendi, por la cobertura que tiene por su obra social.

Desde allí, le comunicaron a Teleshow que no había partes médicos para dar por decisión de su familia. Hasta el momento, sus allegados confirman que Ricardo se encuentra en grave estado de salud, en una sala de terapia intensiva mientras es asistido por respiración artificial. El pronóstico de su cuadro es reservado.

En el último tiempo, Piñeiro se había alejado completamente de la vida pública que lo hizo conocido hace 30 años. Tanto fue así, que el presente del principal competidor de Pancho Dotto durante la década de los noventa, cuando llevaba adelante las carreras de numerosas modelos de renombre en la Argentina, había dado un vuelco de 180 grados. En la actualidad, su pasión pasa por la fotografía, por el cuidado de sus cuatro perros y por formar parte de una congregación religiosa, en donde vuelca su interés como voluntario en una congregación religiosa.