Sorpresa en la lista de Inglaterra para la Eurocopa: citó 33 jugadores y dejó varias estrellas afuera

El entrenador Gareth Southgate dejó afuera de la Eurocopa a estrellas como Marcus Rashford, Jordan Henderson y Raheem Sterling

Camino a la Eurocopa y después de la novedad del retiro de Toni Kroos, que dejará de jugar al fútbol profesional tras su participación con Alemania, la selección de Inglaterra anunció la lista de 33 futbolistas que luego será recortada a 26 y el entrenador Gareth Southgate dejó afuera de la lista a varias estrellas del fútbol inglés.

La figura del Manchester United Marcus Rashford, una leyenda del Liverpool como Jordan Henderson -ahora está en el Ajax- y Raheem Sterling, actual delantero del Chelsea y con un gran pasado en el Manchester City, no fueron citados por el DT. Al hablar sobre la decisión de dejar afuera a varios futbolistas que estuvieron en gran parte de su ciclo al frente de la selección, Southgate fue contundente. “Por supuesto que son decisiones difíciles”, afirmó.

“Estamos hablando de jugadores que son muy buenos y que han sido una parte importante de lo que hemos hecho durante varios años. Con Marcus siento que los jugadores en esa zona del campo han tenido mejores temporadas, es tan simple como eso”, agregó sobre la elección de no convocar a Rashford, que estuvo en 57 de los 60 partidos internacionales.

En la nómina, hay 12 atacantes entre los que se destaca la presencia de Phil Foden, Harry Keane, Jack Grealish y Bukayo Saka, del Arsenal. Hay que mencionar que el goleador del Bayern Múnich arrastra una molestia en la espalda, por lo que habrá que seguir su recuperación de cerca camino al torneo a jugarse en suelo alemán.

Southgate y Rashford durante la última Copa del Mundo en Qatar (REUTERS/Marko Djurica/File Photo)

Después de conocer que no será parte de la nómina que actuará en la Eurocopa que se jugará del próximo 14 de junio al 14 de julio, Rashford publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que le deseó suerte a sus compañeros y el entrenador. “Deseándole a Gareth y a los muchachos todo lo mejor para el próximo torneo”, escribió el delantero del Manchester United, que tuvo su debut en Los Tres Leones en 2016 de la mano de Roy Hodgson. En sus 60 presentaciones, anotó 17 goles y jugó dos Copas del Mundo (Rusia 2018 y Qatar 2022) y dos ediciones de la Euro (2016 y 2020).

Sobre la exclusión de Henderson, Southgate remarcó que una molestia física fue clave en la no citación del mediocampista surgido del Sunderland. “El factor determinante es la lesión que sufrió en el último campamento. Se perdió cinco semanas”, dijo sobre la ausencia del jugador de 37 años. “Es un profesional fantástico. Fue una decisión realmente difícil de tomar. Ha sido un gran apoyo durante mi estancia aquí”, explicó el técnico.

Hay que mencionar que Inglaterra jugará el lunes 3 de junio ante Bosnia y Herzegovina en St. James’ Park, el estadio del Newcastle, y luego lo hará cuatro días más tarde, el 7 contra Islandia en Wembley. “Todo el mundo tiene una oportunidad. La razón para tener un equipo más largo es que estábamos en una situación similar antes de la última Eurocopa, aclaró el entrenador inglés.

Ya en el comienzo de la competencia, Inglaterra afrontará una fase de grupos en la que tendrá como rivales a Serbia (16 de junio), Dinamarca (20) y Eslovenia (25).

“Tenemos jugadores jóvenes con muchos partidos internacionales. No hay ninguna razón por la que los jugadores jóvenes no puedan liderar. Nos hemos alejado un poco del grupo de liderazgo definido. A veces, cuando limitas a ese grupo, significa que otros no dan un paso adelante cuando podrían y desafían a una jerarquía”, concluyó Southgate.

La lista de 33 jugadores de la selección de Inglaterra

La lista de 33 jugadores que anunció Inglaterra para la Eurocopa

Arqueros: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal), James Trafford (Burnley).

Defensores: Jarrad Branthwaite (Everton), Lewis Dunk (Brighton & Hove Albion), Joe Gomez (Liverpool), Marc Guehi (Crystal Palace), Ezri Konsa (Aston Villa), Harry Maguire (Manchester United), Jarell Quansah (Liverpool), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle United), Kyle Walker (Manchester City).

Volantes: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Jude Bellingham (Real Madrid), Conor Gallagher (Chelsea), Curtis Jones (Liverpool), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Adam Wharton (Crystal Palace).

Delanteros: Jarrod Bowen (West Ham United), Eberechi Eze (Crystal Palace), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle United), Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Bayern Munich), James Maddison (Tottenham Hotspur ), Cole Palmer (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Brentford), Ollie Watkins (Aston Villa).