Caruso Lombardi fue expulsado en Uruguay y lanzó un repudiable insulto contra el juez

El entrenador de Miramar Misiones Ricardo Caruso Lombardi insulta a un árbitro del fútbol uruguayo: "Negro de mierda, jetón"

(Desde Montevideo, Uruguay) - El técnico de Miramar Misiones de Uruguay, Ricardo Caruso Lombardi, volvió a protagonizar en el país una polémica con los árbitros. Su equipo comenzó ganando, pero luego le dieron vuelta el partido y le expulsaron un segundo jugador, lo que motivó su furia contra el juez Javier Feres, que decidió expulsarlo.

“Ni foul fue, ni foul fue. Ah, te van a aplaudir, te van a aplaudir. Mirá el VAR”, le gritó al árbitro, quien se acercó al banco de suplentes para mostrarle la tarjeta. “Te van a aplaudir, negro de mierda, jetón. No me voy, mirá el VAR”, lo insultó Lombardi. El entrenador argentino se quedó unos minutos en la cancha, hasta que finalmente ingresó la seguridad a retirarlo.

Su comentario generó el repudio de los árbitros y las posteriores disculpas de Lombardi. También les expresó a los directivos de la SAD su disposición a dejar el cargo.

El argentino Ricardo Caruso Lombardi durante su debut como entrenador del club uruguayo de fútbol Miramar Misiones, en el estadio Luis Franzini de Montevideo (Uruguay) (EFE/Gastón Britos)

La Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf) repudió el comentario del técnico y catalogó como “racistas” a sus expresiones. “La Audaf considera absolutamente inaceptable cualquier manifestación de racismo y otras formas de violencia. Asume y asumirá siempre su cuota de responsabilidad en el combate a toda clase de discriminación. La lucha contra este flagelo ocupa un lugar central en las preocupaciones y en el trabajo del fútbol, lo que evidencia en las múltiples campañas de concientización y acciones de alcance positivo”, agrega el texto.

La gremial de jueces consideró que Lombardi fue “contrario” a la creencia de que el fútbol es “difusor de valores positivos y constructivos para la sociedad”. Cuestionan que no toleró decisiones e “intensificó su proceder” insultando al árbitro y discriminándolo “por su color de piel”.

Por la noche, Lombardi mostró arrepentimiento. “Le pido disculpas públicamente por usar palabras que no corresponden, más allá del enojo, me siento avergonzado”, expresó el entrenador en la red social X.

Caruso Lombardi, contra el árbitro en su debut en Uruguay

El entrenador dijo que no se dio cuenta de lo que dijo cuando le sacaron la tarjeta roja. “No llego a insultar, pero sí digo palabras hirientes que por ahí a alguno no le gustan. Puede ser natural entre nosotros, pero acá no queda bien. Queda feo, no me gustó. Me pareció despectivo y yo no soy despectivo”, declaró en el programa De fútbol se habla así de Direct Tv.

“Si a mí el juez me trató de forma despectiva en el entretiempo y no me gustó, me imagino como debe sentirse él si yo lo traté así de esa manera cuando me echó. Por más que me haya echado mal, no tengo que contestar de esa manera. Y no me había dado cuenta”, agregó.

Lombardi dijo que recién cuando vio la imagen se dio cuenta del insulto que dijo y reconoció: “Estuve pésimo”.

Caruso Lombardi puso su cargo a disposición en Miramar Misiones

El dirigente Edgardo Lasalvia, integrante de la Sociedad Anónima Deportiva (SAD) Miramar Misiones, se desmarcó de las declaraciones de Lombardi. “No me representa ni a mí ni a los que formamos parte del club”, dijo el también empresario, en declaraciones al programa Minuto 1 de Carve Deportiva.

Lasalvia informó que Lombardi puso su cargo a disposición después de la derrota contra Liverpool. “Siente que puede haber una persecución por su mala relación con el Chiqui Tapia y por la relación de Tapia con algunos jueces. Todo eso excede lo que es 11 contra 11 y Miramar debe mejorar deportivamente”, dijo.

Lasalvia cuestionó que en cancha ve que Miramar Misiones está “más preocupado” por lo que cobran los jueces que en “ganar” los partidos”.

Hoy, los directivos tendrán una reunión con el entrenador y escucharán el descargo. Lasalvia informó que el dueño de la SAD tiene una “posición formada”. “Vamos a hacer un Zoom con él y en base a eso tomar la determinación”, señaló.