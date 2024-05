Claribel Medina se bajó de la conducción de su programa: los detalles detrás de su salida

Claribel Medina adelantó la salida de su programa (Video: Instagram)

A principios de este año, la grilla de contenidos de Net TV sufrió algunos cambios para darle la bienvenida a Claribel Medina, quien se sumó a la conducción de Tarde de Brujas. El programa en formato de streaming logró captar audiencia durante las tardes semanales, en especial por la vibrante personalidad de la puertorriqueña. Pero, a pocos meses de sumarse al proyecto, la presentadora decidió dar un paso al costado y dejar su rol.

Con un breve video en su cuenta personal de Instagram, la actriz se dirigió a su público para contarle la situación: “Hola gente, ¿cómo les va? Saludarlos un poco y compartir con ustedes que he sido muy feliz en la conducción de Tarde de Brujas y estoy inmensamente agradecida a Adolfo Funes y Sebastián Beltrán por haberme convocado a esta conducción”. A su vez, aprovechó para agradecerle a las integrantes del panel y a las personas que han pasado por el ciclo, “o que me han acompañado durante el tiempo que estuve”.

“Pero bueno, a veces uno tiene la necesidad de realizar algunos cambios, y aprovechando que mi contrato se termina el 30 de mayo, he decidido avanzar hacia otro rumbo y despedirme del programa”, señaló la intérprete de 62 años, quien añadió que “desde mi corazón le agradezco a mis compañeros, a la producción, técnicos, a los vestuaristas y a toda la gente que me cedió una nota, me acompañó, jugó y nos reímos juntos”. A modo de cierre, Claribel completó: “Esta soy yo, que les digo que no dejen de mirarlo, que voy a estar hasta el 30. Mil gracias a todos, un abrazo”.

La actriz dejará de conducir el programa tras terminarse su contrato

Cabe mencionar que Medina no detalló el motivo detrás de su salida del ciclo, pero en el posteo que acompañó al video sumó: “Hoy necesito ocuparme de otras cosas. Ya que yo al menos termino el 30 de mayo, agradecida por todo lo compartido y vivido. Les deseo lo mejor a mis compañeras, a todas gracias, ¡los abrazo! Gracias a todos”. Sus palabras emocionaron a sus seguidoras por lo que no le faltaron palabras de aliento: “Me encanta verte brillar”, “Espero verte en otro proyecto”, “Éxitos en esta nueva etapa, Clari”, “Te deseo el mejor de los éxitos, siempre” y “Hermosa Clari, gracias por tu generosidad” fueron algunos de los comentarios.

Claribel Medina se refirió al delicado estado de Pablo Alarcón

El domingo pasado se conoció la internación del actor de 77 años por un cuadro de neumonía. En medio de la preocupación por su salud, su exmujer, quien lo ha estado acompañando en todo momento, habló con Teleshow y detalló que “tiene que estar controlado porque aparecieron algunas otras cositas…”.

El intérprete ingresó por un cuadro de neumonía el fin de semana pasado (Franco Fafasuli)

“El parte es que él está estable, está bien. Se ve que tuvo en algún momento la neumonía, no se dio cuenta y ahora se le complicó un poquito. Ahora está internado, pero no está grave y se tiene que quedar en observación por lo menos unos cuatro días, básicamente eso”, precisó la madre de su hija Agostina a este medio, quien señaló que ya le había bajado la fiebre y se sentía un poco mejor de la voz.

Cabe destacar que la internación del actor había sido difundida por Gustavo Méndez, quien se refirió a ello a través de las redes sociales. Junto a una imagen de Alarcón, el periodista escribió: “Internaron a Pablo Alarcón, el actor de 77 años ingresó esta tarde al Hospital Tornú, tras un llamado al SAME, por una complicación respiratoria. Tiene la obra social OSA de actores. Espera resultados de estudios y esperemos que se mejore pronto”.