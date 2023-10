La tensa negociación en Los 8 Escalones por la llave para competir por un departamento (Video: El Trece)

En las últimas emisiones de Los 8 Escalones de los Tres Millones (El Trece) se incorporó la posibilidad de que los participantes, además de competir por el jugoso premio en dinero, también tengan la posibilidad de ganarse un departamento. La dinámica consiste en que, en el primer escalón, se puede ganar la llave quien logre contestar la mayor cantidad de respuestas por sobre sus rivales. Asimismo, quien se haga de esta prenda, tiene la posibilidad de vender la llave y negociar el precio de la misma al ganador del cheque mayor de la jornada. Así las cosas, en el programa de este último miércoles por la noche, se vivió un insólito momento cuando la ganadora del premio y la de la llave intentaron una negociación.

Ada, quien viajó de San Juan especialmente para participar del juego, se hizo acreedora de la requerida llave y accedió de manera directa a la participación del programa especial para competir por el departamento a estrenar que, además, incluye los papeles correspondientes y las expensas pagas por un año. A pesar de haber quedado afuera de la final, la joven sanjuanina esperó su momento a ver quién ganaba los 3 millones de pesos de la jornada, final que luego se disputaría entre las participantes Paola y Julieta.

Luego de que se impusiera Paola y se coronara como la gran ganadora de la noche, Guido Kaczka pidió el corte y a la vuelta llegó el momento más esperado del programa. Quien tomó la iniciativa en la negociación fue Paola, quien se dirigió a la dueña de la llave y quiso darle argumentos de su oferta. “Tené en cuenta que podés volver a participar por los tres millones y por la llave. Te ofrezco 500 mil pesos”, le dijo para tratar de persuadirla. Sin embargo, Ada se negó a recibir esa suma, no le pareció suficiente. Ahí fue cuando la ganadora intentó convencerla e ir por más: “700 mil pesos”, ofreció pero la joven continuaba sin sentirse satisfecha con la oferta.

Ada y Paola, negociando frente a frente en Los 8 Escalones

Ante la respuesta, Paola fue por una jugada desesperada y le ofreció una suma importante de su premio. “Hasta un millón me estiro”, le dijo. Pero esto no hizo mella en Ada, quien no se inmutó y fue por todo. “Tres millones o nada”, le pidió.

Finalmente Paola decidió no aceptar la contraoferta y se quedó con el cheque de los 3 millones de pesos y la posibilidad de regresar a participar en la emisión de este jueves. Y, por otro lado, Ada se quedó con la llave en su poder y regresará recién para el programa especial en el cual se entregará un departamento a estrenar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Lorenzo volvió a Los 8 Escalones

A un mes del anuncio, Los 8 escalones de los 3 millones entregó el pasado 3 de octubre el tan ansiado departamento a estrenar en la ciudad de Buenos Aires. Durante el mes de septiembre, en cada emisión del programa que conduce Guido Kaczka se pudo participar, en simultáneo con el premio en efectivo, por una llave que les permitía a quien se hiciera acreedor, a ser de la gran final por el inmueble.

En este contexto, la semana pasada se dio un récord hasta ahora inédito cuando Lorenzo se alzó por tercera vez con esa llave que le da la posibilidad de esperar al programa final a la espera de ganarse el inmueble.

Durante el juego, los participantes llegan al ‘escalón Departamento’, donde tienen que responder preguntas individuales que se seleccionan al azar. En esta oportunidad, la pregunta correspondía a qué artista grabó cada canción que el conductor nombraba. “¡Uy, mirá quién está! El hombre de la llave. Ya van tres juegos, Lorenzo, que gana la llave, no gana el juego y vende la llave a un millón y medio. Otro juego, lo mismo. O sea, ya tiene 3 millones. Y vuelve por la llave”, expresó Kaczka al momento en que le tocaba participar.