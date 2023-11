Todos los famosos en la entrega de los premios ACE

La alegría de Nico Vázquez y la elegancia de José María Listorti en la entrega de los premios ACE (RS Fotos)

La Asociación de Cronistas del Espectáculo entregó este lunes 27 los premios ACE correspondientes a la temporada 2022/2023. En un año en el que floreció la oferta, con salas desbordantes en calle Corrientes y diferentes plazas del país, actores y actrices se dieron cita en el Teatro El Nacional para recibir los galardones. Y antes, posaron para la prensa en la alfombra luciendo los outfits que eligieron acordes para la ocasión.

José María Listorti, Nico Vázquez, Gimena Accardi, Cecilia Dopazo, Aníbal Pachano, Juan José Campanella y muchos más desfilaron por la alfombra roja e hicieron la clásica foto para mostrar su look. Hubo mucho color, estampas y sobre todo ropa suelta debido a las altas temperaturas que se dan en la Ciudad de Buenos Aires durante esta época del año.

Con respecto a las nominaciones, Lo que el río hace, creación de las hermanas María y Paula Marull, encabezó las nominaciones con 11 candidaturas. La obra estaba nominada en rubros Drama o Comedia Dramática; Autor; Dirección, Actriz Protagónica; Actriz/Actor de reparto, entre otros ítems.

La siguiente más nominada fue el musical Tootsie, con dirección de Mariano Demaria y protagónico de Nicolás Vázquez, que es candidato, entre otros, en las categorías Comedia, Actriz (Julieta Nair Calvo) y Actor de Comedia y Dirección. “Te diría que es el personaje más hermoso que me tocó interpretar”, confesó el actor hace unos meses en una extensa charla con Teleshow.

Cabe destacar que la obra de Broadway protagonizada por Nico Vázquez y Julieta Nair Calvo, regresará al Teatro Lola Membrives el próximo 4 de enero de 2024 después de cerrar su primera temporada con éxito: en 180 funciones tuvieron 180.000 asistentes. Cada función contó con una sala repleta y entradas totalmente vendidas, liderando en recaudación y número de espectadores, de acuerdo a las cifras de AADET (Asociación Argentina de Empresarios Teatrales).

Volviendo a los premios ACE y enumerando los más ternados las siguientes obras que obtuvieron la mayor cantidad de distinciones seguido de las dos mencionadas anteriormente fueron: Consentimiento, de la inglesa Nina Raine y la comedia Votemos, dirigida por Daniel Barone, las cuales reunieron siete candidaturas. En la categoría de Teatro Alternativo encabezaron la lista de candidatas, con cuatro nominaciones, Brutus, El cazador y el buen nazi, y Mármol.

Votemos es protagonizada por Agustina Cherri, Juan Gil Navarro, Carlos Portaluppi, Gustavo Garzón, Virginia Lago, Tomás Kirzner, Muriel Santa Ana y Alan Daicz y es una producción de Adrián Suar y Daniel Barone estuvo a cargo de la dirección.

También en diálogo con este medio Agustina reveló lo importante que fue para ella este proyecto y volver a trabajar mientras combinó su vida laboral con la maternidad de Bono, su bebé que cuando debutaron tenía solo dos meses y medio, y la de sus otros tres hijos: Alba (tres años), Nilo (11) y Muna (la mayor, de 14).

“Después de una maternidad volver al ruedo es una sensación nueva, estoy muy contenta viendo cómo me adapto, pero yo no podía decir que no a este proyecto sobre todo por mis compañeros, actores que quiero, respeto y admiro. Con algunos trabajé, con otros no. Estoy feliz, no me lo iba a perder ni loca”, había dicho la actriz, que interpreta a Nuria en esta reunión de consorcio.

