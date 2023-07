La mamá de Karina La Princesita recordó el peor momento de su hija con la depresión: “Me pidió que la interne”

La mamá de Karina La Princesita recordó el peor momento de su hija con la depresión

Desde hace un tiempo que Karina La Princesita Tejeda preocupa a su público y a sus seguidores por su fragil estado de salud mental. Fue ella misma quien reveló que transita una depresión con ataques de pánico. A través de un tuit, la cantante escribió sin vueltas: “¿Qué me pasa? Ahí lo explico bien. Uso mis redes para que no se sientan raros los que lo viven, como me siento yo cuando leo ‘qué le pasa’, ‘falta de atención’, ‘se victimiza’ y boludeces incentivadas por preguntas dañinas con respecto a la salud mental”.

“A mí lo que me pasaba es que yo no me quería matar, pero me quería morir. No es que yo decía bueno, de qué forma me puedo quitar la vida, no lo pensaba, quería morirme. A mí no me pasó de querer matarme, pero sí, de querer morirme”, reconoció la cantante semanas después en diálogo con Gastón Pauls para Seres Libres (Crónica HD). Ahora, quien habló al respecto fue Mónica Cuello, mamá de Karina, en un mano a mano en LAM (América).

“Soy una mamá que está en casa, cuidando a su hija... Mi vida no tiene nada que ver con la de Kari, yo quería salir corriendo cada vez que ella me necesitó. Y ella, con tantas cosas que tenía por hacer, cuando no tiene ganas de levantarse de la cama, ella tiene que levantarse igual, porque tiene cosas pactadas”, dijo la mujer.

“¿Ella se dio cuenta que necesitaba ayuda?”, le preguntó Ángel de Brito. “Sí. Ella una vez estaba muy mal...”, comenzó a responder Mónica pero se frenó, sabiendo que su hija “se va a enojar” con lo que estaba por relevar. Pero igual lo contó: “Me dijo: ‘Mamá, por favor, intername’. Yo llamé y disparé para todos lados, no sabía qué hacer. Kari es muy hermética, es muy raro que me haya dicho algo así. Harbá renido que estar muy mal. Yo veía que estaba pasando cosas que la ponían mal, estaba nerviosa, pobrecita. Es mi hija, por eso digo ‘pobrecita’. Pero no es pobrecita, es grandiosa, en una leona. En lugar de ella, yo no sé lo que hubiera hecho”, dijo.

Mónica Cuello, mamá de Karina La Princesita

Al escuchar estas palabras, intervino Nazarena Vélez desde su experiencia personal. “A veces estiramos el pedido de ayuda hasta el último momento. En mi caso pasó mucho tiempo hasta llegar a esa instancia de: ‘Mamá, intername’”, dijo la panelista. “Me pasó con mis padres cuando tuve que pedirles que vengan a vivir conmigo y mis hijos. Fue un momento límite, yo ya era grande y era coherente de que tenía que hacerme cargo de mi hijo. Entonces es muy difícil”, agregó.

A partir de esto, Mónica retomó la palabra y explicó que eso mismo que le pasó a Vélez es lo que le sucede a su hija. “Kari hace muchas cosas por todos nosotros, desde que yo dejé de trabajar. Yo me siento peor, no está bueno saber que tu hija se rompa el lomo y me esté preguntando todo el tiempo qué necesito”, cerró, muy angustiada.

Si usted, o algún familiar o allegado suyo, está atravesando una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, llamar al 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) o bien al (011) 5275-1135 (desde todo el país).

