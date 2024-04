Se conocieron nuevas imágenes del explosivo cruce entre Klopp y Salah: el gesto que habría desatado la pelea en pleno partido

La Premier League está que arde. Cuando restan tres fechas para que termine la máxima competición de fútbol en Inglaterra, sigue la lucha por la primera posición. A pesar que a varios equipos les restan jugar algunos partidos postergados, son tres los animadores que buscan el título de la liga inglesa: Arsenal, Manchester City y Liverpool pujan por quedarse con el campeonato.

Este sábado, el equipo de Anfield se enfrentó a West Ham y sólo pudo rescatar un empate (2-2) en su visita a Londres que lo alejó de la cima, ya que quedó a dos unidades de los Gunners (77 a 75) que todavía tienen que disputar su encuentro de la jornada. Pero más allá de esto, en el final del juego se produjo una escandalosa situación entre dos estrellas del Liverpool.

Segundos antes del empate de los locales, Mo Salah se estaba preparando para entrar al campo de juego cuando se dio un acalorado cruce con Jürgen Klopp que incluyó ademanes del delantero egipcio y un diálogo entre el futbolista y su entrenador. Es más, Darwin Núñez, que formó parte de un triple cambio que decidió el DT, tuvo que intervenir para disuadir a su compañero de equipo en medio de la confrontación.

Después de lo ocurrido, además de las declaraciones de ambos protagonistas tras el duelo en el estadio Olímpico de Londres, se filtró un video con una escena que podría sugerir qué fue lo que motivó el comienzo del altercado entre Klopp y Salah. Según publicó el periódico The Sun en Inglaterra, unas imágenes que tienen el registro de la cadena de TV Bein Sports muestran como el histórico atacante del Liverpool le retrasa el saludo al DT alemán justo en el momento que se acerca para estrecharle su mano.

Mo Salah y Klopp tuvieron un acalorado cruce en el final del partido del Liverpool ante West Ham en Londres

Acto seguido, en el video que toma la escena desde una de las gradas y en la que se puede ver de espaldas a los dos involucrados en el incidente junto al cuarto árbitro, y los otros dos jugadores por ingresar el partido -Núñez y Joseph Gomez entraron al terreno por Luis Díaz, Alexander-Arnold y Wataru Endo- se registra el cruce de palabras y los gestos del egipcio para con Klopp.

Después de la pelea, el video muestra a un Salah inquieto, que se quedó del otro lado del juez encargado de mostrar el cartel con los números de los jugadores que entran y salen. Es más, también las imágenes grabaron las reacciones de todos frente al empate del West Ham en el minuto 82 del encuentro y el que más se quejó de la igualdad fue el futbolista que nació en el pueblo egipcio de Nagrig.

¿Qué sucedió tras el partido? Salah no quiso detenerse con la prensa pero dejó una frase explosiva: “Habrá fuego hoy acá si hablo”. Una periodista le repreguntó: “¿Fuego?”, a lo que Mo contestó: “Sí, claro”. El video fue grabado por el cronista de ESPN Joao Castelo-Branco, que informó que el delantero de 31 años estaba algo molesto porque entró sobre el final del cotejo y que el técnico se disgustó porque demoró demasiado en prepararse para ingresar a la cancha.

Por su parte, Klopp también dio su versión de los hechos. “¿Si puedo decir lo que dijimos? No, pero ya hablamos de eso en el vestuario. Ya está hecho”. Además, se sinceró sobre las aspiraciones de su equipo en la recta final de la Premier League: “Para ser honesto, no estoy de humor para hablar de eso. Teníamos que ganar aquí, lo sabíamos y no lo hicimos, ahora tenemos un poco de tiempo hasta el próximo partido. Intentaremos preparar a los chicos nuevamente y lo haremos de nuevo”, expresó en declaraciones a TNT Sports.

Hay que recordar que el técnico germano anunció que al final de la temporada dejará su cargo tras ocho temporadas al frente del conjunto de Anfield. “Estoy muy decepcionado, obviamente. Creo que todos pueden ver que sólo un equipo podía ganar el partido, y somos nosotros, con las oportunidades que creamos, con la posesión que tuvimos, con todas las cosas que hicimos. Fue difícil al final de un período de cuatro partidos en 10 días, pero creo que los jugadores lo hicieron muy bien”, concluyó en su diálogo con la prensa en Londres.