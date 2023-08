Marixa Balli cerró su local de ropa por temor a posibles robos en Flores: “Está explotado el país”

Marixa Balli cerró su local por temor a posibles saqueos en Flores

Durante la jornada del martes y en distintos puntos del país se agitaron rumores de posibles saqueos en comercios de Mendoza, Córdoba y la ciudad de Buenos Aires. “Alguien lo está incentivando, buscando alguna alternativa que nada tiene que ver con un saqueo, que es una vocación de generar un conflicto”, dijo el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández descartando la existencia de estos hechos. Sin embargo, muchos comerciantes sintieron miedo ante la posibilidad latente de sufrir un robo y decidieron bajar las persianas. Entre ellas, Marixa Balli, quien tiene un local de indumentaria en Flores, más precisamente en la zona de Avenida Avellaneda.

“Hola amores, ¿cómo están? Tuvimos que bajar las persianas, cerramos como verán, porque están saqueando en Avenida Avellaneda, en Aranguren... Mal, mal. Así que bueno, cerramos las persianas. Si alguien anda por Flores, no se asusten, pero para resguardo tuvimos que bajar persianas. Están casi todos bajando las persianas porque fue muy desagradable lo que pasó. Creo que ya llegó la brigada”, comenzó expresando en un video que subió a sus Instagram Stories y que luego decidió borrar.

“Está explotado este país, la verdad es que ya no se puede laburar, no se puede estar tranquilo en ningún lado. Pero avisamos simplemente que si alguien está por la zona, va a ver todas las persianas bajas. Por resguardo todos los locales cerramos porque ya comenzaron a saquear aquí. Así que por favor tengan cuidado. Estamos en los locales, pero adentro, con las persianas bajas”, reiteró.

Marixa Balli reabrió su local en Flores

“Hay que tener mucho cuidado. Acá preguntan qué pasó, están saqueando. Esto es un quilombo, es un desastre. Hay que resguardarse, hay que cuidarse porque no te cuida nadie. Lamentablemente venís a laburar y tenés que bajar las persianas por el quilombo que hay en este país. Así estamos viviendo. Les mando un beso enorme”, cerró Marixa en el mismo video, que luego decidió bajar de sus redes sociales y así no incurrir en lo que, aparentemente, habría sido falso.

En otro video que también borró de su cuenta de Instagram tras publicarlo, Marixa contó que había decidido abrir nuevamente su local de ropa. “Abrimos las puertas, abrimos, abrimos. Como nosotros, otros locales volvieron a abrir, pero algunos no. Así que está todo un poquito más en paz, por suerte“, dijo mientras filmaba cómo las persianas volvían a estar altas y el ritmo de la calle, a la altura de la esquina de Bogotá y Avenida Nazca, volvía a tener su pulso habitual.

“La gente pregunta que pasó. Saquearon en Flores, así que ahora algunos locales no van abrir por miedo. Pero nosotros estamos abriendo de a poquito”, cerró en este video borrado. El único registro que Balli dejó en su perfil de Instagram de esta jornada en esa populosa zona comercial es una queja por el mal estado de la vereda que da a su local. “La gente me dice que me arrglen la vereda. Sí, miren lo que es esta vereda. ¿Lo pueden apreciar? Miren la rotura que tiene. de un día para el otro apareció así. Podrían arreglarme la vereda, ¿no?”, decía la panelista de LAM (América) mientras enfocaba hacia un enorme bache.

