La emoción de Dani La Chepi tras su debut en el Bailando 2023

El debut de Dani La Chepi en el Bailando (América)

Daniela Viaggiamari, más conocida como Dani “La Chepi”, tuvo una entrada triunfal en la última emisión del Bailando 2023 (América), donde su actuación dejó una impresión luminosa y memorable en la pista de baile. La reconocida humorista, que había tomado una pausa de su actividad en las redes sociales y del escenario público, reveló recientemente que durante este período había estado luchando contra una depresión severa. En este contexto, resaltó el invaluable apoyo que recibió de su hija Isabella, quien con solo 9 años fue un pilar fundamental en su vida.

Durante su participación en el programa conducido por Marcelo Tinelli, Dani mostró una vulnerabilidad emocional, rompiendo en lágrimas durante los comentarios de la jurado Moria Casán. Con palabras que reflejaban admiración y respeto, comenzó su valoración diciendo: “Bienvenida. Chepi, tengo el placer de conocerte, te conozco apenas un poco por los medios, pero un placer tenerte, sobre todo por lo que hablaron ya, tu resiliencia, eso no tiene precio, tiene valor. Eso es extraordinario”.

Moria, así, con su conocida profundidad y sensibilidad, hizo hincapié en la lucha de la cantante y bailarina contra la depresión, una batalla que la alejó temporalmente de su carrera profesional y de las redes sociales. En su comentario, destacó los logros y el progreso significativo de la también humorista, reconociendo los desafíos que enfrentó y superó. “Te vi haciendo pucherito y moviendo tus piernitas antes de comenzar. Estás transitando una cosa que es difícil. Lo lograste. Estar en esta pista no es fácil, amora”, expresó Casán, destacando la valentía y la fortaleza de La Chepi.

La emoción de Dani La Chepi en el Bailando

También aprovechó el micrófono para hacer una mención especial a la hija de Daniela, Isa, destacando la ternura y el apoyo que brinda, y cómo contribuyó a la presentación de su madre en el programa. La presencia de Isa, con su cuenta de pulseritas y brillitos, fue un símbolo de la unión y el amor familiar, expresaría la jurado.

Además, elogió la coreografía presentada por La Chepi y sus compañeros de baile, reconociendo la complejidad y la habilidad requerida para su ejecución. “Eligieron algo muy difícil, que bien hecho es muy difícil porque no es fácil la coreo. La gran coach que tiene no es fácil lo que les puso. Puso todos trucos a una mujer como La Chepi que, si bien tiene cualidades y habilidades de bailarina, no es fácil y los realizaste muy bien”, comentó.

Luego llegaría el tiempo de los elogios para el resto de la pareja: “Maxi de la Cruz, le metiste tu cuota de humor, porque sos tan grande que además le cedés el protagonismo a tu compañera de baile, Cami, que además de ser una belleza total es una bailarina excelsa, entonces, ¿qué es lo que se logra? Una salsa que si bien el ritmo no acompaña mucho, fue una salsa sutil, elegante, de otro disfrute. Se las vio muy bien, my ensambladas, y bueno, Cami, más que fantástico”.

La jurado volvería a fijarse en la figura de La Chepi, cuyas lágrimas fueron el claro testimonio de su gratitud y conmoción ante el reconocimiento y el apoyo recibido. Casán, entonces, concluyó su valoración con palabras de aliento y optimismo, augurándole éxitos futuros y animándola a seguir adelante con determinación y coraje. “Te auguro buenos presagios para todo. Adelante, para atrás ni para tomar impulso, que todo pasa depende de tu actitud. Y ya al estar en esta pista la superaste ampliamente. Bienvenida a la pista. Ojalá puedas repetirlo”, fueron las palabras finales de Casán, enviando un mensaje inspirador de perseverancia y esperanza a la humorista.

Dani La Chepi habló sobre la depresión que tuvo: "Había días que no me podía parar ni para ir al médico"

Su perfil público, tan activo siempre, se mantuvo en stand by y su público comenzó a preocuparse hasta que finalmente se conoció el motivo de su ausencia. La Chepi estaba atravesando un problema de salud que la llevó a tener una depresión con ataques de ansiedad.

De a poco y con el tratamiento indicado por sus médicos, la influencer comenzó a retomar su vida normal. Hace solo unos meses, invitada a LAM (América), pudo contar lo que le sucedió y cómo hizo para superarlo.

“Nunca pensé que me iba a pasar esto. Me caí en la cama y no me entraba la comida, yo tengo anorexia nerviosa de toda la vida, se me cerró el estómago y no podía comer. Y bueno pedí ayuda”, arrancó diciendo la Chepi, mientras abría su corazón. “Cuando se habla de esto es medio un tabú la palabra medicación. Conozco a muchos famosos que están medicados y nunca lo dijeron ni lo piensan decir. Yo tenía una pareja que usaba como insulto eso de ‘loquita de mierda’. Pero lo cierto es que cuando tenés un problema de salud vas al médico, a mí me salió un carcinoma y fui al mastólogo por ejemplo, entonces cuando hay un problema psicológico vas al psicólogo y si te derivan a un psiquiatra vas a un psiquiatra. La medicación se inventó por algo, es un desorden químico lo que tuve y no le encontrás explicación, ves todo negro igual por más que te vaya bien en la vida. Vas a los médicos y te dicen ‘vas a ver que de acá vas a salir mejor’, pero yo pensaba que no había salida”, se sinceró la exparticipante de Masterchef Celebrity, el ciclo de Telefe que la hizo popular.

Luego, La Chepi continuó hablando sobre su vida cotidiana cuando todavía se sentía muy mal. “Cuando me levantaba en vez de agradecer un día más decía: ‘¡uy la puta madre, otro día más!’. Era otra Daniela. Me preguntaba cómo hacía para pasar ese día y me repetía que no iba a salir más”, dijo recordando el momento difícil que tuvo que transitar.