Duelo de estrategias: dos ganadoras de Los 8 Escalones en una tensa batalla por la llave del departamento

La negociación entre dos participantes por la venta de la llave en Los 8 escalones

En una nueva semana de Los 8 escalones de los 3 millones (El Trece), los participantes trataron de dejar los nervios de lado, poner a prueba su conocimiento y dar todo de sí mismos para lograr el objetivo: ganar los $3.000.000 y, de ser posible, quedarse con la llave para jugar en la final por un departamento.

Durante la emisión del lunes se vivió una difícil negociación entre dos concursantes, Paula y Florencia, quienes discutieron algunos minutos hasta llegar a un acuerdo. “Tenés $3.500.000 y además sos buena en el escalón del departamento”, le advirtió Guido Kaczka a Paula que desde su lugar de vendedora deseaba primero escuchar la oferta.

“Lo que te da vender la llave es la posibilidad de volver por los $3.000.000 y recuperarla. Florencia si compra ya tiene la llave. Vuelve por $6.500.000″, agregó el conductor. Fue entonces cuando Florencia hizo su primera oferta de compra por $200.000. Sin embargo, este monto no convenció para nada a Paula.

“Dale Flor, vas a ganar $5.000.000 la próxima”, le insistió la mujer, tratando de que mejore la oferta. La campeona no se mostró tan segura de poder repetir el resultado, pero Paula tenía un objetivo en mente. “¡Un poquito más! Más de un millón, uno y medio, dos”, probó la participante, pero Florencia le dijo que $300.000 era su oferta final.

Al escucharla, la ganadora de la llave hizo un último intento y pidió la suma total de $600.000. Tras unos momentos de duda, finalmente cerraron el acuerdo por ese monto. “Perdón, ¿600 pesos?”, cuestionó Guido, pero las mujeres le advirtieron que le faltaba agregar tres ceros.

Luego de esta negociación, ambas se dieron la mano a modo de sellar el trato y el presentador anunció que hubo acuerdo. De esta manera, Paula regresará este martes al programa de entretenimientos para ir en búsqueda de los premios, mientras que Florencia vuelve con la llave alrededor del cuello y $2.900.000 en el bolsillo.

Recientemente, en Los 8 escalones ocurrió otro episodio de tensa negociación entre dos participantes. En aquella oportunidad, Ada, quien viajó de San Juan especialmente para participar del juego, se hizo acreedora de la llave y accedió de manera directa a la participación del programa especial para competir por el departamento a estrenar que, además, incluye los papeles correspondientes y las expensas pagas por un año.

A pesar de haber quedado afuera de la final, la joven sanjuanina esperó su momento a ver quién ganaba los $3.000.000 de la jornada, final que luego se disputaría entre las participantes Paola y Julieta. Luego de que se impusiera Paola y se coronara como la gran ganadora de la noche, llegó el momento más esperado del programa.

La tensa negociación en Los 8 Escalones por la llave para competir por un departamento

Quien tomó la iniciativa en la negociación fue Paola, quien se dirigió a la dueña de la llave y quiso darle argumentos de su oferta. “Tené en cuenta que podés volver a participar por los tres millones y por la llave. Te ofrezco $500.000”, le dijo para tratar de persuadirla. Sin embargo, Ada se negó a recibir esa suma, no le pareció suficiente. Ahí fue cuando la ganadora intentó convencerla e ir por más: “$700.000”, ofreció pero la joven continuaba sin sentirse satisfecha con la oferta.

Ante la respuesta, Paola fue por una jugada desesperada y le ofreció una suma importante de su premio. “Hasta un millón me estiro”, le dijo. Pero esto no hizo mella en Ada, quien no se inmutó y fue por todo. “Tres millones o nada”, le pidió.

Finalmente Paola decidió no aceptar la contraoferta y se quedó con el cheque de los $3.000.000 y la posibilidad de regresar al ciclo. Y, por otro lado, Ada se quedó con la llave en su poder y debería regresar recién para el programa especial en el cual se entregará un departamento a estrenar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.