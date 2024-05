La advertencia de Mario Massaccesi a una psicóloga en Cuestión de Peso: “Nunca se contradice al conductor”

La advertencia de Mario Massaccesi a una invitada a Cuestión de Peso: “Nunca se contradice al conductor”

Cuestión de Peso ya se volvió un clásico en la televisión argentina y desde este lunes regresó a la pantalla de El Trece con un formato renovado y con Mario Massaccesi como conductor. De acuerdo a la dinámica del ciclo, los concursantes buscan alcanzar objetivos a nivel salud, diferentes metas para su bienestar y una mejor calidad de vida tanto dentro de la competencia como fuera del reality.

En este panorama, en las últimas horas, el periodista protagonizó un sorpresivo ida y vuelta con una de las especialistas invitadas al panel, a partir de una consulta puntual. “Daiana, ¿cuánto de mentira hay en un tratamiento? No digo en los participantes porque no empezaron, no sabemos cómo van a hacerlo, pero en general, cuando iniciamos un tratamiento para adelgazar, para bajar de peso, para mejorar la calidad de vida, ¿cuánto nos mentimos?”, consultó el expresentador de En síntesis.

“Mentira yo no diría que hay...”, respondió Daiana Ursich, licenciada en Psicología, y explicó su visión del tema: “Lo que hay es la posibilidad o distintos grados de reconocer cuál es el problema que estamos teniendo y qué es lo que tenemos que hacer para resolverlo”. Ante este momento televisivo, Cormillot intervino para bromear al conductor: “Ahí quería hacer un pequeño agregado, Daiana hizo una respuesta bondadosa”, sostuvo y Mario reveló que era el primer día de la médica en el programa: “Porque es su primera vez, bienvenida a la tele”, comentó y todos la aplaudieron.

En ese sentido, Massaccesi se acercó nuevamente al panel donde estaba sentada la médica y para lanzarle una fuerte advertencia: “Te voy a decir una sola cosa, así de simple, nunca se contradice a un conductor, si el conductor dijo que es mentira, es mentira”, remarcó.

Mario Massaccesi y el staff de la nueva temporada de Cuestión de Peso

Enseguida quedó claro que el comentario del periodista fue a modo de broma generando la risa de los presentes en el estudio. Incluso Daiana se sumó: “Son todos mentirosos”. Y el conductor cerró evitando cualquier tipo de polémica: “Cuánto nos mentimos... acá podés decir lo que quieras, por favor”.

Preocupación en Cuestión de Peso: uno de los participantes debió ser internado de urgencia

En medio del gran rating que está haciendo el programa, en su tercer día de emisión, el participante Ernesto Cirilo Ayala,proveniente de la provincia de Corrientes conocido como “El Gaucho”, se ausentó ya que debió ser internado de urgencia por inflamaciones que padece en sus piernas. “Hay un sillón vacío en la tribuna de participantes, no está Ernesto. ¿Qué tiene?”, le preguntó el conductor Mario Massaccesi al doctor Alberto Cormillot.

Cuestion de Peso: un participante no se pudo presentar en el programa porque debio ser internado

“Quedó internado por unas lesiones que tiene en las piernas. Vos podés imaginar la pierna como si fuera un envase: si le ponés mucho adentro, finalmente se vence. La piel se vence y aparecen úlceras, más en una persona diabética como es él. Ya venía de arrastre con todo esto y decidimos internarlo para que pueda seguir en el programa”,explicó el galeno.

“Me empezó a salir y ahora se me hizo una úlcera en el pie y la verdad que me están matando los dolores. A veces mi señora me tiene que limpiar o atarme los cordones... Terminamos con estas enfermedades, con los pies hinchados. La obesidad es una porquería”, dijo después el propio Ernesto en un tape que emitió la producción y poco antes de que le explicaran cuáles eran las curaciones a las que debe someterse para mejorar el estado de sus pies. Ante esta situación, el equipo médico del programa resolvió internarlo para curarlo lo antes posible y que pueda seguir en la competencia.